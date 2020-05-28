12 вещей, которые кажутся многим признаком богатства, а на самом деле только выдают бедность

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К состоятельным людям относятся по-разному: одобрительно, порой настороженно, иногда агрессивно или с плохо скрываемой завистью. Противопоставление богатства и бедности — один из главных конфликтов в любой культуре. И хотя в общественном сознании бедность часто выглядит как добродетель, никто не выказывает явного желания стать нищим. Зато быть обеспеченными хотят многие. Но часто это стремление выражается не в поиске новых путей заработка, а лишь в попытке выглядеть богаче, чем ты есть.

Мы в AdMe.ru прочитали сотни комментариев и поняли, что чаще всего делают люди, чтобы притворяться богатыми.

1. Отправляются в отпуск, который им не по карману

Что мешает человеку отправиться в путешествие? Чаще всего недостаток денег. Отсюда рождается ложное представление: богатые только и делают, что ездят по миру, и это обязательно турне класса люкс. Чтобы приблизиться к этому уровню, в ход идут самые разные уловки, например непомерно большие кредиты. Мой друг так делает. Я говорил ему, что на путешествие лучше всего копить. Но он берет в кредит $ 20–30 тыс., чтобы съездить в отпуск с женой и детьми. На ОДИН отпуск. Потом они возвращаются и начинают вкалывать снова. Представь: отправляться на отдых, зная, что ты влезаешь в долги! Абсурд. А ведь они оба работают. © VengefulRainbow / Reddit

Знаю людей, которые едут в Лас-Вегас на большую вечеринку в стиле рок-звезд, а сами при этом не в состоянии оплатить коммунальные услуги. © jt2ou / Reddit

2. Устраивают роскошные свадьбы

Каждая пара хочет сделать день свадьбы особенным. Но для некоторых вся оригинальность заключается лишь в количестве нулей потраченной суммы. По-настоящему богатые люди так не поступают. Синди Кроуфорд для свадьбы с Рэнди Гербером выбрала очень простое короткое платье и обошлась без украшений и фаты, оба были босиком. Известные актеры Кристен Белл и Дэкс Шепард потратили всего $ 142 на бракосочетание: они просто подписали документы в муниципалитете и съели торт, подаренный друзьями. Кира Найтли и Джеймс Райтон пригласили всего 11 гостей, и для церемонии Кира выбрала одно из платьев, висевших в ее шкафу. Одна моя подруга взяла в кредит $ 250 тысяч, чтобы устроить «свадьбу мечты» с парнем, которого знала 3 месяца. Они развелись меньше чем через год, а она до сих пор не погасила долг. © Yuli-Ban / Reddit

Родители моей жены оплатили нам свадьбу. Но так как затраты были их, они пригласили всех друзей и коллег тестя. Это выглядело так, словно они хотели сказать: «Посмотрите, какую дорогую свадьбу мы можем устроить для своей дочери». Мы с женой должны были вычеркнуть некоторых родственников и друзей из числа гостей, потому что коллеги тестя были для них важнее. © [deleted] / Reddit

3. Арендуют или покупают дорогие машины, которые не в состоянии содержать

Что является главной составляющей богатства в глазах людей? Первое место — за личным автомобилем. Чем ты обеспеченнее, тем дороже должен быть твой транспорт. При этом долларовые миллиардеры выбирают самые обычные машины и ездят на них в течение многих лет. Я работаю в филиале компании, занимающейся прокатом дорогих автомобилей. Некоторые клиенты просят снять пластинку с нашим названием с ключа. Это я еще могу понять. Но есть те, которые ТРЕБУЮТ, чтобы им каждый раз давали одну и ту же машину. Они возмущаются, если я предлагаю такую же модель, но с другими номерами. Они пытаются выдать себя за владельцев авто, им приходится брать его в прокат снова и снова, чтобы поддерживать свой обман. И так до бесконечности. © TigersNsaints_ohmy / Reddit

Мои тетя и дядя прекрасный тому пример. Они купили новый дорогой мерседес, который не могут себе позволить; живут в слишком большом доме. Приобрели трейлер и арендуют для него место на специальной парковке за $ 40 тыс. в год. У их детей есть дорогие велосипеды, на которых те не ездят. И как же они все это оплачивают? Кредитными картами и деньгами: они берут их в долг у моей матери и не собираются возвращать. © Matttaay2410 / Reddit

