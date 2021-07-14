12 вещей, за которые стыдят женщин. А зря — все они абсолютно нормальны

Времена активной пропаганды эталонов женской красоты, навязанной модными журналами, уже, казалось бы, прошли. Но комплексы, возникшие на этой почве, все еще живы. Женщины порой стесняются вещей, которые являются неотъемлемой частью жизни. Свою лепту в такие стеснения вносят и закостенелые установки, которые современная психология разнесла в пух и прах. Ведь мы взрослые люди, а до сих пор стесняемся всякой ерунды. Пора прекращать.

Мы в AdMe.ru считаем, что от этих застарелых представлений о жизни давно уже пора избавиться. А вы?

Ходить с мокрыми кругами под мышками в жару

Потоотделение является неотъемлемой частью функционирования организма. Оно способствует высвобождению тепла, что помогает поддерживать оптимальную температуру тела. Если бы мы не потели, наши тела буквально варились бы изнутри. Мы же не стесняемся, когда чихаем, например. Так почему круги под мышками после занятия спортом или в жаркую погоду все еще смущают нас?

Носить удобную, но не слишком красивую обувь

Девушки носят туфли на высоких каблуках, потому что такая обувь делает фигуру более подтянутой, хотя и вредит здоровью. Но когда речь заходит о том, чтобы выйти на прогулку в удобной обуви, мы стесняемся того, что будем выглядеть недостаточно красиво. Однако обувь на плоской подошве с корректной формой для ноги, которая помогает поддерживать осанку от самых стоп, уже давно вошла в обиход в современном обществе и даже считается модной.

Выходить в магазин и на улицу в халате или пижаме

От того, что мы выйдем в магазин или за кофе в халате, мы не станем менее красивыми. Необязательно каждый выход из дома сопровождать макияжем и полным парадом. Можно быть просто собой. И вообще, пижама давно стала атрибутом моды, и дизайн современных костюмов создается по ее подобию. Так что, выйди мы в настоящей пижаме за хлебом, никто и внимания не обратит.

Не делать татуаж бровей и не посещать бровиста

Брови нужны нам, чтобы выражать эмоции. А мода на них приходит и уходит. В 1920-х тонкие брови были хитом. В 2010-х были популярны очень толстые брови, пока в 2018 году знаменитая Рианна не появилась на обложке именитого глянца с бровями-ниточками. Но как бы мода ни менялась, стыдиться естественного вида бровей бессмысленно. Ну и рисовать по утрам искусственные брови больше нет нужды.

Не краситься, когда выходишь из дома

Специалисты фонда Renfrew Center Foundation провели исследование и выяснили, что почти половина женщин чувствуют неуверенность в себе, когда не пользуются косметикой. Но вот уже несколько лет все больше знаменитостей отказываются от макияжа даже на публичных мероприятиях и демонстрируют тренд на естественность. Если уж селебрити могут себе позволить разгуливать без макияжа, то мы и подавно.

Не качать пресс, чтобы сделать живот плоским

Женщинам, которые всю жизнь жаждали плоских животиков, пора расслабиться и полюбить то здоровое, сильное тело, которое у вас есть. Сверхплоский пресс может отлично смотреться в бикини, но на самом деле для женского здоровья необходимо, чтобы процентное содержание жира в организме составляло не менее 20 %.

Носить очки для зрения и перестать наконец щуриться

Детские воспоминания довольно часто формируют наше восприятие мира во взрослом возрасте. И если в 3-м классе однокашник дразнил нас «очкариком», то есть шанс, что комплексы не ослабнут и во взрослой жизни. Но времена меняются. И сегодня очки носят даже те, кому они не нужны. Потому что этот аксессуар стал атрибутом современной моды. Не у всех наших любимых знаменитостей есть проблемы со зрением, но их можно заметить в классных очках, которые подчеркивают их внешний вид. Так почему ты не можешь? © Halina Tseng / Quora

Надевать одежду по фигуре и не прятаться в безразмерных платьях

Еще в 2013 году наметилась тенденция к натуральным формам. Уже тогда брендом Just My Size были опубликованы результаты опроса среди женщин размеров плюс. В целом оказалось, что такие женщины чувствуют себя намного комфортнее, чем в прошлые годы: 61 % опрошенных сказали, что они меньше переживают из-за лишнего веса, чем 5 лет назад, а 30 % из них не хотят ничего менять в себе. Естественные формы сейчас в тренде. Практически все именитые бренды не просто выпускают коллекции размеров плюс, но и активно пропагандируют красоту любого тела в своих рекламных роликах. Кажется, настало время избавиться от балахонов и обратить внимание на одежду по фигуре.

Не отбеливать зубы и не устанавливать виниры

Несмотря на бесчисленные рекламные ролики, восхваляющие идеальные жемчужно-белые зубы, важно помнить, что зубы у всех разные. Различная толщина и оттенок эмали дают отличные от белого цвета, которые являются совершенно естественными. Мне очень нравится смотреть фильмы 90-х, начала 2000-х, а точнее, на девушек и женщин в них. Нет 5 слоев макияжа, выдаваемого за «натурель», на глазах не наклеены опахала, которые сейчас называют ресницами, волосы чуточку пушатся, и фигура не фитоняшки с плоским животом и арбузом вместо попы. И даже зубы в большинстве своем родные, не под линейку и унитазно-белые. Прям как бальзам на душу после этого бесконечного отфотошопленного глянца, который плавно переполз на улицы города. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Баловать себя

В реалиях «успешного успеха» и боязни не угнаться за миром мы часто корим себя за желание провести время наедине с собой. А мамам бывает вдвойне совестно за такой порыв. Но психологи утверждают, что такое времяпрепровождение, наоборот, повышает концентрацию: можно успеть делать больше дел качественно и улучшить взаимоотношения с близкими.

Покупать одежду на распродажах

Распродажи давно стали частью разумного шопинга. Многие женщины часто ждут сезона скидок, чтобы купить полюбившиеся брендовые вещи. И более того, им нравится закупаться именно на распродажах. Это лучшее время для покупок, так как вы получаете качественную одежду по более низкой цене. Но это применимо только тогда, когда вы покупаете у любимых брендов. © Shikha Jindal / Quora