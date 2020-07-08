12 звезд, которые не заморачиваются и появляются на публике в проверенных временем нарядах

Раньше мы смотрели на звезд мировой величины, владеющих огромными гардеробными, не в силах сдержать зависть. Но глобальные тенденции меняются, и сегодня самые яркие светила шоу-бизнеса берут курс на осознанное потребление. Отношение к одежде изменилось и в другом плане: в моду входит винтаж, а значит, носить старое больше не моветон.

Мы в AdMe.ru изучили светские хроники и выяснили, кто из известных женщин предпочитает демонстрировать на публике уже знакомые наряды.

1. Кейт Бланшетт

Известная голливудская актриса появлялась на публике в черном комбинезоне с ярким геометрическим узором от Armani Privé дважды: в 2014 году на вечеринке Giorgio Armani и в 2019 году на церемонии вручения премии «Женщина года», проводимой журналом Harper’s Bazaar. Стилист актрисы так прокомментировала выбор Кейт: «Думаю, что предрассудки о том, что одно и то же платье нельзя надевать дважды, со временем исчезнут. Мы же не ждем, что каждый раз, когда мы посещаем Лувр, в нем будут выставлены новые шедевры. Настоящая красота и настоящее искусство проходят испытание временем».

2. Лили-Роуз Депп

Дочь знаменитого покорителя женских сердец любит кожаные вещи. А в стильной парке от Loro Piana девушка выходила в свет как минимум дважды: в 2018-м и 2019-м.

3. Ким Кардашьян

Ким Кардашьян — большая поклонница вещей со змеиным принтом. Так что одним из ее фаворитов стали кожаные брюки от Gucci с узором, имитирующим кожу питона. Светскую львицу видели в них уже неоднократно.

4. Тиффани Хэддиш

Актриса, известная зрителям по таким работам, как «Новенькая», «Меня зовут Эрл» и «В Филадельфии всегда солнечно», надевала роскошное белое платье от Alexander McQueen несколько раз. Сначала — на премьеру фильма «Улетные девочки», затем — на съемки шоу NBC Saturday Night Live, а также на церемонии вручения 2 премий — «Оскар» и MTV Movie & TV Awards. Вот что говорит об этом сама актриса: «На платье не было ценника, его для меня выбрал стилист. Я пришла в нем на вручение премии, а потом уже узнала цену — $ 4 000. Увидела ценник и заплакала. Знаю, никто не скажет, что оно стоит как машина. При этом мне постоянно говорят, что я не должна носить одно и то же, но мне плевать. Я потратила уйму денег на это платье! Это Alexander McQueen, понимаете? Я собираюсь надеть его несколько раз, и все тут».

5. Сара Мишель Геллар

Очаровательная Сара Мишель Геллар недавно примерила платье, в котором появилась в сериале «Баффи — истребительница вампиров» в далеком 1997 году. Как можно видеть, оно по-прежнему очень идет актрисе.

6. Элизабет Херли

Элизабет Херли достала «из закромов» шикарное вечернее платье, которому уже 15 лет. И не прогадала: кинодива выглядит в нем просто ослепительно. Кстати, в этом ретро-наряде актриса появлялась на одной из вечеринок в 2012 году.

7. Хелен Миррен

У Хелен Миррен есть несколько любимых нарядов, которые она не стесняется надевать повторно. Один из них — темно-синее вечернее платье. Звезда появлялась в нем на вручении одной из кинонаград, а также на концерте, посвященном Нобелевской премии мира.

8. Софи Лорен

Знаменитая звезда экрана дважды «выгуляла» свой роскошный вечерний туалет. В этом черном платье Софи появилась на церемонии вручения премии «Оскар», а также на телевизионных съемках в Риме.

9. Сиенна Миллер

У Сиенны есть пара вещей, с которыми она старается не расставаться. Одна из них — уютный пушистый кардиган, который актриса успешно комбинирует с платьями и юбками.

10. Анна Винтур

Главный редактор журнала Vogue появлялась на официальных мероприятиях в элегантном зеленом платье от Gucci дважды: сначала на показе коллекции Серены Уильямс в Нью-Йорке, а затем на открытии выставки в Метрополитен-музее.

11. Джессика Альба

Голливудская актриса обожает спортивный стиль. У Джессики есть любимый свитшот с принтом в стиле поп-арт, который она смело надевает на официальные мероприятия.

12. Дита фон Тиз

У королевы бурлеска есть немало интересных вещей в стиле ретро. Одним из фаворитов Диты стало длинное черное пальто, украшенное снизу блестящими нитями. Звезда появлялась в нем на венском балу, а также на собственном перформансе.