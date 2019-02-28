12 вопросов гинекологу, которые стыдно задать, но так интересно услышать ответы

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Для пациентов один из самых пугающих врачей — это гинеколог. Российские женщины боятся идти к этому специалисту, даже если у них появились проблемы. А в США стремительно сокращается количество мужчин, работающих по этой специальности, и все из-за пациенток, которые испытывают на приеме дискомфорт.

Вообще, профессия гинеколога зачастую вызывает у окружающих смущенное хихиканье и массу порой глупых вопросов, которые стыдно задать. Мы в AdMe.ru собрали для вас самые интересные из них. Разумеется, вместе с ответами.

Популярный вопрос мужчинам-гинекологам: что вы ищете в женщине?

Вне работы — личность и интеллект, на работе — рак.

У вас когда-нибудь была ситуация, когда ребенок, которому вы помогли появиться на свет, был вообще не похож на отца?

У нас был темнокожий малыш, родившийся от двух светлокожих родителей. Мы ухмылялись и переглядывались, но родители были счастливы и не замечали этого. Позже мы встретили дедушку ребенка, который был афроамериканцем.

Почему гинеколог выходит из кабинета, пока вы раздеваетесь?

Чтобы не смущать вас. Раздевание и одевание для кого-то может быть более интимным актом, чем осмотр в гинекологическом кресле.

Как работа влияет на вашу интимную жизнь?

Отвечает уролог: друзья, я смотрю на это не потому, что мне хочется, а потому, что это кому-то нужно. Это моя работа.

Какое выражение вы видите на лицах родителей, когда шлепаете их новорожденного малыша?

Младенца шлепали, чтобы он сделал свой первый вдох. Это больше не считается необходимым. Контакта младенца с воздушной средой или простого высасывания жидкости из его ротовой полости вполне достаточно для запуска дыхания (первого вдоха вне утробы матери).

Можно ли забеременеть от воды в бассейне?

Конечно, нет. Более того, никогда нельзя подхватить заразу, просто находясь в бассейне, пользуясь грязным полотенцем или сидя неподалеку от чужих грязных тапочек.

Можно ли потерять девственность от тампона?

Да. Девственная плева у кого-то более широкая, у кого-то более узкая. Если она широкая, то есть вероятность потерять невинность, используя тампон, но это небольшой процент вероятности.

Почему месячные называют месячными, если они идут всего неделю?

Этот процесс называется менструация. Менструальный цикл длится примерно месяц. Но есть и определенные заболевания, когда месячные идут практически месяц.

Можно ли родить самостоятельно дома по видеоурокам на YouTube?

Это называется соло-роды, и для врачей это довольно страшная вещь. Есть люди, которые вдруг увлеклись этим течением, изучили что-то в интернете, прочли что-то в инструкции, и у них, допустим, все получилось, и они стали пропагандировать это в массы и по скайпу вести чьи-то роды. Это может быть и квалифицированная акушерка, но это редкость.

Рожать больно?

Очень. Но, во-первых, это немного в голове, поэтому смотря как к этому относиться. Начало родов — это схватки раз в 10 минут по 10 секунд. 10 секунд вы продышали схватку и 10 минут спокойно ходите и слушаете Моцарта, либо вы мечетесь по стенам и кричите: «Господи, скоро начнется этот ад!» Есть даже такое понятие, как гипнороды. Это когда роженица на каждую схватку переключает свое сознание и для нее это как волна пришла — она испытывает радость. На самом деле в этом есть рациональное зерно, ведь каждая схватка приближает вас к ребенку и от боли в родах не умерла ни одна женщина и никогда не умрет.

Климакс бывает только у женщин?

Некоторые явления бывают и у мужчин. А вообще, чисто физиологически — только у женщин, у мужчин — чисто психологически. У женщин угасает репродуктивная функция, происходят те же процессы, что и во время ПМС, только они уже необратимы. Это видно по коже, по тому, как она себя ведет и чувствует. Это состояние, конечно, надо снимать.

Зачем ходить к гинекологу, если ничего не болит?

Шейка матки не имеет болевых рецепторов, поэтому понять, образовалось ли там что-то или нет, можно только при осмотре. Второй момент: женская онкология очень злая и очень быстрая. При раке яичников идет угасание от трех месяцев до года.

А что бы вы спросили у гинеколога?