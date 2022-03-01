12 знаменитостей, которые «были недостаточно хороши», чтобы стать звездами

Фраза «У тебя ничего не получится» может заставить человека опустить руки в любой ситуации — неважно, о чем идет речь: о жизни, карьере или появлении на красной дорожке. Трудно представить, что кто-то из звезд тоже слышал эти слова в определенный момент, так как, по мнению некоторых людей, не соответствовал стандартам индустрии. В последнее время они стали часто высказываться на эту тему, и некоторые истории мы читаем с широко распахнутыми глазами.