12 знаменитостей, которые выбрали наряды со смыслом, но не все это заметили

Появления звезд на красных ковровых дорожках часто не сводятся лишь к демонстрации роскошных нарядов. С помощью одежды знаменитости отдают дань уважения коллегам, проектам, в которых они принимали участие, или значимым социально-культурным явлениям.

Мы в AdMe.ru вспомнили яркие наряды звезд, которые, как оказалось, несли в себе тайный смысл.

Зои Кравиц, 2022

В фильме «Бэтмен» Кравиц исполнила культовую роль Женщины-кошки. На премьере картины актриса появилась в черном элегантном платье без рукавов. Корсетный лиф со шнуровкой был выполнен в форме голов 2 кошек и явно отсылал к персонажу, исполненному Зои. Макияж, прическа и украшения отличались простотой и позволили кошкам на платье стать главным акцентом в образе актрисы.

Зендея, 2022

В 2022 году актриса стала гостем показа Valentino в Париже. Зендея надела неоново-розовый двубортный блейзер, расшитый цветочными аппликациями, брюки в тон и рубашку с глубоким вырезом того же оттенка. Ее туфли на платформе также были цвета фуксии. В преддверии показа мод представители Valentino объявили, что розовый цвет станет основой их новой коллекции: «Розовый — это цвет любви, общности, энергии и свободы». Зендея, будучи новым лицом бренда, полностью поддержала дизайнера.

Дженнифер Лопес, 2022

Дженнифер Лопес надела свадебное платье на премьеру фильма «Первый встречный», в котором она сыграла невесту. В коротком белом платье с кружевом, блестящих туфлях на шпильке и с клатчем, украшенным цветами и напоминающим свадебный букет, Лопес выглядела как невеста. Отсылка к роли удалась на 100 %.

Сирша Ронан, 2018

На премьере картины «Две королевы» Сирша Ронан появилась в наряде с присборенным лифом и прозрачными рукавами-фонариками, отсылающими к эпохе английского Возрождения. Белое платье со шлейфом, высоким воротником с вышивкой и гофрированием в области груди соответствовало моде 1500 годов, когда и происходило действие фильма.

Керри Вашингтон, 2022

На церемонии вручения наград SAG Awards актриса появилась в ярко-желтом платье с топом-бюстье с вырезом в форме сердца и рюшами на талии. Смысл, вложенный в дизайн платья его создателем, делает этот наряд еще более выдающимся. Коллекция греческого кутюрье Селии Критариоти 2022 года воспевает цвет, творчество и жизнь, так необходимые всему человечеству. И актриса Керри Вашингтон с удовольствием транслировала этот посыл.

Леди Гага, 2018

Леди Гага презентовала фильм «Звезда родилась» в струящемся серебряном платье, которое напоминало наряд Барбры Стрейзанд 1976 года. В нем Стрейзанд появилась на премьере более ранней версии той же картины, в которой она, как и Леди Гага, исполнила главную роль.

Галь Гадот, 2017

На премьере «Чудо-женщины» Галь Гадот воплотила в реальной жизни образ своего персонажа, представ перед публикой в ярко-красном платье с блестками от Givenchy. Кроме того, Гадот появилась на торжественном мероприятии в непривычной для многих обуви — босоножках на плоском ходу. Просто потому, что ей так удобнее. Актриса стала супергероиней в кино и, ломая стереотипы, кажется, становится супергероиней в мире моды.

Кира Найтли, 2018

Найтли представила фильм «Колетт» в темном костюме с галстуком-бабочкой. Своим выбором наряда актриса продемонстрировала уважение к своему персонажу в картине — писательнице начала XX века, чью работу приписывали ее мужу.

Эмили Блант, 2018

На лондонской премьере картины «Мэри Поппинс возвращается» Эмили Блант предстала перед публикой в атласном платье, которое приталенным силуэтом и световыми переливами напоминало наряд Мэри Поппинс. Актриса сделала элегантную отсылку к своей киногероине.

Марго Робби, 2019

На Каннском кинофестивале Марго Робби отдала дань уважения актрисе Шэрон Тейт, которую она сыграла в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Вдохновившись стилем Голливуда 1960-х годов, актриса остановила свой выбор на кружевном платье с оригинальными рукавами. Кроме того, Робби заплела волосы в косички, повторив один из образов Тейт.

Бейонсе, 2019

В 2019 году Бейонсе прибыла на лондонскую премьеру «Короля Льва» в желтом плиссированном платье, которое своим цветом отсылало к героям мультфильма.

Селена Гомес, 2022

Актриса привлекла к себе всеобщее внимание на красной дорожке церемонии вручения премии Гильдии киноактеров. Ее роскошное черное бархатное платье с рукавами-фонариками и черные туфли на каблуках с острым носком идеально сочетались со строгой прической и естественным макияжем. Девушка дополнила образ бриллиантовым колье, серьгами и кольцом с изумрудом. Изысканное украшение выглядело идентичным кольцу, которое фигурировало в сериале «Убийства в одном здании» — картине, которую и представляла Гомес на мероприятии.