12 знаменитостей, которые наплевали на услуги нянь и взвалили все заботы о детях на свои плечи

В современном мире наем няни для присмотра за детьми — обычное дело. Особенно среди знаменитостей, ведь у них ритм жизни порой бывает совершенно безумным и многие не берут паузу в работе после рождения ребенка. Но, как выяснилось, есть несколько отчаянных звездных семей, которые отказались от помощников и каждый день испытывают на себе все трудности и радости родительства.

Мы в AdMe.ru вдохновились опытом и образом жизни мам и пап Голливуда, которые взяли заботу и воспитание детей в свои руки. Что ж, не можем больше скрывать их имена.

1. Мила Кунис и Эштон Кутчер

Звездная пара растит дочь и сына. Мила с Эштоном решили, что будут заботиться о детях сами. Папарацци регулярно застают супругов за обыденными занятиями: на прогулке, в супермаркете, в парке развлечений. И главное — дети всегда с ними. После того как в семье родился первый ребенок, молодой отец пришел на шоу, и ведущая спросила: «У тебя нет няни? Только ты и Мила заботитесь о ребенке?» «Да, нас только двое», — ответил актер, чем вызвал аплодисменты. Он продолжил: «Мы просто хотим знать своих детей. Мы хотим знать, что делать, если малыш плачет, куксится. И я думаю, единственный способ этого достичь — быть с ним».

А Мила уверяет, что кормление грудью сделало ее по-настоящему счастливой, и она при необходимости без стеснения делала это в тех местах, где бывала. Мила Кунис — одна из самых стильных актрис; когда она идет по красной ковровой дорожке, она просто ослепляет. Но ее внешний вид на работе и дома сильно различается. Проводя время с семьей, она явно отдает предпочтение комфорту в одежде.

2. Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Знаменитые родители воспитывают 3 дочерей: Джеймс, Инес и Бетти. Для них очень важно проводить как можно больше времени со своими детьми. Они не позволяют своим рабочим графикам пересекаться. Когда один родитель на работе, второй остается с детьми. На мероприятия семья отправляется всем составом. Хотя, по словам Блейк и Райан, они не хотят сильно погружать малышей в голливудскую жизнь. Как-то Блейк сказала, что она всегда хотела большую семью и, если бы могла иметь 30 детей, она бы это сделала. А Райан посвящает львиную долю постов в твиттере своим отпрыскам. Делает он это с юмором, например: «Моей дочери всего 6 месяцев, и она уже рисует. Я бы повесил ее творение на холодильник, но, честно говоря, ему место в мусорном ведре». На самом же деле Райан — трепетный папа, он даже признался в интервью, что ему нравилось просыпаться по 5 раз за ночь, чтобы поменять подгузник дочери. Хоть он и чувствовал себя вымотанным, но с лица его почти не сходила улыбка.

«С появлением ребенка вы становитесь более снисходительным. Вы начинаете думать: „Я не могу поверить, что другой человек когда-то делал все эти вещи для меня“. Что кто-то столько же раз просыпался среди ночи, чтобы просто вытереть меня. Эта мысль поразила меня в самое сердце. Вы начинаете гораздо больше уважать своих родителей. Я не знаю, как мои родители справились с 4 детьми. 4 мальчика! Которые пробовали все шалости, кроме поджигания собственного дома каждый божий день. Им пришлось нелегко». Райан Рейнольдс

3. Риз Уизерспун

Хотя Риз Уизерспун и Райан Филлипп в разводе, они оба с нежностью вспоминают, как вместе воспитывали 2 малышей в начале своей карьеры. «Я полагаю, что нам было бы труднее, если бы мы не были такими практичными и позволили бы себе няню. Я думаю, тогда они были бы избалованными», — признался Филипп. Он рад, что они с Риз заботились о детях самостоятельно. «У нас есть 2 невероятных маленьких человека, которых мы вырастили, — поведал он. — Я горжусь нами обоими». В других отношениях Риз родила сына, с которым ей помогают ее подросшие дети от предыдущего брака.

