12 знаменитостей, чьи щедрые поступки вас удивят

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Богатый и знаменитый человек совсем не обязательно превращается в заносчивого скупердяя. Среди них есть и те, кто использует все преимущества своего положения для помощи окружающим. AdMe.ru нашел для вас 12 примеров того, как известные люди проявили необычайную щедрость.

Сезария Эвора

«Босоногая Дива» (так Сезарию называли за ее манеру выходить на сцену босой) из Кабо-Верде — это яркий пример того, что один человек способен сделать многое для тысяч других. Только представьте себе, певица одна целиком финансировала систему начального образования в своей стране, часть системы среднего и высшего образования, а также половину национальной системы здравоохранения. Благодаря Сезарии Эворе тысячи ее сограждан научились как минимум читать и писать и получили медицинскую помощь.

Киану Ривз

Киану пожертвовал миллионы на борьбу с лейкемией, в фонды помощи детям и организации по защите животных. Кроме того, актер разделил свой гонорар за 2-ю и 3-ю части фильма «Матрица» с сотрудниками, которые отвечали за костюмы и спецэффекты. Киану счел, что так будет справедливо, и без сожалений расстался с $ 75 млн. По отзывам работников студии, где снималась «Матрица», актер был единственным из звездного состава, кто здоровался с каждым сотрудником, спрашивал, как их зовут, а одному из них подарил $ 20 тыс. в качестве рождественского бонуса — просто потому, что узнал о его тяжелой ситуации.

Зак Галифианакис

Когда Зак был начинающим актером, он познакомился в прачечной с пожилой женщиной по имени Мими Хейст. Она подрабатывала в этой прачечной и фактически там же и жила, поскольку стала бездомной после того, как ушла от неверного мужа. Зак и Мими подружились, а когда актер добился успеха, то он снял своей подруге квартиру, стал оплачивать аренду и другие счета. Еще одна подруга Зака, Рене Зеллвегер, навещает Мими и приносит ей продукты, а сам актер берет старушку на премьеры своих фильмов. Кстати, о жизни Мими был снят фильм, который вышел на экраны в 2016 году.

Джордж Майкл

Певец жертвовал миллионы на благотворительность, устраивал бесплатные концерты и помогал людям, попавшим в беду, но всегда старался делать это тайно. Поэтому о большинстве добрых поступков стало известно только после его смерти. По воспоминаниям очевидцев, Джордж оплачивал долги незнакомых людей. Например, увидев плачущую женщину в кафе, он выписал чек на 25 тыс. фунтов и попросил передать его ей после своего ухода, а в другой раз оплатил студенческую ссуду девушки-бармена. Еще одной женщине он дал 15 тыс. фунтов на процедуру ЭКО, и та наконец-то смогла стать мамой.

Пол Уокер

Как и Джордж Майкл, Пол Уокер не стремился делать добрые дела публично, и о его щедром жесте мы узнали лишь после гибели актера в 2013-м. Бывший продавец ювелирного магазина рассказала, что Пол увидел, как молодые люди выбирали обручальное кольцо, но в итоге ушли ни с чем — они просто не могли себе этого позволить. Актер заплатил за понравившееся паре кольцо $ 9 000 и попросил сотрудников магазина анонимно передать его жениху и невесте, что и было сделано.

Хосе Мухика

Бывший президент Уругвая известен как «самый бедный президент». И не потому, что у него была маленькая зарплата, хотя она действительно была не так уж и велика по сравнению с доходами глав других государств — «всего» $ 12 500 в месяц. Дело в том, что большую часть своих доходов «Эль Пепе» (так уругвайцы прозвали своего президента) отдавал нуждающимся, а сам жил в сельском доме, передвигался на старом Volkswagen Beetle, обращался в те же клиники, что и его сограждане, и даже сидел в очереди к доктору вместе со всеми. Его жена Лусия Тополански тоже жертвует часть своих доходов на помощь бедным.

