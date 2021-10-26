12 вещей, ради которых наши мамы и бабушки готовы были стоять огромные очереди. А нам они и даром не нужны

Во все времена у молодого поколения были вещи, которыми хотелось обладать, несмотря ни на что и вопреки всему. Для бумеров и зумеров это последний iPhone. А вот у наших мам и бабушек все было намного прозаичнее. Иногда в категорию must-have попадали вещи, которые, если разобраться, были не особо и нужны.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, за чем охотились и отстаивали огромные очереди наши мамы и бабушки — только потому, что это было модно и престижно. А в бонусе мы расскажем, на какие жертвы они шли, чтобы соответствовать бьюти-трендам того времени.

Книги в красивых твердых переплетах

Практически у каждого гражданина СССР дома была внушительная библиотека. Читали тогда, конечно, больше, чем сейчас, но многотомники в красивом твердом переплете часто покупали для украшения интерьера. Мемуары какого-нибудь покорителя тундры и даже тома классики могли годами стоять на полках нетронутыми. При этом за красивыми подарочными изданиями приходилось изрядно побегать и постоять в очередях. Сейчас никому бы и в голову не пришло покупать книгу, которую точно не будешь читать, из-за ее обложки. Многие читающие люди вообще перестали держать дома книги, полностью перейдя на электронные издания.

Пианино

В СССР едва ли не каждый второй ребенок учился в музыкальной школе по классу фортепиано, и для этого детям, естественно, покупали пианино. Стоило оно в зависимости от производителя от 2–3 средних зарплат до бесконечности. Помимо этого, громоздкий инструмент нужно было еще поднять в квартиру. Дети между тем часто «музыкалку» бросали, и во многих семьях пианино доживали свой век в расстроенном виде, а потом их стали отдавать за самовывоз.

Фотоаппараты Polaroid

Первые фотоаппараты Polaroid завозили в СССР из-за рубежа. Для советских людей, которые за цветными фотографиями обращались к услугам профессиональных фотографов, а для печати черно-белых просиживали часами в темной комнате, моментальные цветные снимки были настоящим чудом, а аппарат, их производящий, — пределом мечтаний. В 1989 году в СССР началось производство фотокамер Polaroid по лицензии, и многие их купили, заплатив немалые деньги. После того как в 1990-е повсеместно стали продаваться более дешевые цветные «мыльницы», а пункты печати цветных фото открылись в каждом квартале, популярность «полароидов» пошла на убыль. Переплачивать за моментальность уже мало кто хотел. Люди осознали, что качество снимков оставляет желать лучшего. Например, ниже пользователь снял на Polaroid свою собаку. В 2008 году компания объявила себя банкротом.

Дипломат

Дипломаты были очень популярны среди студентов 70–80-х годов. Особым шиком было прийти в школу или институт с кожаным дипломатом с кодовым замком, но обычно ходили с пластиковыми, обтянутыми искусственной кожей. Достать даже пластиковый дипломат было непросто. В чем причина такого ажиотажа, современным студентам не понять: дипломат неудобно носить, его не повесишь на плечо — одна рука должна быть постоянно занята, он много весит, в него мало умещается. Видимо, и наши родители это осознали, потому что еще в 90-е старые дипломаты перекочевали под кровати и в кладовки, набитые старыми журналами и газетами.

Жевательная резинка

Жевательные резинки — «бубль-гумы» — в СССР стоили дороже мороженого, пирожных и шоколада. Школьники выстраивались в очередь, чтобы — о мерзость! — пожевать жеваную жвачку. Одну и ту же резинку могли мусолить неделями, а вкладыши с машинами или человечками из «Love is...» были самой ходовой валютой в школах. Сейчас те самые жевательные резинки типа bubble gum, из которых можно надувать огромные пузыри, практически не пользуются спросом и стоят копейки. Гораздо популярнее стали chewing gum, которые жуют, чтобы освежить дыхание.

Мотоцикл с люлькой

Автомобили для большинства советских граждан были недоступны. На них долго копили, ждали своей очереди на право покупки, и все равно без блата купить автомобиль не представлялось возможным. В качестве чуть более доступных заменителей приобретали мотоциклы с люльками, но и для такой покупки требовались немалые хлопоты. На одном агрегате могла уместиться целая семья. Однако такой вид транспорта был небезопасным, ненадежным и крайне неудобным. Сейчас мотоциклы с колясками можно встретить на дорогах разве что в глухих деревнях или на параде по случаю Дня Победы.

Кримплен

Материал, изобретенный в Великобритании в конце 40-х, стал очень популярен в СССР в середине 70-х. В магазинах тканей за ним выстраивались огромные очереди. Из кримплена шили платья, юбки, брюки, костюмы и даже купальники. Пользовательница LiveJournal вспоминает: «Шить из него было одно удовольствие: ткань не скользит, не сыпется, хорошо поддается крою. Очень модная получалась вещь! Только как скафандр. Воздух не пропускала. И потелось в этих платьях с невероятной интенсивностью. Никакие порошки, мыла, дезодоранты не могли справиться с запахом пота, который почти намертво впитывала эта ткань». Сейчас такой ажиотаж вокруг синтетической ткани вызывает удивление, современным модникам и модницам гораздо интереснее натуральные материалы.