Актриса Риз Уизерспун с 13-летней дочерью Авой, которая несет на руках брата.

Это фото актриса подписала так: «Быть ​​мамой — одна из самых больших радостей в моей жизни. Я многому научилась у своих 3 детей. Терпению, доброте, смирению, творчеству. Я люблю вас больше всего на свете. Вы поймете это, как только у вас появятся собственные дети. Всегда знайте, как я благодарна каждый день, что я — ваша мама».

4. Дженнифер Лопес

Когда у Марка Энтони и Дженнифер Лопес родились близнецы, мальчик и девочка, родители решили не пользоваться услугами няни. Они разделили свои обязанности по сменам. После того как пара рассталась, Лопес помогали с близнецами ее собственная мать, двоюродная сестра и близкая подруга Арлин.

После развода с мужем певица решила нанять гувернера для сына, так как почувствовала, что пришло время добавить немного мужского влияния. «Бедный мальчик окружен женщинами круглые сутки. Он прыгает на меня, он ездит у меня на шее. Он буйный, как и все мальчишки. И я решила, что ему нужен компаньон, хороший парень, чтобы ему было с кем повеселиться и слить энергию», — сказала в интервью.

5. Дженнифер Лав Хьюитт

Когда дочери актрисы было 1,5 года и Дженнифер уже ждала второго ребенка, она сказала в интервью, что у них в семье никогда не было няни, потому что она хочет делать все сама, ей по-настоящему интересно. Став мамой, она переосмыслила приоритеты и поняла, насколько все в жизни второстепенно по сравнению с детьми. «Ребенок здоров, нет насморка, он нормально спит — и жизнь прекрасна!» — считает звезда. Хотя, вероятно, не всегда было легко воспитывать крох без посторонней помощи. Но Дженнифер выглядит счастливой. Она написала в своем инстаграме: «Лучшее, что может быть, — выйти замуж, иметь детей и смотреть, как они меняются и растут каждый день».

6. Селин Дион

У певицы 3 наследников: старший сын Рене-Чарльз и близнецы Нельсон и Эдди. Певице не удавалось забеременеть, и оба раза она прибегала к методу ЭКО. «Я мечтала о детях, мечтала заботиться о них. У меня могло их не быть, поэтому я готова отдавать себя им на 200–300 процентов», — призналась певица в интервью. В семье речи не было о том, чтобы нанять няню. «Иногда это ужасно трудно, но я счастлива это делать и делаю день за днем», — говорила она. Однако без помощи по дому Селин не осталась: ее поддерживали мама и сестра.

7. Ева Мендес и Райан Гослинг

Влюбленные являются родителям 2 девочек. После рождения первой дочери, Эсмеральды, Мендес сказала: «Я очень практичная мама, у меня нет няни. Как бы я ни уставала, я делаю то, что должна». А для себя она выделяет время, когда дочки спят, даже если это 4 утра. Ева старается как можно больше времени проводить с детьми и выкладывает в инстаграм совместные фото. «Они выиграли», — подписала актриса этот снимок.

8. Джессика Альба

Актриса — мама 3 детей. Джессика платит своей семье за помощь, ведь забота о детях — это тоже работа, причем довольно тяжелая и эмоционально выматывающая. Когда родился третий ребенок Джессики, актриса опубликовала пост, в котором сообщила, что всему училась по книгам, и написала благодарность автору: «Моя милая Конни Симпсон. Почти 10 лет назад она появилась в моей жизни вместе с моей новорожденной дочуркой Хонор. Она научила меня купать малышку, кормить грудью, убаюкивать моего ребенка. Я узнала, как важно заботиться о себе и выражать свои чувства».

