12 знаменитостей, которые нашли свою любовь довольно поздно
Общество давит на нас, заставляя думать, что к определенному возрасту мы должны устроить свою жизнь. Но не раз доказано, что все приходит к тем, кто умеет ждать, в том числе и любовь. Мы можем встретить правильного человека тогда, когда ожидаем этого меньше всего, и спешка здесь ни к чему.
Мы в AdMe.ru уверены, что любви все возрасты покорны, и эти знаменитости лишний раз подтверждают, что никогда не поздно по-настоящему влюбиться.
1. Мадонна
2. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
У пары был громкий роман в начале 2000-х, но в 2004 году звезды расстались. Спустя 15 с лишним лет они возродили свою любовь. Лопес сейчас 52, а Аффлеку 49.
3. Ева Лонгория
Звезда «Отчаянных домохозяек» обручилась с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Пепе Бастоном Патиньо в 2015 году. Ей было 40 лет.
4. Крис Пратт
Актер, сыгравший в «Стражах Галактики», встретил свою нынешнюю жену Кэтрин Шварценеггер, когда ему было 39 лет. Они поженились в 2019 году.
5. Крис Дженнер
Знаменитая мама-менеджер своих дочерей начала встречаться с Кори Гэмблом в 2014 году, когда ей было 59 лет.
6. Джерри Сайнфелд
Стендап-комик женился на Джессике Скляр в 1999 году, когда ему было 45 лет.
7. Джери Халлиуэлл
Бывшая участница группы Spice girls начала встречаться с Кристианом Хорнером в 2014 году в возрасте 41 года.
8. Джош Бролин
Звезда фильмов Marvel начал встречаться со своей нынешней женой, когда ему было 45 лет. Сейчас у них двое детей.
9. Джулианна Маргулис
Исполнительница главной роли в сериале «Хорошая жена» вышла замуж за адвоката Кеннета Либерталя в 2007 году. Актрисе на тот момент был 41 год.
10. Уоррен Битти
Актер женился на коллеге по цеху Аннетт Бенинг в 1992 году, когда ему было 55 лет.
11. Хода Котб
Ведущая шоу Today познакомилась с финансистом Джоэлем Шиффманом в 2013 году в возрасте 49 лет. Пара обручилась в ноябре 2019 года.
12. Пол Маккартни
Певец и бывший участник группы The Beatles женился на Нэнси Шевелл в 2011 году, когда ему было 69 лет. Они познакомились за 4 года до этого.
А когда вы встретили любовь своей жизни? Вы знаете кого-нибудь, кто так же поздно нашел свое счастье?