4. Покупают дорогие брендовые вещи

Кажется, что для некоторых людей вполне приемлемо было бы носить вещи ценниками наружу, лишь бы остальные видели, как много они готовы отдать за обычную одежду. Но так как мода на это, к счастью, еще не пришла, приходится выбирать товары, на которых написано название популярного бренда. И плевать, что никто из настоящих богачей так никогда не делает. Кошелек за $ 5 тыс., и ни копейки внутри. © Spicy-salsa3 / Reddit

Я работал в брендовом магазине. У нас были товары с названием бренда, написанным большими буквами, специально для людей с небольшим доходом, которые хотели выставить лейбл напоказ. На самых дорогих и качественных вещах никогда не было подобных надписей. © octokoala / Reddit

Такие люди покупают брендовые вещи и не подгоняют их по фигуре. Если уж ты приобрел дорогую одежду, так потрать немного денег, чтобы она идеально тебе подходила. © OxfordComma5ever / Reddit

5. Пренебрежительно относятся к тем, кто стоит ниже на социальной лестнице

По-настоящему богатые люди обычно вежливы с обслуживающим персоналом и никогда не подчеркивают разницу в статусе, им это просто ни к чему. Другое дело те, кто только пытается сойти за состоятельных персон. Работаю в частной авиации. Если клиенты легко могут позволить себе арендовать частный самолет, они вежливые, ведут себя достойно и не забывают сказать спасибо. Те, кто с трудом оплатил такой перелет, могут разозлиться из-за мелочи. Извините, мне все равно, сколько вы потратили, я не могу изменить погоду! © StormyLetters / Reddit

Я служу в музее изобразительных искусств. Нет ничего хуже ситуации, когда клиенты покупают абонемент и постоянно напоминают, что они заплатили. То, что вы потратили деньги, не означает, что мы становимся вашими личными помощниками. При этом меценаты, которые жертвуют тысячи долларов, намного вежливее, они не тыкают своими деньгами при каждом удобном случае. © pug_mom2050 / Reddit

6. Напоминают о своем «богатстве» в социальных сетях

Быть богатым и казаться богатым совсем не одно и то же. Но, похоже, некоторым пользователям социальных сетей второе намного важнее. Хотя вряд ли хотя бы один из них видел фотографию настоящего миллионера, выставляющего свое состояние напоказ. Некоторые люди буквально фотографируются с деньгами. Не с дорогими вещами, а с кучей наличности. Извините, ребята, но никто не думает, глядя на эти фото: «Боже, он, наверное, такой богатый!» Обычно мы предполагаем, что ты максимум наркодилер средней руки. © snoopnugget / Reddit

Глупо постить фотографии дорогого душа в арендованном доме и не прятать при этом дешевый шампунь, кондиционер или лосьон для тела. Богатые люди не будут использовать такую дешевку! © Katrinashiny / Reddit

7. Ценят вещи не за качества, а за стоимость

Говорить, что у вас вкус к дорогим вещам, значит признаваться, что для вас важнее информация на ценнике. На самом деле у вас нет никакого вкуса, просто вы умеете различать цифры. © Rottenfink / Reddit

Я застала своих соседей на парковке, когда они перекладывали покупки из пакетов дешевого супермаркета в пакеты из дорогого, прежде чем проделать путь от машины до входной двери. © missmeleni / Reddit

Мой сосед по комнате покупает дорогие блюда, которые с трудом оплачивает, чтобы избежать «еды для бедных». © OmarsDamnSpoon / Reddit

8. Покупают не то, что реально нужно, а то, что впечатлит окружающих

Желание впечатлить окружающих даже в ущерб собственным интересам — явный признак того, что человек хочет сойти за богатого. По-настоящему состоятельные люди в этом просто не нуждаются, они, как правило, умеют правильно планировать траты. Моя тетя купила дорогие беспроводные наушники, вместо того чтобы поменять лысые колеса на машине. © Nicklesaur / Reddit

Мои родственники тратят большую часть зарплаты на дизайнерскую одежду. При этом мой дедушка вынужден платить за их дом, а их дети ходят в обуви, которая им мала. © probablysulla / Reddit

Я работаю бортпроводником. Моя любимая ситуация — когда люди поднимаются в самолет с чемоданом от Louis Vuitton и садятся на место в хвосте самолета, рядом с туалетом. Дорогая, тебе никого здесь не удастся впечатлить! © unicorn—sprinkles / Reddit

