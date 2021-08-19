12 знаменитостей, которым твердили: «Ничего у тебя не получится!» А они взяли и утерли всем нос

За многими историями успеха известных писателей, актеров или певцов часто стоят годы неудач, многочисленные отказы и едкие комментарии окружающих. И лишь по-настоящему сильные личности способны преодолеть этот путь и доказать всем, кто в них сомневался, что они были, мягко говоря, неправы. Причем подрубить крылья нынешним знаменитостям в некоторых случаях пытались не только посторонние люди, но и их собственные родители.

После работы над этой статьей мы в AdMe.ru пообещали себе бережнее относиться к окружающим. Кто знает, вдруг пара неосторожных слов навсегда отвратит человека от творчества и мир потеряет своего гения.

12. Квентин Тарантино

Знаменитый режиссер и сценарист начал пробовать свои силы на литературной ниве еще в детстве. И частенько это происходило в ущерб домашним заданиям. В итоге Квентин постоянно ругался с матерью из-за сценариев, а та говорила ему что-то типа «завязывай со своей мелкой писаниной». Тарантино так и не смог простить ехидных комментариев матери по поводу своего школьного хобби. Он поклялся, что не отдаст ей ни цента со своих будущих гонораров.

11. Дженнифер Энистон

Одну из самых высокооплачиваемых актрис в мире постоянно критиковала собственная мать. Нэнси Доу тоже снималась в кино, правда, ее фильмография оказалась гораздо скромнее, чем у ее звездной дочки, да и особых наград у нее тоже не наблюдается. Зато у Дженнифер сейчас мировая известность благодаря ситкому «Друзья» плюс несколько престижных премий за актерскую игру, включая «Эмми» и «Золотой глобус».

10. Стивен Спилберг

Режиссера, снявшего «Парк юрского периода», «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана», не приняли в киношколу Университета Южной Калифорнии. Причина была банальна — посредственная успеваемость в школе и низкие оценки в аттестате. Хорошо, что юноша не опустил руки и продолжил бороться за осуществление своей мечты.

9. Анджелина Джоли

Актрисе, у которой сейчас в копилке «Оскар» и несколько «Золотых глобусов», пришлось пережить травлю в школе. Дети высмеивали ее за худобу, а также за то, что юная Анджелина носила очки и брекеты. Через какое-то время девушка обросла комплексами, стала носить исключительно черную одежду и даже на какое-то время бросила уроки актерского мастерства.

8. Опра Уинфри

Пожалуй, единственным человеком, который верил, что маленькая Опра станет популярной телеведущей, была ее бабушка. Она вспоминала, как внучка брала интервью даже у самодельных кукол из кукурузных початков и ворон на заборе. А вот другие люди, кажется, слабо верили в то, что девочка из бедной семьи, носившая в раннем детстве платья из картофельных мешков, сможет чего-то добиться в жизни.

7. Стивен Кинг

«Кэрри» — первый опубликованный роман автора — был буквально вытащен из мусорной корзины. Это была уже четвертая книга Стивена Кинга, которую отказывались принимать издатели. Один из них даже заявил: «Нас не интересует такая фантастика. Она не продается». И если бы не жена писателя, которая спасла первые страницы «Кэрри» из мусорки, возможно, мы не увидели бы других произведений знаменитого короля ужасов.

6. Виктория Бекхэм

Группа Spice Girls, в которой раньше выступала знаменитая певица и модельер, чуть не получила отказ от продюсеров. Они посчитали, что творчество девочек слишком уж оригинально и вряд ли будет востребовано широкой публикой. Поэтому лучше бы им продолжать участвовать в детских телепередачах. Но барышни все же настояли на своем и в результате стали одной из культовых поп-групп 1990-х. Ну а Виктория Бекхэм (тогда еще Адамс) получила отличный старт для своей звездной карьеры.

5. Элвис Пресли

Будущий король рок-н-ролла в молодости провалил прослушивание в местечковый вокальный квартет в штате Теннесси. Парню сообщили, что он не умеет петь. Тогда Пресли устроился в компанию Crown Electric водителем грузовика, но не потерял надежды стать вокалистом. Вот только после очередных проб ему сообщили: «Продолжай водить грузовик, потому что как певец ты полный ноль».

4. Леди Гага

Юная Стефани Джерманотта с детства чувствовала себя белой вороной среди сверстников, а те не упускали случая подколоть ее за амбициозность и эксцентричность. В 17 лет будущая Леди Гага поступила в музыкальную школу Нью-Йоркского университета, но и там отношения с ровесниками не срослись. Они даже создали в Facebook группу с обидным названием «Стефани Джерманотта, ты никогда не добьешься успеха». В итоге девушка бросила учебу на 2-м курсе и сосредоточилась на своей музыкальной карьере. И, как мы видим, все правильно сделала.

3. Джессика Честейн

В середине нулевых актриса в основном перебивалась небольшими ролями в телепроектах. И все благодаря нестандартному рыжему цвету своих волос. Но затем талант Джессики все же заметили и в 2011 году вышли целых 6 фильмов с ее участием, включая получивших международное признание «Прислугу» и «Древо жизни». Сейчас в копилке актрисы множество наград и номинаций, в том числе на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

2. Арнольд Шварценеггер

Чего только не наслушался молодой Арнольд, когда решил завершить свою карьеру бодибилдера и заняться актерским мастерством. Все твердили, что у него перекачанное тело и странный акцент. А еще «доброжелатели» наперебой советовали поменять или сократить его чересчур длинное имя — иначе не будет шансов засветиться в хорошем фильме. Хорошо, что будущий Терминатор не принял всерьез мнение этих людей и продолжил ходить на кинопробы.

1. Шакира

Нынешнего многократного лауреата премии «Грэмми» в детстве выгнали из школьного хора. А все из-за мощного, с необычными вибрациями голоса Шакиры. Одноклассники говорили будущей звезде: «Ты не поешь, а блеешь как коза». Впрочем, девушку это не смутило — она успешно продолжила свои музыкальные опыты и в итоге стала одной из самых узнаваемых певиц в мире.