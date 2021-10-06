12 заезженных киномифов о Древнем Риме, которые далеки от реальности

Эпоха Древнего Рима пользуется особой любовью у создателей фильмов. Очаровательные женщины в легких нарядах, мускулистые, полуобнаженные воители, коварные императоры в белоснежных тогах — все это смотрится неизменно красочно на экране. Правда, в погоне за яркой картинкой режиссеры порой отступают от правды и создают в своих произведениях образы, отличающиеся от реальных.

Мы в AdMe.ru решили внимательно изучить исторические труды и проверить, какие же мифы о тех временах прочно укрепились в людском сознании благодаря кинематографу.

Дамы часто появлялись на публике во фривольной одежде и с непокрытой головой

Наряды играли большую роль в Древнем Риме. Одежда сразу могла подсказать человеку, кто перед ним: аристократ или простолюдин, замужняя дама или юная барышня. Поэтому особое внимание и мужчины, и женщины уделяли своему внешнему виду. Благородная матрона никогда бы не посмела появиться на публике без столы и паллы. Это было свободное платье с рукавами и накидка, которые прикрывали плечи и голову. Их надевали поверх туники. Знатным господам позволялось носить белую одежду и наряды ярких раскрасок.

Гладиаторы были исключительно мужчинами и носили одинаковые легкие наряды

Демонстрируя этих воинов на экране, многие кинематографисты облачают их в несколько фантазийные наряды. В реальности гладиаторы выглядели немного иначе. Среди них существовало строгое разделение на типы, и каждый носил свой костюм. В фильмах же на арене можно увидеть невероятные схватки. Как если бы сейчас перед зрителями на поле против футбольной команды вышли хоккеисты в полном обмундировании. Сами гладиаторские бои были отнюдь не таким кровожадным и ужасным действом, как нам показывают в фильмах. Их скорее можно сравнить с современным рестлингом, где все происходящее тщательно срежиссировано. На ринге появлялись не только мужчины, но и женщины, которые демонстрировали восхищенным зрителям силу, ловкость и боевые умения. Правда, дамы-воительницы были не так популярны у публики. Но некоторые талантливые особы смогли снискать славу и участвовали в одиночных боях.

На галерах трудились исключительно рабы

Да, труд на римских галерах действительно был изнуряющим, но на веслах обычно сидели не измученные рабы. Управлять этими тяжелыми инструментами было непросто, а потому на суда старались нанимать опытных и умелых моряков и платили им за работу приличные деньги. Да, в военное время рабы и пленные солдаты могли попасть на галеры, но частенько, перед тем как посадить на весла, их освобождали.

В тогах ходили только знатные мужчины

Знатные мужчины действительно носили тогу, но этот наряд скорее был предназначен для официальных мероприятий. Редко кто расхаживал в таком виде по дому. К тому же эта одежда была особенно популярна в Риме. В провинции же обычно обходились богатыми и яркими туниками. Если женщина надевала тогу, она без всякого стыда признавала, что оказывает определенного рода услуги. Аристократок и дам строгих нравов в таком наряде невозможно было представить.

Гладиаторы бились с дикими зверями

Гладиаторские схватки были недешевым развлечением. Поэтому сохранение жизни всем участникам было одной из главных задач устроителей. Это не значит, что все бои проходили без жертв, но их старались минимизировать. По той же причине гладиаторы редко встречались на арене с дикими животными. Да, зверей готовили к представлениям, но битва с ними была прерогативой венаторов или бестиариев — воинов, которые изображали на арене охоту.

Мужчины и женщины могли смотреть шоу вместе

В римском обществе существовало строгое разделение на классы и сословия. Поэтому представить себе картину, где мужчины и женщины вместе сидят на зрительных рядах в Колизее, сложно. Места строго распределялись между публикой в зависимости от знатности и пола. Нижние ярусы занимали мужчины-аристократы. Верхние отдавали простому люду и дамам. Даже внутреннее пространство могло выглядеть иначе, чем нам показывают в кино. На трибунах не только рисовали цифры, которые означали зрительные места. Сами стены и перегородки, скорее всего, окрашивали в яркие цвета.

Здания строили из мрамора, и города сияли белизной

Рим отнюдь не всегда блистал широкими улицами и мраморными зданиями. Подобный облик город частично принял к концу I века до н. э. А до того большинство зданий в центре были отстроены из обработанного камня и кирпича. Улочки были узкими и извилистыми. Фасады и статуи раскрашивали в яркие цвета. Поэтому белая краска была скорее редкостью, чем правилом. По городу знатные господа предпочитали передвигаться верхом или в повозках. Улицы были запружены животными и явно не блистали чистотой. Так что пешая прогулка могла безнадежно испортить обувь и одежду.