Часы Montana

В 80-х электронные часы были намного популярнее обычных. И, соответственно, дороже. Самыми популярными были Montana — часы китайского или гонконгского производства. Их стоимость доходила до ₽ 70. Примерно за те же деньги можно было купить трехстрелочные часы с позолотой, а самые простые — и вовсе за ₽ 15–30. В цифровых часах людей привлекали дополнительные функции: календарь, будильник с разными мелодиями, секундомер, индикация дней недели, подсветка. Сейчас часы носят скорее как дорогой аксессуар, и конечно, это аналоговые модели.

Веломобиль

Детские машинки с педалями были очень популярны в СССР. В 30-е и 40-е даже устраивались многодневные пионерские гонки на веломобилях, а в 70-е и 80-е проводились слеты и фестивали для любителей такого транспорта. Стоила такая машинка для игрушки довольно дорого — около ₽ 30, примерно за те же деньги можно было купить настоящий большой велосипед. И все же многие дети мечтали именно о них. В 90-е мода на детские автомобили с педалями прошла. Они казались архаичными и неудобными. А в нулевых им на смену пришли электрические машинки на аккумуляторах.

Пакет

Это сейчас у нас дома имеется пакет с пакетами и мы не знаем, как от них избавиться, а 40 лет назад они ценились на вес золота. Пластиковый пакет с фотопечатью можно было купить за 10 рублей у спекулянтов. «После 2-го курса, в 1980 году, я все лето работала на заводе и копила на джинсы. К сентябрю у меня было ₽ 270. За 250 я купила джинсы у спекулянтов, оставшиеся 20 потратила на обычные пластиковые пакеты. Один был белый с красными губами, другой с попой, обтянутой джинсами. С пакетами я ходила в институт — губы брала, если шла в платье, попу — если в тех самых джинсах. Никогда не ставила их на пол, не мыла и не носила в них ничего тяжелого. Оба дожили до выпуска». С такими пакетами ходили учиться, гуляли, ездили в путешествия. Если он пачкался — аккуратно стирали и сушили на веревке. Шикарнее всего было иметь фирменный пакет из «Березки» или других магазинов не для всех.

Кубик Рубика

Кубик Рубика был изобретен в 1974 году, а после выставки в 1980 году его популярность стала напоминать всемирное помешательство. В магазинах СССР он стоил ₽ 4,5, но он быстро стал дефицитным товаром и продавался из-под прилавка за ₽ 10–20. Популярность кубика сохранялась до конца 80-х, и тогда им, кажется, обзавелись все. Сейчас кубик Рубика можно купить за ₽ 200, и он не популярнее других головоломок.

Сапоги-чулки

Сапоги-чулки в СССР были в моде с середины 70-х. Их покупали, даже не глядя на размер: в любом случае найдутся желающие их забрать, если не подойдут. Самыми качественными считались сапоги, привезенные из Югославии или Польши, и стоить они могли больше ₽ 100. Это больше, чем обувь, это была знаковая вещь, которая должна была быть у каждой уважающей себя девушки и женщины. Сапоги-чулки стройнили фигуру, зрительно удлиняли ноги, ну и просто поднимали настроение, ибо ты их все-таки раздобыла и стала достойной обладательницей. © likeorange / LiveJournal Сейчас появилось такое разнообразие женской обуви, что нет какого-то определенного вида, по которому все сходят с ума. Сапоги в целом стали менее популярны, чем раньше. Все чаще женщины, живущие в городах, выбирают практичные и удобные ботинки и кроссовки.

Бонус: химическая завивка

Химию в СССР делали женщины разных возрастных категорий — от старшеклассниц до пенсионерок. Тогда это было очень модно. В парикмахерских эта услуга стоила дороже всего, для сравнения: простая женская стрижка обходилась в ₽ 1,6, а химическая завивка — от ₽ 4,6. Мало кого смущало, что эта процедура портила волосы: стоило немного передержать раствор — и можно было остаться лысой. Но тогда считали, что волосы не зубы, отрастут. В 90-х химия становилась все менее популярной. Появились журналы с новыми вариантами причесок, женщины стали больше задумываться о здоровье волос. В наши дни стоимость процедуры вполне сопоставима со стоимостью стрижки, но далеко не каждый мастер включает ее в перечень своих услуг, так как спрос на нее невысокий. Зато на кератиновое выпрямление волос желающих много. Но, независимо от того, кудряшки у вас или прямые пряди, сейчас модно иметь здоровые волосы.

У вас дома есть что-нибудь из этих вещей? Расскажите, как они у вас появились.