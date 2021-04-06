12 привычек окружающих, которые раздражают сильнее, чем жвачка на подошве

Каждый день мы волей-неволей сталкиваемся с огромным количеством людей, большинство из которых видим в первый и последний раз. Общественный транспорт, улица, офисные здания, магазины и рестораны — все эти пространства приходится делить с другими людьми. Неудивительно, что в подобных условиях нас часто раздражают элементарные мелочи, на которые в иных обстоятельствах никто даже не обратил бы внимания.

Мы в AdMe.ru собрали наши ежедневные привычки, которые могут довести окружающих до белого каления. А мы зачастую их даже не замечаем.

Привычка перебарщивать с духами

Современный мир полон различных ароматов. Благоухает все, начиная от мыла и средства для мытья посуды и заканчивая новой одеждой. Это привело к новой напасти — аллергии на запахи. Большинство ароматизаторов созданы на искусственной основе. Поэтому не стоит быть слишком строгими к несчастным, которые мучительно морщатся или душераздирающе чихают, учуяв ваши новые духи. Люди думают, что яркие запахи делают их более привлекательными, а на самом деле они просто раздражают. Во многих странах мира использование сильной парфюмерии в общественных местах теперь считается правилом дурного тона. А в офисах сотрудников вежливо просят не пользоваться подобными средствами на работе. Ненавижу парфюмерию. По-моему, запах чистого тела значительно приятнее. Так что, если кто-то хочет составить мне компанию, прошу этого человека духами не пользоваться. Так у меня хоть голова не разболится. © Sabrina Deep / Quora

Просмотр видео на телефонах в общественных местах

Существует целый свод неписаных правил, которые рассказывают, как пользоваться мобильным телефоном, чтобы не обидеть ненароком окружающих. Громкие беседы, просмотр видео или прослушивание аудио в общественных местах относятся к вопиющему нарушению норм. Почему же телефонные разговоры нас раздражают, а беседа незнакомых людей — нет? Просто в первом случае мы слышим только часть разговора и автоматически реагируем на это, стараясь расшифровать всю историю. Происходит это непроизвольно. А подслушивать — нехорошо. Получается, что нас заставляют нарушать правила, и это, естественно, раздражает. Другая неприятная привычка — отвечать собеседнику, не отрываясь от экрана телефона. Она больше всего раздражает наших домашних и коллег. Когда человек не смотрит тебе в глаза во время беседы — это несколько обескураживает. Во время общения наше внимание в основном привлекает именно эта часть лица.

Игнорирование приватности в общественных уборных

Существует специальный этикет, который регламентирует правила нахождения в общественном туалете. Во-первых, в подобных местах не стоит пользоваться сотовым телефоном. Это не только негигиенично. Когда из соседней кабинки доносятся веселые звуки игры или долетают обрывки беседы, это несколько выводит из себя. Во-вторых, не следует расчесываться, размахивая своей пышной шевелюрой во все стороны, или вдумчиво очищать верхнюю одежду от прядок волос и катышков. Зрелище это малоприятное. Тем более что человек обычно надолго занимает место у раковины и желающим помыть руки приходится как-то протискиваться к крану.

Способность выбирать часами товары в магазинах

Некоторые покупатели и клиенты раздражают окружающих. Причиной глухого ропота соседей по очереди становится банальная забывчивость или разборчивость, которая в той или иной ситуации настигает всех нас. Каждый человек имеет полное право спокойно выбрать нужный ему товар или забыть, что планировал приобрести. На самом деле нас часто раздражают именно те черты, которые свойственны нам, но мы стараемся отрицать их наличие. Подходит моя очередь в аптеке, а я начисто забываю название лекарства. Ветер посвистывает в голове, и все. Очередь ропщет. Купила зеленку. Вышла, и тут озарение. С воплем «Я вспомнила!» ворвалась и упросила пропустить. Очередь уже не роптала. Очередь ржала. Советовали купить дополнительно таблетки для памяти и блокнот с ручкой. © MambaTango / Pikabu

Привычка ходить толпой по тротуару

Когда мы выходим прогуляться с приятелями, хочется с ними всласть поболтать и обсудить все последние события. Что не слишком-то удобно для остальных пешеходов, которым приходится придумывать всевозможные способы обойти компанию, никого не расталкивая. Привычка останавливаться всей толпой посреди тротуара тоже вызывает раздражение у других прохожих. Другая беда — написание на ходу текстовых сообщений. Такой задумчивый пешеход может врезаться в движущиеся и неподвижные объекты — других людей, припаркованные машины и столбы. Если необходимо срочно отправить послание, следует отойти в сторону и потратить на это пару минут.

Постоянное использование голосовых сообщений

Порой окружающие просто вынуждают нас нарушать правила, и нередко тому виной голосовые сообщения. Пишешь человеку, чтобы задать какой-то вопрос, а он в ответ присылает звуковое сообщение. Возможно, потому что печатать ему сейчас неудобно. Но часто собеседнику просто лень набирать текст. Это может стать причиной многих неловких ситуаций. Ведь информацию прослушать надо, а в компании других людей это делать некрасиво. Как-то на работе мне надо было выяснить важную информацию об одном из клиентов в его присутствии. Отправила коллеге эсэмэску, а в ответ получила аудиосообщение. Пришлось извиняться и отходить в сторону, чтобы его прослушать. Что вызвало здоровое подозрение у моего собеседника.

