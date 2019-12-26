12 забавных примеров того, как всего одна буква меняет смысл фразы на 100 %

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В эпоху интернета люди все больше и больше стремятся к упрощению. Сейчас мы все реже красноречиво признаемся в любви и взахлеб делимся впечатлениями — все это легче выразить, подобрав правильные эмодзи. О том, чтобы писать с заглавной буквы и ставить знаки препинания, уже мало кто задумывается. Все куда-то спешат и стараются выразить мысли как можно быстрее. Но есть обстоятельства, когда пренебрежение правилами русского языка ведет к недопониманию.

Хотя мы в AdMe.ru не используем букву «ё» в своих статьях, нам знакомы случаи, в которых она сильно влияет на смысл слов и фраз.

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А вы знаете примеры слов и фраз, в которых без буквы «ё» не обойтись, иначе изменится вся суть сказанного?

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