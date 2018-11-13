12 загадок, которые используют на курсах по развитию логического мышления

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Для тех, кто хочет развить свое логическое мышление, существуют специальные онлайн-курсы. Мы не предлагаем вам на них записываться. У нас другой план: проверьте, в тонусе ли ваш мозг, старым и действенным способом — решением загадок.