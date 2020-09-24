12 жестов, которые не дадут вам сгореть от стыда при общении с иностранцами

Многие туристы перед посещением чужих стран стараются выучить пару фраз на местном языке. Но почему-то мало кто вспоминает о жестах, которые там приняты. И очень зря. Знание жестов может помочь вам лучше выразить свои мысли, если вы забудете какие-то фразы. А некоторые из них уберегут вас от конфуза.

Мы в AdMe.ru обожаем путешествовать и знакомиться с чужой культурой, поэтому спешим показать вам жесты, которые полезно знать каждому туристу.

1. «Ты мне нравишься»

При помощи большого и указательного пальцев человек показывает сердце. Этот жест пришел к нам из стран Азии. В Корее его используют, чтобы показать дружелюбие или выразить кому-то любовь и благодарность.

2. «Счет, пожалуйста»

Многие посетители не знают, как вежливо попросить официанта принести счет. Для этого случая есть простой жест. Прежде всего установите визуальный контакт с официантом. Затем вытяните вперед одну руку ладонью вверх и представьте, что в другой руке у вас ручка. Сделайте движение, похожее на то, как люди подписывают документы. Этот жест особенно распространен в Испании, поэтому не стесняйтесь его использовать.

3. «Расслабься»

Этот жест активно используют на Гавайях. Его применяют при приветствии и прощании, выражении благодарности и в качестве приглашения посерфить. Другое значение этого жеста связано с выражением hang loose — «расслабься».

4. «У вас есть деньги?»

Если вы будете в Корее и увидите, что кто-то показывает вам такой жест, не смущайтесь. Человек просто хочет узнать, есть ли у вас деньги.

5. «Я тебя люблю»

Это популярный в США жест, обозначающий фразу I Love You — «я люблю тебя». Буква I — поднятый вверх мизинец, буква L складывается из большого и указательного пальцев, буква Y — из мизинца и большого пальца. Этот жест особенно распространен среди американских звезд и политиков. Но изначально он был придуман слабослышащими школьниками.

6. «Я хочу в туалет» и еще 2 значения

В Индии поднятый вверх мизинец означает, что человек хочет срочно посетить уборную. Чаще всего его используют малыши в детских садах и ученики начальной школы. Так они просят у воспитателя или преподавателя позволения выйти в туалет. В европейских странах у этого жеста иное значение. Например, в бельгийском пабе с его помощью можно попросить официанта принести вам какой-нибудь местный напиток. А в США поднятый мизинец показывают тому, кто ведет себя уж слишком пафосно.

7. «Я тебе не верю» и еще 2 значения

Еще один интересный жест из Франции, с помощью которого можно легко показать собеседнику, что вы сильно сомневаетесь в его словах. Просто слегка оттяните нижнее веко указательным пальцем (не как Эйс Вентура в фильме). А в Италии этот жест используют в ином контексте. Так итальянцы просят собеседника быть более внимательным и наблюдательным. Если же человек сделал так в Германии, это значит, что сейчас он говорит с сарказмом.

8. «Да чтоб тебя!..»

Запомните: никогда не показывайте грекам поднятую вверх пятерню, если не хотите их оскорбить. В Греции этот жест используют, когда по-настоящему злятся на другого человека. Особенно часто его можно увидеть среди водителей.

9. «Я хочу тебе кое-что сказать»

Если грек дотрагивается указательным пальцем до своей нижней губы, он вовсе не просит вас замолчать. В Греции это значит, что человек хочет, чтобы вы сейчас отошли в сторону и побеседовали с ним в приватной обстановке.

10. «Ни за что!»

Чтобы выразить в Японии свое несогласие, достаточно помахать ладонью перед носом несколько раз. Представьте, что рядом с вами что-то очень плохо пахнет, а вы отмахиваетесь от этого запаха. Так у вас получится нужный жест.

11. «Желаю удачи», но не во Вьетнаме

Во многих странах этот жест используют, когда надеются на удачу. Но во вьетнамской среде у него другое значение. В этой стране пальцы скрещивают только очень грубые люди, которые хотят назвать собеседника дрянным человеком.

12. «Мир вам», но не в Англии

Интересно, оскорбились ли англичане, когда увидели фотографию Энистон? Дело в том, что у них такой перевернутый знак мира равнозначен среднему пальцу. В Англии и бывших колониях этот жест показывают внутренней стороной ладони к собеседнику, а не наоборот.