12 вещей, которые может себе позволить только американский президент

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Президент США — один из самых влиятельных людей, на плечи которого ложится ответственность за принятие ключевых решений в развитии государства и мира. Для соблюдения баланса количество обязательств и преференций должно быть уравновешено. Так ли это и почему каждый президент стремится баллотироваться на второй срок? AdMe.ru разобрался, какими привилегиями и полномочиями обладает первое лицо государства.

12. Первый в мире 2-этажный самолет

Сейчас президент США пользуется тремя самолетами: Boeing 747-200B — первый в мире 2-этажный самолет; Boeing C-32 — президент выберет его, если размеры аэропорта не позволяют принять первый, который в длину более 70 метров; и VC-25A — на его борту есть даже операционная. Самолет президента должен быть защищен от ракетного удара и обеспечивать связь со стратегическими силами 24 часа в сутки.

11. Гольф по утрам

День Дональда Трампа часто начинается с его любимой игры в гольф в собственном гольф-клубе в Вашингтоне. Нередко за любимой игрой президент проводит переговоры государственной важности.

10. «Чудовище» — лимузин, в котором хранится кровь президента

Лимузин, на котором передвигается новый президент, разрабатывался под брендом Cadillac и известен под кодовым названием «чудовище». Его разработка держалась в строгой секретности, а построен он был на базе грузового автомобиля, чтобы выдерживать многотонный вес брони, поэтому даже открыть самостоятельно дверь очень сложно. В автомобиль также вмонтировано специальное оборудование, в котором хранится кровь, подходящая по группе президенту. Автомобиль обошелся бюджету США в $ 1,5 млн.

9. Можно нажимать на красную кнопку сколько захочется

Красная кнопка, расположенная на столе президента, вовсе не предназначена для пуска ядерных ракет. С ее помощью Дональд Трамп вызывает дворецкого, который принесет ему колу.

8. Не платить по счетам

Президент не платит за коммунальные услуги, все платежи поступают из бюджета. Самостоятельно члены семьи оплачивают свои личные покупки.

7. Выкупить долю канала, чтобы возобновить показ конкурса красоты

Американский миллиардер продал компанию Miss Universe Organization, которой принадлежал конкурс «Мисс Вселенная». Сумма сделки неизвестна, но, согласно поданным документам, когда Трамп был кандидатом в президенты, стоимость бизнеса оценивалась до $ 25 млн. Конкурс красоты транслируется в 190 странах мира, но из-за высказываний Дональда Трампа о мигрантах канал NBC отказался показывать конкурс. Чтобы восстановить трансляцию, Трамп просто выкупил долю совладельца канала и настоял на его показе.

6. Отказаться от водительских прав

По правилам безопасности, которые установлены Секретной службой, президенту и членам его семьи запрещено водить машину. Причем этот запрет распространяется не только на действующего президента, но и на всех бывших. Как-то на вопрос: «По чему вы больше всего скучаете из того, что нельзя делать из-за вашего положения?» Билл Клинтон ответил: «Вождение», поэтому он никогда не упускал возможности проехать на гольф-каре во время игры. Для того чтобы вернуться за руль, теоретически можно отказаться от охраны Секретной службы.

5. Рассчитывать на отличную пенсию

После завершения президентского срока бывшим главам государства положена пенсия в размере $ 205 тыс. в год, а первой леди — содержание в размере $ 20 тыс. Размер пенсии находится на уровне министерских зарплат. Бывшие президенты, можно сказать, находятся на содержании государства: им оплачивают офис, телефонные расходы, туристические поездки, пожизненную охрану, жилье — расходы иногда могут превышать миллионы долларов.

4. Отказаться от зарплаты

Зарплата президента США составляет порядка $ 400 тыс. в год, при этом на плечи ложатся исключительно личные расходы. Но Дональд Трамп отказался от зарплаты, снизив ее до $ 1, — отказаться от нее вовсе не позволяет Конституция США.

3. Находиться под надежной охраной 4 тысяч сотрудников Секретной службы

Президентская семья после инаугурации традиционно переезжает в Белый дом, это не обязательно, но у данного права есть ряд преимуществ. Во-первых, дом охраняет Секретная служба, в которой более 4 тыс. сотрудников. Во-вторых, количество человек, обеспечивающих комфортное пребывание президентской семьи, насчитывает более 100 — это помощники, советники, флористы, повара, дворецкий, лакеи.

2. Смотреть телевизор весь день

Просмотр телевизора стартует с самого начала рабочего дня, продолжается в Овальном кабинете, где проходят все самые важные встречи с министрами и конгрессменами, и не прекращается до 18:00, когда рабочий день президента уже подходит к концу. Большая часть утреннего времени проходит за просмотром Fox News — крупнейшего консервативного канала.

1. Менять интерьеры Белого дома

В комнатах, предназначенных для личного пользования, а не для официальных встреч, разрешено менять интерьер, это комнаты на 2-м и 3-м этажах. Первая леди и президент также решают, какие картины и статуи будут украшать дом. Дональд Трамп уже успел повесить картину 7-го президента США Эндрю Джексона, поменять шторы ярко-золотого цвета на гардины более спокойного оттенка.

Зная обо всех достоинствах и недостатках президентства, захотели бы вы окунуться в мир политики в его статусе?