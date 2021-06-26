12 вещей, которые многие ошибочно считают нарушениями этикета

Правила этикета складываются на протяжении столетий. И сложно сказать, сколько было за эти годы сломано копий и пролито слез при освоении науки элегантного поведения в обществе. Но времена меняются, а вместе с ними и нормы этикета. Поэтому то, что несколько десятилетий назад выглядело неуместно, сейчас может восприниматься совершенно по-другому.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, что, вопреки мнениям многих людей, все же разрешается делать.

Позволить себе приходить минута в минуту, а не заранее

Очень часто родители воспитывали нас с установкой, что прийти пораньше — это способ произвести хорошее впечатление. Но больше это не обязательно. Никто не посмотрит на вас косо, если вы появитесь ровно в назначенное время. Так что вы можете позволить себе доспать эти заветные 5 минут.

Есть суши руками

Исторически японский этикет предполагал, что женщины должны есть суши исключительно палочками, а вот мужчины могут обойтись и руками. Сейчас правила не так строги, поэтому и мужчины, и женщины могут есть это блюдо руками. Но отдельно стоит сказать о сашими, нарезанном дольками рыбном филе: все люди, согласно требованиям этикета, должны использовать палочки. То же правило распространяется и на любимые многими роллы.

Не открывать двери, пропуская женщин

Прежнее «рыцарство» постепенно уходит из общественных пространств, поэтому теперь никто не сделает замечание мужчине, который не распахнул дверь перед женщиной. Вежливость становится обоюдной, поэтому дверь открывает и придерживает для следующего человека тот, кто стоит перед ней.

Стоять спиной к людям и не чувствовать себя неловко

В лифте, в котором уже есть пассажиры, лучше не располагаться лицом к людям, чтобы не вторгаться в чужое личное пространство, соблюдение границ которого и так потенциально проблематично в такой ситуации. И продолжительный зрительный контакт может доставить дискомфорт.

Попросить удалить фото, которое вам не нравится

Если ваш знакомый запостил фотографию, на которой вы запечатлены не в самой лучшей форме, то нет ничего предосудительного в том, чтобы попросить его удалить снимок. Другое дело — пойдут ли вам в этом вопросе навстречу.

Можно занимать любое место в такси

Раньше предполагалось, что в большинстве ситуаций женщины имеют преимущество и, к примеру, входят в помещение первыми и первыми протягивают руку для рукопожатия. Но это никогда не относилось к такси. Мужчина должен был занять место на заднем сиденье первым и подвинуться. Сейчас же, чтобы сэкономить время и нервы при движении в плотном транспортном потоке, на заднее сиденье первым садится тот, кому это удобнее сделать. Если один человек нагружен пакетами и сумками, то будет логично, что он разместится в машине последним.

Демонстрировать свои достижения в социальных сетях

Не имеет значения, чем вы занимаетесь и что является предметом гордости для вас. Если вам хочется рассказать всему свету о том, что вы получили повышение, пробежали марафон или вырастили лимон на подоконнике, то ничто не должно вас останавливать. Как, к примеру, не останавливает Бритни Спирс. Девушка проделала серьезную работу над своей фигурой, а поделиться впечатляющими результатами в социальных сетях совсем не стыдно.

Не обслуживать женщин в кафе и ресторанах первыми

Постепенно ресторанный этикет отказывается от старой модели, при которой женщины непременно обслуживались первыми. Эта концепция меняется на гендерно-нейтральную, которая более эффективна, поскольку теперь официантам можно не зацикливаться на половой принадлежности клиентов, а просто выполнять свою работу.

Передавать перец и соль по отдельности

Прошли те времена, когда в ответ на просьбу передать соль требовалось передавать одновременно и соль, и перец. Теперь эта просьба в большинстве случаев воспринимается буквально, поэтому можно передавать специи раздельно и подать только то, что человек просил.

Лайкать собственные фотографии

Можно поставить отметку «Нравится» на снимок, на котором вы запечатлены. Но это нормально и адекватно только при одном условии: фотография не должна быть опубликована в вашем аккаунте.

Разрешать детям участвовать в разговорах взрослых

Современных детей больше не воспитывают таким образом, что они должны тихонько сидеть, молчать и не вмешиваться в разговор взрослых, пока их не спрашивают. Сейчас все иначе: дети общаются, высказывают свое мнение и часто находятся в центре внимания.

Не прикрывать рот рукой при использовании зубочистки

Не нужно прикрывать рот рукой при использовании зубочистки. Это может привести к травмам, и тогда обычная гигиеническая процедура закончится, как минимум, испорченным настроением. Роберт Паттинсон, кстати, в курсе этого правила и поступает разумно.