12 веских причин, по которым каждая женщина захочет стать гражданкой Финляндии

Финляндия стала первой страной в Европе, где ввели избирательное право для женщин. Здесь же впервые дама стала министром, что было неслыханно для 1926 года. Эти факторы тесно переплелись с жизнью: сегодня представительницы прекрасного пола составляют большую половину финского парламента, руководят крупными компаниями (страна занимает 4-е место в мире по доле женщин — руководителей в бизнесе). Быть женщиной в Финляндии — значит иметь возможность стать тем, кем ты хочешь: хоть епископом, хоть политиком.

Тем, о чем в остальном мире женщины только мечтают, в Финляндии активно пользуются. Мы в AdMe.ru узнали, что финки имеют одинаковые зарплаты с мужчинами, оплачиваемый 3-летний декрет, возможность работать в типично мужских профессиональных сферах и добиваться небывалого успеха, а также свободу от давления стереотипов, что должна и не должна женщина.

В декрет может пойти не только мама, но и папа

Финки задумываются о детях ближе к 30 годам, а рожают первенца, как правило, до 35. Роды в Финляндии бесплатные, как и коробка с необходимыми принадлежностями для ребенка в его 1-й год жизни, которая выдается государством при рождении малыша. В декрете могут находиться мама или папа. Они имеют право сменять друг друга и получать при этом пособие на ребенка. У мамы декрет может длиться 105 недель, у папы — 54 недель. Отец может воспользоваться этими неделями, если ребенку еще нет 2 лет. По истечении обоих декретных отпусков родителей предусмотрен отпуск по уходу за ребенком, где на обоих родителей выделяется еще 158 дней. Далее можно взять уже неоплачиваемый отпуск до 3-летнего возраста ребенка.

В Финляндии есть остров-курорт, где могут отдыхать только женщины

Финляндия — страна тысячи озер и сотни островов. Этим и решила воспользоваться предпринимательница Кристина Рот, которая купила кусок суши площадью 3,3 гектара и сделала 1-й в мире остров-курорт исключительно для женщин. Кристина говорит: «Как только рядом появляется милый парень, девушки сразу достают губную помаду». Поэтому даже среди обслуживающего персонала нет мужчин. Так что у прекрасных дам есть все шансы сконцентрироваться только на себе.

Финская женщина чувствует себя комфортно даже в непредвиденных ситуациях

В туалетных комнатах некоторых ресторанов, кафе, фитнес-клубов есть гигиенические принадлежности для женщин. Это очень удобно, так как обстоятельства бывают разными.

Государство выплачивает пособие на ребенка матерям-одиночкам

В Финляндии мамы первоклашек могут взять частичный отпуск по уходу за ребенком (укороченный рабочий день), который длится до конца 2-го класса. В это время, естественно, выплачивается пособие. Также государство назначает ежемесячную субсидию матери или отцу, пока отпрыску не исполнится 17 лет. В случае, когда мама одна воспитывает чадо и у нее небольшие доходы, она получает пособие на аренду жилья и коммунальные расходы, а малышу предоставляется бесплатное место в садике. Если отец ребенка не в состоянии платить алименты, то их выдает государство.

Вместо цветов на 8 Марта присуждается премия за продвижение равенства полов

В 2017 году в Финляндии учредили первую в мире премию за продвижение гендерного равенства. Этой награды удостаивается человек, который активно работал в области равенства полов. Она присуждается раз в 2 года, в Международный женский день. У награды есть и денежная составляющая: в 2017-м это было € 150 тыс., в 2019-м — € 300 тыс. Эта сумма не выдается выигравшему лауреату, а идет на проект или программу, которую он продвигает. А еще в Финляндии есть День равноправия — это государственный праздник, который отмечается 19 марта. Равные возможности мужчин и женщин закреплены в специальном законе, действующем с 1987 года.

С помощью обязательного обследования выявляют рак молочных желез на ранних стадиях

Рак груди является самым часто встречающимся видом опухоли у женщин. Финляндия решила с ним активно бороться. Она стала 1-й страной в мире, где дамам стали делать скрининг с использованием маммографии — обязательное обследование раз в 2 года, которое должны проходить все женщины от 50 до 69 лет, а молодежи предлагается УЗИ. Эта практика дала великолепные результаты: 3-я и 4-я стадии болезни практически не встречаются, а выживаемость в 2018 году составила 91 %. Опухоли диагностируются на ранних этапах развития, что можно считать огромной победой. Финляндия находится на 3-м месте в Европе по показателю 5-летней выживаемости после постановки диагноза.

Девочек прививают от вируса папилломы человека за счет государства

С 2012 года прививка от этого вируса включена в национальную программу вакцинации. Главная цель — защитить женщин от риска развития рака шейки матки. По решению родителей девочек в возрасте 10–12 лет (учащихся 5–6 классов) вакцинируют за счет государства. В 2020 году стали прививать и мальчиков (учащихся 7–9 классов), чтобы обезопасить их от рака простаты и гортани, который вызывает этот вирус.

Впервые пост епископа заняла женщина

В Финляндии действуют рекомендации, разработанные общественными объединениями предпринимателей, согласно которым женщин в крупных компаниях не должно быть мало. Возможно, поэтому им удалось добиться немыслимого успеха в профессиях, во всем мире считающихся неженскими. Например, лютеранская церковь разрешила дамам быть священниками, сейчас их уже более 1 000. А в 2010 году Ирья Аскола стала первой женщиной-епископом Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии.

Общество не требует от барышень следовать стереотипу женственности

Ни общество, ни мужчины не ждут от женщины, чтобы она ходила с идеальным макияжем, в летящем платье, будто бы собралась на красную дорожку, и в придачу на каблуках. Финки, как и многие европейские дамы, предпочитают свободный стиль в одежде и естественную красоту. Но иногда их наряды бывают крайне экстравагантными, даже эпатажными. Это означает, что представительницы прекрасного пола не стесняются самих себя и не боятся столкнуться с осуждением общества, так как никому не придет в голову делать незнакомому человеку замечания по поводу его внешнего вида. Что сказать, равноправие и свобода во всем.

Премьер-министр страны — самая молодая в мире

Новый состав правительства Финляндии лучше всего демонстрирует успехи женщин в борьбе за равные возможности даже на традиционно мужских «полях битвы». Так, в 2019 году пост премьер-министра заняла 34-летняя Санна Марин, ставшая самым молодым премьером в мире. Но на этом потрясения не закончились: в кабинет министров также вошли 3 женщины моложе 35 лет. А важным дополнением оказалось то, что большую часть кабинета заняли именно дамы.

Сегодняшние молодые премьер-министры выросли именно в годы, когда президентом страны была Тарья Халонен. Одна из премьеров поделилась воспоминанием о ней: «Она была иконой, по крайней мере для тех, кто занимался политикой. Тогда в Финляндии дети могли спросить родителей, возможно ли, чтобы президентом стал мужчина, потому что они привыкли видеть на этом посту женщину». То есть будущие дамы-политики росли с пониманием того, что могут стать президентом не в параллельной реальности, а в действительности.

В финском мужском туалете есть не только детский горшок, но иногда и пеленальный столик

Это навсегда закрывает вопрос о том, что с ребенком ходит в туалет только мама. А папе, соответственно, не нужно ломиться в дамскую комнату или срочно искать маму, которая решила пройтись по магазинам. Даже по таким мелочам становится очевидно, что в финских семьях родители принимают равное участие в воспитании детей.

И рыбалка в Финляндии отнюдь не мужская прерогатива

Моя девушка прошлой ночью поймала судака впечатляющего размера. © Von_Lehmann / Reddit