12 загадок, которые используют на курсах по развитию логического мышления
Для тех, кто хочет развить свое логическое мышление, существуют специальные онлайн-курсы. Мы не предлагаем вам на них записываться. У нас другой план: проверьте, в тонусе ли ваш мозг, старым и действенным способом — решением загадок.
AdMe.ru подготовил 12 задач с подвохом и без, многие из которых разбирают на первых уроках онлайн-занятий по развитию логики.
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Фото на превью zzve / depositphotos