Неизменный вопрос: «Как поживаете?»

Один из самых раздражающих вопросов — «Как дела?» Дело в том, что какого-то иного ответа, кроме как «Хорошо» или «Нормально», не предполагается. Это лишь простейший способ завязать беседу и дань вежливости. Некоторые люди воспринимают эту фразу слишком буквально и дают развернутый ответ, чем обескураживают собеседника. Другие, наоборот, игнорируют ответ и торопятся сообщить важную для них информацию. Ученые рекомендуют избегать подобных формулировок, если вы нацелены на плодотворное общение. Лучше спросить у человека: «Какие планы на выходные?» или что-то похожее — это покажет заинтересованность и участие. А можно ограничиться простым «Привет». Думаю, это самая бесполезная фраза на свете. Человек, который спрашивает: «Как дела?», обычно не интересуется этим. А тот, кто отвечает, редко говорит правду. © Choogek Lee / Quora

Привычка поднимать брови, закатывать глаза и вздыхать

Казалось бы, самый простой способ обидеть другого человека — это сказать что-нибудь не слишком приятное. Но живая мимика приводит к не менее сильному эффекту. Поджатые губы, приподнятые брови, многозначительные вздохи вызывают массу эмоций, так как человек не проговаривает вслух свои чувства, а только намекает на них, позволяя собеседнику догадываться о причинах и интенсивности неудовольствия. Еще более грубо выглядит жест, когда человек закатывает глаза. Считается, что подобным образом люди демонстрируют презрение или недоверие. Это выражение лица может свидетельствовать и о разладе в отношениях. Поэтому использовать его нужно очень аккуратно. Иногда люди вздыхают непроизвольно, в ответ на какие-то свои мысли или мечтания. Но большинство собеседников воспринимают подобное проявление эмоций как грубость. Вздох можно интерпретировать как покровительственный или полный разочарования и неудовлетворенности. © Benecya Jackson / Quora

Неуместное использование жевательной резинки

О пользе и вреде жевательных резинок было сказано уже немало. Но один факт неоспорим: зрелище активно жующего человека многих раздражает. Особенно если жевание сопровождается громкими звуками. Это лишь дань культурным традициям. Если в западной цивилизации шумно поглощать еду считается грубым, то на востоке это, наоборот, проявление уважения. Жевательная резинка помогает освежить дыхание и избавиться от вредных бактерий (если только в ее состав не входит сахар). Но при частом использовании этого продукта можно заработать проблемы с челюстью. А еще ученые предполагают, что есть связь между постоянным жеванием и мигренями. Так что злоупотреблять жвачкой не следует.

Привычка щелкать ручкой

Хруст суставов, щелканье клавиатуры, жевание и клацанье ручкой — люди, которых выводят из себя все эти вещи, обычно обладают особой чувствительностью к звукам. Ее еще называют мизофонией. У таких людей повышена активность фронтальной части островковой коры головного мозга. И любые неприятные шумы вызывают резкий всплеск адреналина в крови. Бороться с мизофонией сложно, но можно. Самый просто способ — это записать успокаивающий плей-лист и просто ходить в наушниках в общественных местах. Таким образом можно избавиться от раздражающих звуков и не обидеть случайно незнакомых людей.

Использование слов-паразитов в речи

Все мы так или иначе используем такие словечки, сдабривая ими свою речь. Люди плохо переносят паузы в беседах и, чтобы избежать неловкой тишины, вворачивают разнообразные бессмысленные обороты. Когда их количество не превышает разумного — это практически незаметно. Но если речь человека изобилует подобными конструкциями, она уже начинает выводить из себя. На официальных мероприятиях подобная привычка может сыграть дурную шутку. Человек, который слишком активно использует слова-паразиты, кажется некомпетентным и непрофессиональным. Избавиться от такой манеры возможно. В первую очередь стоит сделать аудио- или видеозапись своей речи. Это поможет понять, какие слова необходимо исключить или заменить. А свои публичные выступления на первых порах рекомендуется выучивать наизусть. Работаю в школе, и меня ужасно раздражает, когда человек постоянно использует фразу «Ну, знаете». Иногда не выдерживаю и вставляю: «Нет, не знаю». © Donna F Hammett / Quora

Фотографирование еды

Вы с приятелями собрались в ресторане, чтобы поболтать и поужинать. Блюда на столе, все с вожделением смотрят на еду, когда один вдруг восклицает: «Ничего не трогайте! Я сейчас все сфоткаю сначала!» И ты сидишь, глотаешь слюну и ждешь, пока он закончит с кадрами. Подобное поведение не только вызывает злость у окружающих. Возможно, человек настолько увлечен едой, что она значит для него больше, чем друзья и общение с ними. Это не только печалит близких людей, но и может привести к расстройствам пищевого поведения. На мой взгляд, причина этого тренда проста: люди просто хотят вызвать у окружающих чувство зависти. © Donna Grant / Quora