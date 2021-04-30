12 фраз, которые любят повторять простаки, а приличные люди считают их дурным тоном

Когда-то титулы «леди» и «джентльмен» могли носить только представители высших слоев общества. Они с младых ногтей посещали уроки, где изучали основы этикета. Сегодня такие занятия скорее редкость, да и элементарная вежливость воспринимается многими как какая-то ненужная формальность. Быть воспитанным человеком в современном мире — значит не только соблюдать правила хорошего тона, но и сохранять достоинство в любых ситуациях, уважать окружающих, уметь поддержать разговор и быть приятным собеседником.

Нам в AdMe.ru кажется, что многие искренне заблуждаются на собственный счет, полагая, что безупречно знают правила этикета. Сегодня в нашей подборке любезные, на первый взгляд, фразы, которые часто произносят обычные люди и никогда — настоящие леди и джентльмены.

«Будьте здоровы!»

Казалось бы, что плохого в пожелании здоровья чихнувшему человеку? Ничего, если речь идет о членах семьи или близких людях. А вот говорить «Будьте здоровы» посторонним, будь то кассир в магазине, сотрудник банка или деловой партнер, — излишне фамильярно. Хорошо воспитанные люди не станут реагировать на чье-то чихание — они попросту оставят его незамеченным.

«Не надо, я сам(-а)!»

Одно из главных правил хорошего тона — всегда оставаться вежливым. Резкий отказ «Не надо, я сам(-а)!» на предложение помочь звучит несколько агрессивно. А ведь, согласно правилам этикета, показывать раздражение или плохое настроение просто недопустимо. Человек, обладающий безупречными манерами, сначала поблагодарит за желание помочь и лишь потом тактично откажется.

«А можно добавки?»

Приличный человек не только не ставит локти на стол, умеет правильно держать нож и вилку, но также помнит, что просить добавки в гостях — неприлично. Согласно этикету, на вторую порцию можно согласиться, только если такое предложение высказали хозяева дома.

«Прости, но...»

Фраза «Прощу прощения» не менее важна для воспитанного человека, чем слова «спасибо» и «пожалуйста». Добавлять «но» после того, как начали извиняться, — это все равно что оправдываться. Пытаться обелить себя и свалить вину на неудачное стечение обстоятельств — признак инфантильного человека.

«Ты так похудел(-а)! Что за диета?»

Существует небольшой круг тем, обсуждать которые в светском обществе не принято. К ним относятся и вопросы здоровья, в том числе любое упоминание о диетах, питании и спа-процедурах. А замечание о том, что кто-то похудел или, напротив, набрал вес, и вовсе нельзя считать комплиментом. Ведь мы никогда не знаем, что стало причиной подобного изменения: возможно, это стресс, гормональные нарушения или болезнь.

«Я же говорил(-а)!»

К числу бестактных предметов разговора относятся не только вопросы о здоровье, размере зарплаты или семейных неурядицах, но и советы о том, как жить и что делать в той или иной ситуации. Благовоспитанный человек никогда не позволит себе намекать на недальновидность и глупость собеседника и уж тем более не станет самоутверждаться за чужой счет. Фразу «А я тебе говорил(-а)!» используют, как правило, те, кто хочет яростно указать на ошибки другого человека, подчеркнув при этом абсолютную собственную правоту. У собеседника такое поведение обычно не вызывает ничего, кроме разочарования и гнева.

«Ой, да что вы! Я просто...»

В ответ на лестные слова культурный человек никогда не станет прибедняться или отнекиваться, ведь это может смутить собеседника. Воспитанные люди знают: чтобы соблюсти хорошие манеры, достаточно искренне и с достоинством поблагодарить человека, сделавшего комплимент.

«И это все?»

Истинные леди и джентльмены никогда не позволят себе ни фразой, ни двусмысленной интонацией обесценить подарок собеседника. Даже если это дешевый сувенир или ненужная безделушка. Согласно правилам хорошего тона, любой презент должен быть принят с достоинством и признательностью.

«Алло, кто это?»

Согласно нормам современного этикета, телефонный разговор должен быть кратким, внятным и вежливым. Не допускаются нетерпеливые и повелительные интонации. А уж расхожая фраза «Алло, кто это?» и вовсе считается неприличной. Знатоки хороших манер знают: чтобы не тратить свое и чужое время, при ответе на звонок следует обязательно представиться.

«Это секрет! Никому не говори!»

Распространение слухов наносит непоправимый вред репутации человека и его положению в обществе. Шептаться за спиной, смаковать подробности чужой личной жизни (пусть даже и «по секрету») не только некрасиво, но и аморально. Непреложное правило общения, которому следует хорошо воспитанный человек, состоит в том, что любая информация должна быть проверена, полезна и важна. А если то, чем хочется поделиться, не соответствует этим критериям, на помощь приходит другой безошибочный принцип: «молчание — золото».

«Да мне несложно! Пустяки!»

Умалять свои достоинства или отмахиваться в ответ на благодарность несколько невежливо, ведь это заставляет собеседника чувствовать себя так, словно его слова ничего не значат. Согласно нормам этикета, реагировать на «Спасибо» следует сдержанно и искренне. Чтобы проявить уважение к собеседнику и при этом не приуменьшать своей роли, достаточно просто сказать «Пожалуйста» или «Всегда рад(-а) помочь».

«...для твоего возраста»

Несмотря на то что большинство подобных комплиментов обусловлены благими намерениями, они так или иначе смещают акцент на возраст. Оговорка «...для твоего возраста» подразумевает, что лучшие годы собеседника остались позади, а он еще вполне ничего, держится. В речи культурных людей нет места подобным формулировкам. Если им захочется похвалить чью-то внешность, они скажут следующее: «Ты прекрасно выглядишь».