9. Дженна Фишер

Звезда сериала «Офис» является мамой 2 детей — сына и дочери. Дженна сообщила в интервью, что в их семье нет вообще никаких помощников: ни повара, ни няни, ни водителя, ни личного тренера. «Как любая работающая мама, я стараюсь поймать баланс. Как и все мы, я пытаюсь понять, как мне лучше организовать свое время, чтобы все успеть», — сказала Дженна. Она добавила: «Когда я говорю, что иду на пробежку с сыном, или же ем определенные вещи, многие бывают циничны и говорят: „Конечно, ей легко все это делать, ведь кто-то приготовил для нее еду“ или „Конечно, она на свидании, потому что няня присматривает за ребенком“. Нет, все не так. И я хочу, чтобы люди знали об этом».

10. Мэттью Макконахи и Камила Алвес

У актера и его жены, модели из Бразилии, 3 детей. Забота о них лежит в основном на плечах Камилы. Девушка уверяет, что они самая обычная семья, редко куда-то ходят и готовят по очереди. Вместе с супругами живет мама Камилы, она участвует в воспитании ребят и помогает по дому. «У меня нет толпы нянь, которые кружат вокруг. Мне нравится быть практичной», — сказала модель.

Спустя 3 месяца после рождения последнего ребенка Камила вернулась к работе. Организовать это было сложно: женщине приходилось вставать в 5 утра после ночных кормлений младенца. «Трудно работать с полной отдачей на таком раннем сроке, потому что мозг еще не адаптировался. У вас мозг ребенка», — пошутила она в интервью People. А Мэттью вспоминает: «Я помню, что уже в 8 лет я знал, что единственное, кем я хочу стать, — это отцом. Я помогаю жене в уходе за детьми. Для меня главное — вырастить 3 самостоятельных, сознательных и уверенных в себе людей».

11. Скарлетт Йоханссон

Звезда когда-то давно категорически высказалась по поводу услуг няни. Еще задолго до рождения ребенка она говорила, что скорее предпочла бы, чтобы при необходимости за ее ребенком присмотрел подросток. Она считает, что ее дочери лучше находиться с кем-то более близким по возрасту, чем проводить целый день с другим взрослым. Актриса призналась: «Я не могу представить, чтобы кто-то другой растил моих детей. Может быть, на час. Но не на полную ставку. Меня не так воспитали. Это просто не в моем стиле». После рождения дочери она осталась верна своей идее и сама заботится о малыше, не прибегая к посторонней помощи. «Это замечательно и утомительно. Любовь просто невероятная. Она подавляет все остальные желания», — рассказала звезда в интервью.

12. Сара Джессика Паркер

Звезда сериала «Секс в большом городе» является мамой 3 детей. И у нее нет постоянной няни, которая живет вместе с ними. Актриса признается, что она и ее муж Мэттью Бродерик, стараются быть как можно более практичными и пользуются услугами няни, только когда действительно в этом нуждаются. Звезда считает, что родительство без няни на полный рабочий день не должно быть роскошью или чем-то особенным или достойным внимания. «Это то, что важно для нас обоих, и мы не уклоняемся от этого. Какой смысл иметь семью, если вы не собираетесь по-настоящему в ней участвовать, понимаете?» — рассуждает знаменитость.

«Мне не нужна помощь кого-то, кроме моего мужа, который находится дома с нашими малышами, когда я работаю. Я люблю кормить грудью всю ночь, просыпаюсь в 6 утра, чтобы приготовить завтрак, и стараюсь, чтобы все были довольны. Я хочу знать, что им интересно, какая еда им нравится и не нравится, хочу быть рядом, если они падают, расстраиваются. Мне нравится успокаивать их, когда они плачут, и видеть их радость, когда они создают что-то потрясающее из Lego. Я хочу слышать их первые слова сама, а не узнавать об этом от кого-то другого. Я посвящаю свою жизнь тому, чтобы быть лучшей мамой, которой я могу быть для них, несмотря на все свое несовершенство. Это решение я принимаю независимо от того, сколько денег я зарабатываю или не зарабатываю». Сара Джессика Паркер