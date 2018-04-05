12 забавных фактов из истории моды, после которых современные наряды уже не кажутся странными

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Странности моды и креатив модельеров удивляют нас в каждом сезоне. Тем не менее у каждого необычного тренда находятся поклонники. Так было и в древности, и в Средневековье. И это доказывают истории о неоднозначных, но очень популярных в свое время модных веяниях.

Мы AdMe.ru предлагаем оценить подборку модных акцентов прошлых веков и понять, что возникли они не просто так.

1. «Елизаветинские» воротники стали прообразом воротников для животных

Воротники «голова на тарелке» были на пике моды в XVI веке, при правлении английской королевы Елизаветы I. Никто не мог предположить, что пришедшая из Испании мода на воротнички белья, выглядывающие из-под платья, спровоцирует такой «гигантизм». Елизаветинские воротники росли год от года, а чтобы сохранять форму, использовались каркасы, крахмал и многослойность. Гордая посадка головы знатных особ была вынужденной — попробуйте-ка повернуть голову в таком воротнике. В 1960 году врач Фрэнк Л. Джонсон обратил внимание на эту вынужденную фиксацию и изобрел воротники для животных, которые используются в послеоперационный период. И название «елизаветинские» сохранилось до сих пор.

2. Парики вошли в моду, чтобы скрыть последствия эпидемии сифилиса

В XVI–XVII веках Европа очень страдала от эпидемии сифилиса. Поэтому популярность длинных волос, усов и бороды как показателей здоровья возросла. Лысый человек означало больной, люди начали стыдиться даже природного малого роста волос. А вот те, кого болезнь настигла, были вынуждены скрывать полученные изъяны под париками и одеждой. Но моду на парики ввел король Франции Людовик XIV. Он начал лысеть в раннем возрасте, как и его брат, король Англии Чарльз II. Доподлинно неизвестно, перенесли ли они болезнь, но десятки парикмахеров спасали имидж королей, а их примеру последовали придворные и знать. Парики стали символом благосостояния, а цена на них и средства по уходу (пудра, духи) постоянно искусственно завышалась. Мода продержалась до XVIII века, когда снова в милость вошли натуральные волосы.

3. Египтянки носили на голове масляные конусы для увлажнения волос и тела

Древние египтяне знали толк в уходе за собой — здесь придумали принцип холодной завивки волос при помощи глины и первые духи. Ароматические масла очень широко использовались, а для удобства египетские модницы носили на голове конус из специально изготовленного ароматического воска. На солнце воск начинал таять и постепенно покрывать волосы и тело ароматной пленкой. Часто это были не натуральные волосы, а парики, которые носили в Египте как мужчины, так и женщины. Голову из соображений гигиены брили наголо, а форму парика выбирали в зависимости от случая.

4. Акцент на половых признаках мужчин

Изначально гульфик — деталь мужского туалета — был придуман для защиты, а уже позже трансформировался в ключевую часть одежды. Акцент на ней стали делать рыцари в ХVI веке, это был один из символов силы. От рыцарей гульфик перекочевал в наряды королей и знати. Для поддержания формы использовался своеобразный пуш-ап — слои ткани, или же там хранили кошельки, монеты и мелкие вещи. Чтобы привлечь внимание к этой части одежды, ее расшивали золотыми нитями и украшали драгоценными камнями. Пик популярности гульфика был в начале XVI века, в конце же Англией стала править Елизавета I, которой такие демонстрации мужской силы пришлись не по вкусу. А королевский двор Испании был набожным и не поддерживал «срамную моду». Поэтому гульфик постепенно исчез.

5. Драгоценные палочки-чесалочки для высоких причесок помогали прогонять вшей и блох

Огромные и вычурные прически, которые были так популярны в конце XVIII века, порождали и сложности в уходе за ними. В самом деле, о каком мытье головы или расчесывании идет речь, когда у тебя на голове модель корабля, цветы в настоящей вазе или птица? Такие конструкции сохранялись долгое время, поэтому то, что в них заводились насекомые, неудивительно. Но выход был найден. Специальные палочки-чесалочки, чтобы, не повредив прическу, прогонять насекомых, были одними из главных аксессуаров придворных дам. Нередко их украшали драгоценностями, но идеальная палочка должна была быть плоской, чтобы волосы не цеплялись за нее.

