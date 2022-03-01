12 знаменитостей, которые «были недостаточно хороши», чтобы стать звездами
Фраза «У тебя ничего не получится» может заставить человека опустить руки в любой ситуации — неважно, о чем идет речь: о жизни, карьере или появлении на красной дорожке. Трудно представить, что кто-то из звезд тоже слышал эти слова в определенный момент, так как, по мнению некоторых людей, не соответствовал стандартам индустрии. В последнее время они стали часто высказываться на эту тему, и некоторые истории мы читаем с широко распахнутыми глазами.
Мы в AdMe.ru понимаем, что путь к успеху может быть тернист, и хотим рассказать об известных людях, которым однажды сказали, что они «недостаточно хороши», чтобы продолжать.
1. Дженнифер Лоуренс сказали, что она недостаточно худа
2. Риз Уизерспун сказали, что она недостаточно красива
3. Эндрю Гарфилду сказали, что он недостаточно привлекателен
4. Саре Джессике Паркер сказали, что она недостаточно притягательна
5. Ронде Раузи сказали, что она недостаточно женственна
6. Уолту Диснею сказали, что он недостаточно креативен
7. Опре Уинфри сказали, что она слишком эмоциональная
8. Минди Калинг сказали, что она недостаточно смешная
9. Арнольду Шварценеггеру сказали, что у него слишком мускулистое тело
10. Генри Кавиллу сказали, что он недостаточно строен
11. Кире Найтли сказали, что она недостаточно талантлива
12. Мерил Стрип сказали, что она недостаточно красива
А вам когда-нибудь говорили, что вы недостаточно хороши для того дела, которым занимаетесь? Расскажите об этом нам и другим читателям.