9. Имеют собственное представление о хороших манерах

Быть богатым значит вести себя как богатый, что для многих связано со строгим следованием правилам этикета. Неважно, что эти правила не сваливаются с неба по достижении определенного финансового уровня и соблюдать их можно при любом достатке. Да и представление об этикете у некоторых людей очень уж своеобразное. Есть шоколадный батончик вилкой и ножом. © dubstylers / Reddit

Я был в опере. Обычно я сижу на балконе, но на день рождения мама подарила мне билет в ложу, который стоит дороже, на «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини. Женщина за мной всеми силами пыталась подражать богатым, как она это понимала. Она надела норковую накидку, по блеску которой было понятно, что это поддельный мех, и большое количество бижутерии. У нее была огромная коробка шоколадных конфет, которые она ела весь 1-й и большую часть 2-го акта. Каждые 2 минуты я слышал звон ее украшений, шуршание бумаги, а потом, так как ей не хватило ума подражать богатым с закрытым ртом, чавкающий звук, когда она откусывала кусок конфеты. К концу 1-го акта мне хотелось попросить у Чио-Чио-сан нож. © Anarchessist / Reddit

10. Покупают слишком много

«Я могу себе это позволить» вместо разумного «мне это нужно или интересно» — вот главный принцип псевдобогачей, благодаря которому их легко можно раскусить, ведь по-настоящему состоятельные люди тратят деньги более разумно, а порой и вовсе ведут аскетичный образ жизни. У меня есть тетя, которая хорошо зарабатывает, но хочет выглядеть очень богатой как одна из ее подруг. Она постоянно покупает дорогие гаджеты, но даже не умеет ими пользоваться. Просто ей нужно, чтобы люди их увидели. © dollythesheepp / Reddit

Один друг опубликовал фото девяти пар обуви, которые он купил в один день. Это выглядит смешно, потому что обувь вся дешевая, никого не удивишь подобной коллекцией. © deltarefund / Reddit

11. Все время напоминают, какие они богатые

Если человек все время повторяет, какой он богатый и сколько стоят его приобретения, это настораживает. Словно он хочет убедить в этом не только вас, но и себя. В то же время говорить о деньгах и стоимости вещей в высшем обществе — моветон. Один парень сказал мне, что его обувь стоит больше, чем моя машина. Наверное, это правда. Но почему-то это выглядит жалко. © dezzz / Reddit

Друг моего отца — врач частной практики и неплохо зарабатывает. Его жена все время говорит о том, сколько стоил ремонт в их доме, какова цена мебели. Она носит только дизайнерскую одежду и всегда рассказывает, как много заплатила за каждую вещь. У них 3 сына, которые не имеют понятия о реальной ценности денег. Они не смогли закончить ни одну учебную программу, потому что никогда не относились к учебе серьезно. У каждого есть машина, оплаченная отцом, все носят брендовую одежду. Они не работали ни дня в своей жизни, но очень любят показать «свои» деньги. © AwkwardSpacePotatoe / Reddit

12. Стараются общаться только с богатыми и влиятельными, а «бедных» избегают

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Эта пословица учит нас выбирать друзей по моральным качествам. Но, кажется, кто-то решил, что речь идет о благосостоянии. Неужели общение с обеспеченными людьми поможет разбогатеть, а бедность может оказаться заразной? Помните, что многие состоятельные люди дружат с людьми среднего достатка и не видят в этом ничего зазорного. Я встречал таких людей, которые заводили себе богатых друзей, пользовались их милостями, а потом хвастались перед «бедными» знакомыми своими безумными выходными. Они работали вместе со мной, получали такую же зарплату, оплачивали такие же счета. Но стоило какому-нибудь состоятельному приятелю или родственнику пригласить их, как мне приходилось выслушивать об их «уик-энде в особняке Гуччи». © MoorePlz15 / Reddit

Помню, я был на одном ужине, где присутствовали в основном состоятельные люди, а некоторые даже неприлично богатые. Одна женщина повернулась ко мне и начала жаловаться, как было ужасно в детстве ходить в государственную школу и постоянно общаться с бедными. Она пыталась показать, что принадлежит к высшему обществу, а на деле продемонстрировала, какая она грубая и неприятная. © TheDragonTemeraire / Reddit

Истина, как известно, в умении придерживаться золотой середины и наслаждаться тем, что дарит жизнь. А как ваши знакомые выходят за рамки этого правила и пытаются показаться богаче, чем они есть на самом деле?