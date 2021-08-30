12 выходов на красную дорожку, главными героями которых стали не звезды, а их украшения

В далеком 1992 году Шэрон Стоун предложила ювелиру и коллекционеру драгоценных камней Мартину Кацу одолжить ей ожерелье и серьги. Актриса хотела надеть украшения на премьерный показ фильма «Основной инстинкт». Так в Голливуде зародилась традиция «дружбы» между актерами и ювелирными домами. Теперь бриллианты и опалы, сапфиры и изумруды от Tiffany, Bvlgari, Chopard и других гигантов индустрии украшают знаменитостей на красных ковровых дорожках.

Мы в AdMe.ru вспомнили случаи, когда своими эффектными выходами звезды были обязаны именно украшениям. Осторожно: вас ждет высокая концентрация шика и блеска.

Леди Гага: легендарный желтый бриллиант Tiffany

В 2019 году на красной дорожке премии «Оскар» Леди Гага появилась в классическом черном платье от Alexander McQueen. Леди Гага не была бы собой, если бы ограничилась этим. Для церемонии певица выбрала далеко не скромное украшение — ожерелье с желтым бриллиантом весом 128,54 карата. Этот бриллиант — часть архивной коллекции Tiffany, его история восходит к самым первым дням существования компании. В 1877 году Чарльз Льюис Тиффани привез его из Южной Африки. Мастера придали камню 82 грани — на 24 грани больше, чем в классической огранке. Бриллиант решили не продавать, а сделать символом магазина. О камне узнала общественность, а его владельца прозвали «королем бриллиантов». Спустя 142 года желтый бриллиант появился в украшении Леди Гага, и это, по словам представителя Tiffany & Co, стало честью для компании.

Моника Беллуччи: колье Cartier

Это колье помнит не одну, а двух актрис. А также крокодилов, которые стали моделями для украшения, вошедшего в историческую коллекцию дома Cartier. В 1975 году в бутик Cartier в Париже вошла мексиканская актриса Мария Феликс. По легенде, она принесла двух маленьких крокодилов и попросила снять с них мерки для будущего украшения, пока те не выросли. Один крокодил был выполнен из желтого золота и более 1 000 бриллиантов, второй — из белого золота и более 1 000 изумрудов. В 2006 году в Каннах в этом украшении появилась Моника Беллуччи. И, разумеется, не осталась незамеченной.

Антонио Бандерас: брошь в форме плеяды звезд и часы Bvlgari Octo Finissimo

Антонио Бандерас одним из первых подхватил тенденцию, знаменующую крах эпохи токсичной маскулинности, и выбрал украшения для своего выхода. На церемонии «Оскар» 2020 года на лацкане его пиджака красовалась брошь в форме плеяды звезд. Комплект броши составили запонки из белого золота от Atelier Swarovski Fine Jewellery. А на руке актера были заметны часы Bvlgari Octo Finissimo.

Николь Кидман: ожерелье L’Wren Scott

В 2008 году Николь Кидман появилась на церемонии «Оскар» в черном платье Balenciaga и эффектном сотуаре из необработанных алмазов. На тот момент Кидман была беременна и попыталась перевести внимание общественности с округлившегося животика на ослепительное ожерелье. Кажется, это ей удалось: украшение из 7 645 алмазов почти в 1 400 каратов стало звездой вечера.

Кейт Бланшетт: серьги с опалами Chopard

Запоминающимся стало появление Кейт Бланшетт на ковровой дорожке «Оскара» в 2014 году. Для церемонии актриса выбрала серьги-подвески с опалом из коллекции Red Carpet от Chopard — невероятное украшение с 62 белыми опалами в белом золоте с бриллиантовым обрамлением. Chopard считается негласным талисманом премии: украшения этой марки часто надевают именно победители. Так случилось и в 2014 году — Кейт Бланшетт получила статуэтку за лучшую женскую роль в фильме «Жасмин».



Пенелопа Крус: серьги Swarovski

В 2018 году в Каннах Пенелопа Крус представила коллекцию украшений, которую она разработала совместно с мастерами Atelier Swarovski. Серьги с бриллиантами и рубинами созданы по принципу fair trade, то есть без нарушения прав золотодобытчиков.

Марго Робби: винтажное колье с кисточками от Van Cleef & Arpels

В 2015 году Марго Робби посчастливилось блистать на церемонии «Оскар» в винтажном 18-каратном золотом колье Van Cleef & Arpels, украшенном бриллиантами и сапфирами. Концепцию этого ожерелья предложила герцогиня Виндзорская в 1938 году. Ее задумку осуществили не сразу. Все дело в том, что придуманную герцогиней застежку-молнию оказалось сложно создать технически. На воплощение идеи потребовалось 12 лет. В итоге получилось многофункциональное колье: в расстегнутом состоянии украшение представляло собой ожерелье, а в застегнутом — браслет.

Анджелина Джоли: изумруды Lorraine Schwartz

На церемонии вручения «Оскара» в 2009 году Анджелина Джоли дополнила открытое черное платье от Elie Saab гигантскими изумрудными серьгами-каплями и кольцом от Lorraine Schwartz. Изумруды, добытые в Колумбии, выделялись на фоне темных волос и платья. Это появление Джоли вошло в историю. После него спрос на яркие камни вновь вырос.

Ханна Бичлер: оригинальное золотое украшение

На церемонии «Оскар» в 2019 году художник-постановщик фильма «Черная пантера» Ханна Бичлер стала первой темнокожей женщиной, получившей статуэтку за лучший дизайн декораций. Бичлер заявила о себе и на ковровой дорожке: она предстала перед публикой в ярко-красном атласном платье и эффектном украшении, которое протянулось от уха до уха по дуге над ее носом. Тонкие золотые цепочки, сплетенные в оригинальное украшение, не остались незамеченными: такого смелого решения на «Оскаре» еще не было.

Эльза Хоск: колье и браслет Chopard

В 2018 году на фестивале в Каннах модель Эльза Хоск появилась в розовом платье от Alberta Ferretti, которое дополнила роскошным браслетом и многоуровневым колье из белого золота с бриллиантами от Chopard. Украшения стали ярким акцентом в образе 1930-х годов, который модель выбрала для выхода на ковровую дорожку.

Джессика Бил: ожерелье Tiffany

На церемонии «Оскар» в 2017 году Джессика Бил появилась в роскошном колье-воротнике от Tiffany. Чтобы создать украшения из коллекции Blue Book, в которую входит колье Бил, мастера Tiffany & Co. отправились в экспедицию на тропический остров и вдохновились дикой природой. Часть коллекции они посвятили водопадам, часть — лесам, часть — экзотическим птицам и листьям диких растений. Колье Бил выглядит как подвижная дикая природа: в нем 350 самостоятельных лепестков из желтого золота в 18 каратов. Некоторые из них украшены бриллиантами. Вес ожерелья — 803 грамма.

Сальма Хайек: паутинка, серьги-люстры и кольцо

На «Оскаре» 2018 года запоминающимся стал выход Сальмы Хайек. Актриса надела платье от Gucci с блестками и многоярусной юбкой. Но главным украшением Хайек была хрустальная паутинка, которая подчеркивала плечи и драпировала спину актрисы. Мировые подиумы предлагают носить украшения как портупею или эполеты, что ж, образ Сальмы Хайек — наглядный пример мирового тренда в голливудском прочтении.