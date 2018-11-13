12 загадок, которые используют на курсах по развитию логического мышления

Для тех, кто хочет развить свое логическое мышление, существуют специальные онлайн-курсы. Мы не предлагаем вам на них записываться. У нас другой план: проверьте, в тонусе ли ваш мозг, старым и действенным способом — решением загадок.

AdMe.ru подготовил 12 задач с подвохом и без, многие из которых разбирают на первых уроках онлайн-занятий по развитию логики.

12.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© zzve / depositphotos   © KatBuslaeva / depositphotos  

11.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© natis76 / depositphotos   © ckybe / depositphotos  

10.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© lapotnik / depositphotos  

9.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© depositphotos  

8.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Ivanchuk / depositphotos  

7.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Perysty / depositphotos  

6.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© vadimrysev / depositphotos   © vadimrysev / depositphotos  

5.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© jesadaphorn / depositphotos   © jesadaphorn / depositphotos  

4.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© MelleFrenchy / depositphotos  

3.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© dagadu / depositphotos  

2.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© texturis / depositphotos   © texturis / depositphotos  

1.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© frbird / depositphotos   © kchungtw / depositphotos   © olegtoka1967 / depositphotos  

Фото на превью zzve / depositphotos

1 На склад!
1 Комментарии
  • 13 ноября 2018
  • 1
  • 2666

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!