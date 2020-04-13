12 предметов гардероба, которых избегают обеспеченные люди, а остальные считают модными

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Богатые люди во все времена были законодателями мод, которым многие стремились подражать. Но в современном мире блеск и роскошь давно перестали быть показателем обеспеченности. К сожалению, еще не все это усвоили, оттого стремление выглядеть на миллион часто приводит к обратному эффекту.

Мы в AdMe.ru убеждены: чем больше у человека средств на счету, тем сдержаннее он выглядит. В нашей сегодняшней подборке — антитренды, которые владельцы счетов, выраженных шестизначными суммами, предпочитают обходить стороной.

1. Лакированная обувь

Обувь из блестящей лакированной кожи состоятельные люди используют только в особых случаях. В повседневной жизни такой выбор будет смотреться неуместно. Если же возникает желание надеть подобные туфли в офис, следует выбрать сдержанный классический дизайн. Также у богатых модниц в последнее время популярно носить замшевые туфли.

2. Шелковый платок

Шейный платок из шелка не подходит для повседневной носки, а в сочетании с украшениями и вовсе становится моветоном. От этого правила можно отступить только в одном случае — если такой аксессуар повязан на однотонную сумку.

3. Массивные наручные часы

Громоздкие часы на тонком женском запястье смотрятся как инородный предмет и привлекают к себе много ненужного внимания. И чем сдержаннее дизайн часов, тем они, как правило, дороже. Сегодня именитые законодатели моды предлагают придерживаться простых и лаконичных форм и в классических, и в спортивных моделях.

4. Однотонные комплекты

Богатые люди не имеют привычки составлять образ в единой цветовой гамме, считая это стремлением к мнимой практичности. Комплект, в котором есть от одного до трех хорошо сочетающихся друг с другом оттенков, выглядит намного благороднее, чем пресловутый total look.

5. Пуховики

Вопреки возросшей моде на оверсайз, современная леди наденет уютный пуховик исключительно на горнолыжный курорт. В любых других обстоятельствах она решит подчеркнуть фигуру с помощью теплого классического пальто.

6. Велюровый спортивный костюм

Этот броский и удобный костюм из мягкой ткани, приятной на ощупь, завоевал массу поклонниц. Но сегодня актуальны более сдержанные варианты стиля «спортивный шик».

7. Крупное украшение поверх свитера

Массивное украшение, надетое поверх теплого свитера, перегружает образ. Девушка, следящая за трендами, выберет тонкую и скромную цепочку, если захочет дополнить чем-то вязаную вещь.

8. Джинсы со стразами и бусинами

В далеких 2000-х джинсы, щедро украшенные стразами, пайетками и искусственным жемчугом, пользовались у модниц бешеной популярностью. Но сегодня такая броская вещь пополнила ряды антитрендов, и от нее уже отказались многие звезды.

9. Кружевное белье

Нарядное белье не назовешь практичным — его тяжело сочетать с одеждой, под спортивной футболкой соответствующий бюстгальтер будет смотреться неэстетично. К тому же кружева зачастую выглядят дешево. Сейчас модницы поддерживают тренд на экологичность и выбирают комфортные модели из натуральных тканей без лишнего декора.

10. Однотонный джинсовый комплект

Однотонный джинсовый костюм, будь то светлый или темный деним, смотрится очень нарочито. Если вы и встретите леди, с ног до головы одетую в джинсу, верх и низ будут отличаться по цвету.

11. Платок поверх водолазки

Хотя простую однотонную водолазку хочется чем-то дополнить, шейный платок — не лучший выбор. Он создает ненужную многослойность, которой лучше избегать, сочетая водолазки с длинными цепочками.

12. Летний пиджак с короткими рукавами

Такой укороченный фасон мало кому подходит и почти всегда искажает пропорции фигуры. В теплую погоду предпочтительнее надеть тонкий пиджак с длинными рукавами из хлопка или льна.