Римляне были весьма распущенны и объедались на пирах

Образ испорченных патрициев, которые предавались всевозможным излишествам на многочисленных празднествах, тоже является явным преувеличением. Да, они любили вкусно поесть, да и интрижки были им не чужды. Но они не были откровенными обжорами. Римляне не избавлялись от съеденных яств на пирах.

Этот миф появился из-за неправильного перевода слова «вомиториум» приблизительно в XIX веке. Кто-то предположил, что оно обозначало помещение или сосуд, куда извергали съеденное. Да, глагол vomitum действительно можно перевести как «испускать наружу». Но вомиториумами на самом деле называли узкие выходы из амфитеатров и других общественных заведений. Так как после окончания представления толпа выливалась наружу. Адюльтеры тоже не были обычным делом. Конечно, знатные господа могли одарить своим вниманием слуг и рабов, но отнюдь не стремились сбить с пути истинного всех знакомых и незнакомых аристократок в городе. А неприличные пиры и вечеринки были далеко не самым популярным развлечением.

Лошадей подковывали, а всадники пользовались современным вариантом седел

Известный до сих пор метод подковывания лошадей с помощью железных гвоздей обрел популярность только в Средние века, хотя есть свидетельства и более раннего использования этих изделий. Римляне защищали копыта своих скакунов другим способом. Правда, эти приспособления не демонстрируются на киноэкранах. Лошади в те времена щеголяли в гиппосандалиях. Это были специальные металлические пластины, которые крепились с помощью веревок и ремней.

Кроме того, в те времена отсутствовали стремена, которые так часто можно увидеть в фильмах о той исторической эпохе. Поэтому и само седло отличалось от современного по форме. Чтобы всадник мог удержаться на коне во время боя, седла делались с четырьмя рожками. А крепились они не только с помощью подпруги, но и ремнями, которые охватывали скакуна в районе грудины и крупа.

Воины во все времена носили одинаковые доспехи

Вооружение римских солдат менялось от столетия к столетию. Поэтому киноделы зачастую путаются и награждают своих героев амуницией, которая либо уже вышла из употребления, либо еще не была изобретена. Так, пластинчатый доспех, или лорика сегментата, в котором можно увидеть воинов, окружающих Юлия Цезаря в сериале «Спартак», появился, по мнению некоторых историков, только в I веке н. э. Вместо него обычно носили лорику хамату. Кожаный панцирь, который часто мелькает на экране, возможно, вообще не существовал в те времена. Солдаты действительно надевали кожаные жилеты под доспехи. Но сами нагрудники ковали поначалу из бронзы, а затем из железа.

Знаменитый панцирь, демонстрирующий рельефную мускулатуру, был доступен всем

Моду на доспехи, которые изображали мускулистый мужской торс со всеми анатомическими подробностями, ввели еще древние греки. Использовались они и в римской армии. Сложно точно сказать, кто именно мог носить лорику мускулату, но, скорее всего, исключительно офицеры. По одной из версий, во времена Юлия Цезаря в этом обмундировании могли появляться только трибуны и более высокие военные чины. При этом ни один из римских образцов не был найден во время археологических раскопок. Подтверждение того, что такая броня действительно использовалась в армии, можно найти только на барельефах и в скульптурных изображениях. Лорику мускулату делали из бронзы или железа. Если и использовали для этого вареную кожу, то она должна была быть очень плотной, чтобы обеспечить достаточную защиту во время сражения.

Гонки на колесницах были опасным мероприятием, а возницы держали поводья в руках

Одним из популярных развлечений были гонки на колесницах. Но, так же как и гладиаторские бои, они были далеко не столь опасны и безжалостны, как показали зрителям в фильме «Бен-Гур». В состязаниях участвовали только профессиональные возницы. Это могли быть рабы или свободные люди. За победу в гонке участники получали большие денежные призы. Поэтому возницей вряд ли мог стать профессиональный военный, изгнанный за проступки из армии. Несчастные случаи порой случались, но были редким делом. Возницы не держали вожжи в руках. Их обвязывали вокруг пояса, дабы ремни случайно не вылетели из рук. Именно поэтому участникам и требовались ножи, которые как раз можно увидеть на экране. Если колесница ломалась, человек оказывался привязанным к скакунам. В этом случае и нужно было острое лезвие, чтобы перерезать кожаные путы.