6. Откровенные платья кореянок



С XVII и до начала XX века в Корее царила необычная женская мода. Конечно, не все женщины носили специфические костюмы с открытой грудью, которые являлись частью национальной одежды. Такая куртка-накидка называется джеогори. Под нее была придумана блузка — хеоритти, однако надевать ее стали представители лишь высших сословий. Открытый костюм носили дома и на публике, одно из его значений — знак материнства. В таком наряде удобно кормить новорожденных детей, а то, что это происходит на виду, считалось проявлением гордости за свое положение.

7. Мода на ручных животных, чтобы сваливать на них неприятные запахи и вытирать руки

Современные любительницы «карманных» собачек и не подозревают, что такая мода распространилась в Средние века из-за повсеместных паразитов. Температура тела собак, горностаев и кошек выше, чем у людей, а значит, скорее всего, блохи и вши выберут своим домом их, а не человека. К тому же знатные дамы думали, что для насекомых мех животных привлекательней волос. Поэтому повсюду носили с собой своих питомцев-«защитников» либо художественно обработанные шкурки животных. Чтобы свои блохи перескочили, а чужие не пристали. К тому же такие ручные животные выполняли еще несколько функций: о них можно было вытереть руки после обеда или свалить на питомца неприятный запах тела, который не смогли перебить даже духи.

8. Длинные камзолы были придуманы, чтобы скрывать кривые ноги

Король Франции Карл VIII, правивший в конце XV века, вовсе не считал, что внешность не главное для мужчины. В частности, его волновала кривизна собственных ног. Они привлекали ненужное внимание, и, чтобы переключить его, портные должны были постараться. Богато расшитые длинные камзолы были впервые изготовлены по приказу Карла, и, конечно, придворные не могли не подхватить новое веяние. Во время правления короля менялись нюансы вышивки и украшения этого предмета гардероба, но вот длина должна была оставаться неизменной.

9. Особые прически самураев

Забавные прически самураев — это определенная символика, удобство и помощь в бою. Волосы удобно прятать под шлем в случае надобности. Прически могли отличаться, но были общие признаки: высокий, часто выбритый лоб, закрученные или заплетенные в косичку волосы, которая могла быть направлена в разные стороны, но обязательно плотно прилегать к голове. Аксессуары, которые использовались в прическах, часто были выполнены из металла или крепкого дерева, чтобы выступить оружием при необходимости. Такая защита часто оказывалась неожиданной для противника и спасала самураю жизнь.

10. Отсутствие бровей и ресниц

Известный факт того, что в эпоху Ренессанса модницы предпочитали высокий лоб и часто выбривали и выщипывали волосы, чтобы подчеркнуть лоб и шею, отражен во многих картинах того времени. А вот то, что брови и ресницы тоже были не в моде, — факт не такой известный. Модницы хотели достичь эффекта «чистого лица» и для этого делали брови и ресницы менее заметными или просто выщипывали их полностью. Самое известное свидетельство в искусстве — знаменитая «Мона Лиза».

11. Хамелеоны как украшение

«Хамелеоновый бум» вспыхнул в Америке в конце ХIХ века. Маленьких ящериц прикрепляли на цепочки и использовали как кольца, броши, ожерелья, украшения для волос. Такой выбор был не случаен, ведь ящерицы меняли цвет, что добавляло «стиля». Животные массово завозились и так же массово погибали, ведь чем их кормить и как ухаживать, никто особо не понимал. Общество защиты животных вмешалось довольно быстро, и распространение таких жестоких украшений прекратилась. Но отголоски были слышны еще до 20-х годов XX века.

12. Каблуки разной высоты, чтобы подражать хромоте королевы

Датская принцесса Александра, супруга Эдуарда VII, короля Великобритании и Ирландии, правившего в начале XX века, была настоящей законодательницей моды. Ее наряды мгновенно копировались. Поэтому, когда Александра после родов заболела ревматоидным артритом и стала хромать, ее походку стали копировать на полном серьезе — как модный нюанс. Но все время имитировать хромоту здоровому человеку очень сложно, поэтому был придуман выход. На заказ стала изготавливаться обувь с разной высотой каблука, и «трендовая» походка охватила высший свет. Чуть позже такая обувь даже стала продаваться в магазинах под маркой «Хромота Александры».

А какие особенности моды прошлого особенно впечатлили вас? Или вам не дают покоя современные детали?