12 знаменитых женщин, которые не поставили на себе крест после 40, а взяли и устроили свою личную жизнь

Многие знаменитые женщины за свою жизнь были в отношениях с несколькими партнерами и только после 40 лет нашли свое настоящее счастье. А ведь считается, что у женщин старше этого возраста шанс выйти замуж составляет 40 %. Все-таки в таком возрасте уже по-другому смотришь на мужчин, точно знаешь, чего хочешь от отношений, и смотришь на партнера трезвым взглядом, а не в розовых очках.

Мы в AdMe.ru узнали, кто из известных женщин встретил любовь всей своей жизни далеко не в юном возрасте. А в конце вы увидите несколько фотографий милой пары, воссоединению которой рады миллионы фанатов по всему миру.

Хайди Клум

Хайди Клум встретилась с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем в Германии, когда вела шоу Next Top Model. Их отношения стали достоянием общественности после того, как фанаты заметили, что Хайди и Том целуются во время съемок одной из телепередач.

Том сделал Хайди предложение в канун Рождества 2018 года, а уже в феврале следующего года они тайно узаконили свои отношения. Модели на тот момент было 45 лет. Хайди Клум рада тому, что наконец-то нашла свою родственную душу, которая так же романтична, как и она сама. «Это первый раз, когда я чувствую, что у меня на самом деле такой партнер, рядом с которым я могу делать все что хочу», — отметила модель.

София Вергара

София Вергара и Джо Манганьелло познакомились в мае 2014 года на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Актриса тогда была помолвлена с другим мужчиной. Однако к июню Вергара все еще оставалась незамужней и начала встречаться с красавчиком Джо. Уже через 6 месяцев, накануне Рождества, Джо сделал ей предложение. Вергара и Манганьелло расписались в ноябре 2015 года. Вергаре тогда было 43 года.

Робин Райт

Актриса Робин Райт тайно пошла под венец в 2018 году, когда ей было 52 года. Ее избранником стал 31-летний Клемент Жиро — исполнительный директор модного дома Ив Сен Лоран. О событии стало известно по видео, которое опубликовала у себя в соцсети дочь актрисы.

Сэм Тейлор-Джонсон

Актриса и режиссер Сэм Тейлор-Вуд вышла замуж за молодого актера Аарона Джонсона, когда ей было 45 лет. Теперь Аарон и Сэм носят двойную фамилию — Тейлор-Джонсон. Супруг моложе Сэм на 23 года. Но их это абсолютно не смущает. Кроме того, Сэм подарила своему избраннику двоих дочерей.

Барбра Стрейзанд

Барбра Стрейзанд и Джеймс Бролин впервые встретились на свидании вслепую. Они, конечно же, знали друг о друге, но никогда не встречались лично. Она ожидала увидеть бородатого горца, но увидела парня со стрижеными волосами и чисто выбритым лицом. Она сначала прошла мимо него, а затем все-таки сказала ему: «Кто так испортил твои волосы?» Позже Бролин признался ей, что именно тогда он влюбился в нее. Пара связала себя узами брака в 1998 году, певице тогда было 56 лет.

Джоан Коллинз

Джоан Коллинз вышла замуж за голливудского продюсера Перси Гибсона в возрасте 68 лет. И это несмотря на то, что он младше ее на 31 год. Пара познакомилась в 2000 году, когда актриса снималась в спектакле для театральной труппы, которой руководил Гибсон. Поженились они 2 года спустя и счастливы вместе вот уже 20 лет.

Ванесса Уильямс

Бывшая Мисс Америка — 1984 познакомилась с бизнесменом Джимом Скрипом во время отпуска в Египте. Тогда Ванессу привлекла его футболка с названием родного города ее матери (Буффало). Разговорившись об их общих корнях, они решили пообедать и после этого больше не расставались. Когда они в 2015 году поженились, Ванессе Уильямс было 52 года.

Тина Тернер

В 1986 году Тина Тернер познакомилась с немецким музыкальным руководителем Эрвином Бахом в аэропорту Дюссельдорфа. Бах приехал встречать певицу по поручению ее европейского лейбла (EMI). Увидев Эрвина, Тина Тернер влюбилась в него с первого взгляда, и это несмотря на то, что он старше ее на 16 лет. Хотя у них поначалу были дружеские отношения, но уже через несколько месяцев они начали встречаться. А в июле 2013 года, после 27-летних романтических отношений, они поженились в Швейцарии, на берегу Цюрихского озера в Кюснахте. Певице на тот момент было 73 года.

Калиста Флокхарт

Калиста Флокхарт со своим будущим супругом Харрисоном Фордом встретилась в январе 2002 года на церемонии вручения премии «Золотой глобус», после чего у них завязались романтические отношения. Спустя 8 лет они поженились. Тогда Калисте было 45 лет, а Форду — 67.

Залог их крепкой любви — юмор. «Мы с Харрисоном много смеемся, а юмор — все для меня», — рассказала Калиста Флокхарт, отвечая на вопрос, как они с Харрисоном поддерживают искру в их союзе.

Гвинет Пэлтроу

В 2014 году Гвинет Пэлтроу начала встречаться с продюсером Брэдом Фэлчаком, с которым она познакомилась на съемках сериала «Хор» в 2010 году. Пара обнародовала свои отношения в апреле 2015 года, а в сентябре 2018-го состоялась церемония их бракосочетания. Тогда актрисе было 46 лет. Как отметила Пэлтроу в одном из интервью, их отношения развиваются так романтично, будто они до сих пор находятся в фазе медового месяца.

Джулианна Мур

Актриса в 1996 году начала встречаться с Бартом Фрейндлихом — режиссером фильма «Тени прошлого», в котором она снималась. За время отношений у пары родились сын и дочь. И только после этого они поженились, произошло это в 2003 году, Джулианне Мур на момент бракосочетания было 42 года.

Габриэль Юнион

В 2007 году Габриэль Юнион познакомилась с игроком НБА Дуэйном Уэйдом на вечеринке Суперкубка. Примерно через 4 месяца поползли слухи, что звезда НБА тайно встречается с Юнион. В 2010 году их сфотографировали вместе, что усилило предположение о том, что они были парой. Хотя публично они ничего не подтверждали. И только в январе 2012-го, появившись вместе на обложке журнала, Габриэль и Дуэйн признались о своих чувствах и возможной свадьбе. Она, к слову, состоялась в 2014 году, тогда Юнион было почти 42 года.

Бонус: Дженнифер Лопес

В апреле 2021 года стало известно, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова начали встречаться. Через 3 месяца Лопес публично это подтвердила. Их фанаты надеются, что в этот раз дело дойдет до свадьбы. Сейчас певице и актрисе 52 года, а Бену Аффлеку 49 лет. Напомним, Лопес уже была в отношениях с Аффлеком — с середины 2002 года по начало 2004-го. Они обручились в ноябре 2002 года, но их свадьба, запланированная на 14 сентября 2003 года, была отложена за 4 дня до события, так как привлекла «чрезмерное внимание СМИ». Спустя годы Дженнифер сказала, что дискомфорт Аффлека от внимания репортеров стал одной из причин их раскола.

А среди ваших знакомых есть те, кто нашел счастье после 40?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.