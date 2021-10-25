12 знаменитостей, которые нашли свою любовь довольно поздно

Общество давит на нас, заставляя думать, что к определенному возрасту мы должны устроить свою жизнь. Но не раз доказано, что все приходит к тем, кто умеет ждать, в том числе и любовь. Мы можем встретить правильного человека тогда, когда ожидаем этого меньше всего, и спешка здесь ни к чему.

Мы в AdMe.ru уверены, что любви все возрасты покорны, и эти знаменитости лишний раз подтверждают, что никогда не поздно по-настоящему влюбиться.

1. Мадонна

Мадонна начала встречаться с танцором Ахламаликом Уильямсом в 2018 году, когда ей было 60 лет.

2. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

У пары был громкий роман в начале 2000-х, но в 2004 году звезды расстались. Спустя 15 с лишним лет они возродили свою любовь. Лопес сейчас 52, а Аффлеку 49.

3. Ева Лонгория

Звезда «Отчаянных домохозяек» обручилась с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Пепе Бастоном Патиньо в 2015 году. Ей было 40 лет.

4. Крис Пратт

Актер, сыгравший в «Стражах Галактики», встретил свою нынешнюю жену Кэтрин Шварценеггер, когда ему было 39 лет. Они поженились в 2019 году.

5. Крис Дженнер

Знаменитая мама-менеджер своих дочерей начала встречаться с Кори Гэмблом в 2014 году, когда ей было 59 лет.

6. Джерри Сайнфелд

Стендап-комик женился на Джессике Скляр в 1999 году, когда ему было 45 лет.

7. Джери Халлиуэлл

Бывшая участница группы Spice girls начала встречаться с Кристианом Хорнером в 2014 году в возрасте 41 года.

8. Джош Бролин

Звезда фильмов Marvel начал встречаться со своей нынешней женой, когда ему было 45 лет. Сейчас у них двое детей.

9. Джулианна Маргулис

Исполнительница главной роли в сериале «Хорошая жена» вышла замуж за адвоката Кеннета Либерталя в 2007 году. Актрисе на тот момент был 41 год.

10. Уоррен Битти

Актер женился на коллеге по цеху Аннетт Бенинг в 1992 году, когда ему было 55 лет.

11. Хода Котб

Ведущая шоу Today познакомилась с финансистом Джоэлем Шиффманом в 2013 году в возрасте 49 лет. Пара обручилась в ноябре 2019 года.

12. Пол Маккартни

Певец и бывший участник группы The Beatles женился на Нэнси Шевелл в 2011 году, когда ему было 69 лет. Они познакомились за 4 года до этого.