Эллен Дедженерес

А вот пример того, что добрые дела вознаграждаются (хотя делать их нужно не ради награды). 22-летняя официантка Сара Хойдал оплатила счет двух женщин-военнослужащих, которых она обслуживала. Возможно, сумма покажется вам незначительной — всего $ 27,75. Но и для солдат, которым урезали финансирование, и для самой Сары, которая одна воспитывает ребенка, она не так уж и мала. К слову, в тот день у нее не хватало денег даже на то, чтобы заправить свой старый автомобиль — в конце смены у Сары осталось всего $ 8. Телеведущая Эллен Дедженерес узнала о добром поступке девушки, пригласила ее на свое шоу, где вручила $ 10 тыс., телевизор (Эллен узнала, что старый телевизор Сары сломался), а потом подарила новую машину.

Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо родился в очень бедной многодетной семье. Чтобы заработать на жизнь, ему в раннем возрасте пришлось бросить школу и продавать пончики на улице. При этом парень успевал тренироваться и благодаря своему исключительному упорству и железной воле стал всемирно известным боксером. Вырвавшись из нищеты, Мэнни решил помочь своим бывшим соседям и начал возводить для них дома. Сейчас таких домов уже более тысячи, построен целый поселок под названием «Пакман Вилладж» (Pac-Man — это прозвище боксера). Кроме жилых зданий, в поселке есть площадки для занятий спортом, парк и многофункциональный центр.

Чарльз «Чак» Фини

Основатель сети Duty Free — несомненный рекордсмен среди филантропов. Его называют «миллиардер без миллиардов», потому что практически все свое состояние (более $ 6 млрд) он потратил на благотворительность в таких странах, как Ирландия, Вьетнам, США, Австралия и Южная Африка. Сейчас Чаку Фини 86 лет, и он продолжает следовать своему плану потратить до 2020 года все оставшиеся у него средства на развитие систем образования, здравоохранения и защиту гражданских прав.

Джоан Роулинг

«Мама Гарри Поттера» пожертвовала на благотворительность так много, что из миллиардерши превратилась в миллионершу. Она отдала нуждающимся $ 160 млн, или 16 % своего состояния. Джоан прекрасно знает, что значит быть бедным, ведь когда она писала свою первую книгу (которую издательства не хотели печатать — должно быть, теперь они кусают локти от досады), ей приходилось жить на социальное пособие. Роулинг написала несколько книг специально для того, чтобы полностью направить гонорары, полученные за них (примерно $ 30 млн) в различные фонды. Кроме того, у нее есть и свой собственный благотворительный фонд под названием Lumos.

Элвис Пресли

Король рок-н-ролла обожал автомобили и постоянно покупал их, но не только для себя. Однажды, отправившись в салон за очередным авто, он увидел, как женщина любуется роскошным кадиллаком. Певец спросил, нравится ли ей машина и, получив утвердительный ответ, тут же купил ее и подарил незнакомке. Об этом случае было рассказано в радионовостях, причем ведущий шутливо заметил, что и сам не отказался бы от такого подарка. И он его получил! Ведь Элвис слушал радио в ту самую минуту, и он не только подарил автомобиль ведущему, но даже позвонил ему и спросил, какой цвет тот предпочитает. Считается, что за свою жизнь Элвис подарил более 100 кадиллаков, линкольнов, мерседесов и других машин, а некоторые утверждают, что их было в 2 раза больше. О поистине королевской щедрости Элвиса был снят документальный фильм.

Ники Минаж

Вот еще одно подтверждение тому, что о книге нельзя судить по ее обложке. Легкомысленный имидж певицы вовсе не означает, что она не способна проявить щедрость, и недавно Ники это убедительно доказала. Она согласилась оплатить студенческие займы своих поклонников из любых стран, а это тысячи долларов. Ники лишь просит подтвердить, что студент хорошо учится, и деньги действительно будут потрачены на обучение или покупку книг, а не на что-то другое.