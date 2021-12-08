12 слов, старое значение которых для нас как гром среди ясного неба

В каждое сказанное нами слово вложен определенный смысл, который позволяет донести до собеседника именно то, что мы подразумеваем. Но многие знакомые нам слова раньше имели совсем другое значение, и люди прошлых поколений нас вообще не поняли бы.

Мы в AdMe.ru снова решили покопаться в словарях и привести примеры слов, значение которых со временем сильно изменилось.

Питомец

Мы привыкли называть питомцами своих домашних любимцев. Но наши предки вкладывали в это слово совсем другое значение. Так именовали воспитанников учебных заведений, тех, кого кто-либо воспитывает (например, няня), или детей, оставленных на чье-либо попечение.

Лето

Думая о лете, мы сразу представляем жару, цветущие луга и порхающих бабочек. А вот в старые времена слово «лето» означало «год». И мы до сих пор иногда употребляем его в этом значении. Например, говоря, сколько нам лет, мы подразумеваем года, которые прожили с момента рождения.

Кузов

Многие из нас слышали народную поговорку «Назвался груздем — полезай в кузов» и наверняка не раз думали, а при чем тут вообще кузов. Но это сейчас кузов — часть автомобиля, а раньше так называли плетеное лукошко, с которым ходили в лес по грибы и ягоды.

Ожерелье

Слово «ожерелье» у нас ассоциируется с нарядным женским украшением, но на Руси оно имело иной смысл. Когда-то так называли металлический воротник на кольчуге воинов.

Убраться

Сейчас уборка для нас — это наведение порядка. Но когда-то слово «убраться» означало действие куда более приятное, особенно для модниц. На Руси красавицы убирались, то есть наряжались, для праздника или другого важного мероприятия.

Наглый

Мы считаем наглецами тех, чье поведение кажется нам бесцеремонным и нахальным. Но люди, которых называли наглыми наши предки, совсем не обижались, ведь это слово означало «быстрый».

Стол

Слово «стол» в нашем лексиконе означает предмет мебели, за которым мы едим или на поверхность которого что-то складываем. В старые же времена так называли трон или, если быть точнее, престол.

Утренник

Мы обожали праздники в детском саду, особенно в преддверии Нового года, когда кружились в хороводе в костюмах снежинок и зайчиков. И называли эти чудесные мероприятия утренниками. А в давние времена это слово использовали для обозначения звонкого утреннего мороза.

Жена

Для нашего поколения жены — это девушки, вышедшие замуж. А древние славяне этим словом называли всех женщин вообще, независимо от их семейного положения.

Красный

В русских народных сказках часто встречается выражение «красная девица». Но оно не имеет никакого отношения к цветовой гамме, а характеризует внешность героини. Тогда слово «красный» было синонимом слова «красивый».

Колено

Для нас колено — это прежде всего часть ноги, ну или элемент какого-нибудь механизма. А вот в старину в это слово вкладывали иной смысл: так называли поколение в роду.

Туалет

Это слово имеет много значений, но чаще всего мы используем его, когда говорим об уборной. В прежнее время так называли столик с зеркалом, за которым дама могла привести себя в порядок.