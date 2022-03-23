12 знаменитых женщин, которые плюнули на все стереотипы и завели детей после 35 лет

Предрассудки о том, что родить нужно как можно раньше, давно канули в Лету. Стать мамой после 30 лет уже давно не является чем-то особенным. Ведь современные женщины рожают и гораздо позже, причем как впервые, так и повторно.

Мы в AdMe.ru решили узнать, у каких знаменитых женщин дети появились под 40 лет и позже.

Алисса Милано

Наиболее известная роль Алиссы Милано — Фиби Холливелл в сериале «Зачарованные». Среди последних ее киноработ можно выделить рождественскую романтическую комедию «Старый Новый год». Алисса дважды выходила замуж. Во втором браке у нее родились долгожданные дети. Первенец — сын — появился на свет, когда актрисе было 38 лет. Младшую дочь Милано родила в 41 год.

Мелани Гриффит

Мелани Гриффит — популярная актриса 80–90-х, известная по фильмам «Деловая женщина», «Двое — это слишком» и другим. У нее было несколько громких романов и браков. Помимо старшей дочери, актрисы Дакоты Джонсон, известной по роли Анастейши в картине «50 оттенков серого», у Мелани Гриффит также есть младшая дочь Стелла (на коллаже справа). Актриса родила ее в 39 лет от Антонио Бандераса.

Молли Рингуолд

Молли Рингуолд — звезда фильмов «Шестнадцать свечей», «Клуб „Завтрак“», «Девушка в розовом» и других. Своих троих детей актриса родила во втором браке с писателем Панио Гинополусом. Младшенькие — двойняшки Адель и Роман — родились, когда Рингуолд был 41 год.

Марша Гей Харден

Среди известных фильмов с участием Харден — ленты «Клуб первых жен», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Улыбка Моны Лизы», трилогия «Пятьдесят оттенков серого» и другие. У актрисы трое детей. Свою первую дочь она родила в возрасте 39 лет. А в 44 года у Харден появились близнецы.

Дженнифер Лав Хьюитт

Актриса известна своими ролями в фильмах «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Гарфилд» и «Гарфилд-2», сериале «Мыслить как преступник» и так далее. Дженнифер Лав Хьюитт счастлива в браке. У нее трое детей, самого младшего из которых — сына Эйдана — она родила в 2021 году в возрасте 42 лет.

Лина Хиди

Пожалуй, наиболее прославленная роль Лины Хиди — Серсея Ланнистер в сериале «Игра престолов». Актриса также снималась в таких известных фильмах, как «Братья Гримм», «300 спартанцев», «300 спартанцев: Расцвет империи» и другие. Сейчас актриса в разводе. У Хиди есть двое детей. Свою младшую дочь она родила в 41 год.

Кирстен Данст

За плечами актрисы множество известных киноработ. Одни из самых популярных ролей Кирстен Данст — в трилогии «Человек-паук», в фильмах «Интервью с вампиром», «Улыбка Моны Лизы», «Вечное сияние чистого разума», «Мария-Антуанетта» и прочих. Актриса обзавелась семьей относительно недавно. Так, она вышла замуж в 2017 году и родила первенца в 2018-м. Второй ребенок появился на свет весной 2021 года. На тот момент Кирстен Данст уже было 39 лет.

Рейчел Макадамс

У Рейчел Макадамс также много известных киноработ. Ее звездные роли — в фильмах «Дрянные девчонки» и «Дневник памяти». У актрисы было несколько громких романов. Сейчас она состоит в отношениях со сценаристом Джейми Линденом. В 2018 году, в возрасте 39 лет, Макадамс впервые стала мамой. В 2020 году СМИ писали о том, что актриса беременна вторым ребенком. Однако звезда предпочитает держать свою семью подальше от посторонних глаз, поэтому о предполагаемом новорожденном до сих пор ничего не известно.

Фелисити Хаффман

Наиболее известная роль Фелисити Хаффман — Линетт Скаво в «Отчаянных домохозяйках». В личной жизни актрисе повезло: с мужем ее связывают 15 лет отношений до брака и почти 25 лет супружеской жизни. У нее есть 2 дочери. Младшую, Джорджию, она родила в 2002 году, за несколько месяцев до своего 40-летия.

Меган Маркл

Сейчас Меган Маркл все знают как супругу британского принца Гарри. В качестве актрисы она больше всего известна по роли в сериале «Форс-мажоры». Меган Маркл имеет двоих детей. Младшую дочь Лилибет она родила в июне 2021 года, ровно за 2 месяца до своего 40-летия.

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор мы помним по таким фильмам, как «50 первых поцелуев», «Ангелы Чарли», «Бейсбольная лихорадка» и другие. У актрисы было много романов. Своих двух дочерей она родила в браке с арт-консультантом Уиллом Копельманом. Младшая появилась на свет, когда Бэрримор было 39 лет.

Клаудия Шиффер

Немецкая супермодель мирового масштаба сотрудничала с огромным количеством известных брендов и СМИ. Так, например, она появлялась на обложках Cosmopolitan, Elle, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Vogue и так далее. Шиффер успевает не только работать, но и заниматься семьей. У модели есть муж и трое детей. Младшую дочь она родила в 39 лет.