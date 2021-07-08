12 вещей, которые есть на кухне у иностранцев, а у нас о них слыхом не слыхивали

Мы с удовольствием читаем статьи, где пользователи рассказывают о культуре и обычаях других стран. Такие истории часто полны стереотипов, но от этого они не становятся менее интересными. А еще увлекательнее читать о быте и привычках жителей различных стран, к примеру о том, как и в какой посуде принято готовить еду.

Мы в AdMe.ru с интересом узнали, какие предметы домашнего обихода очень популярны за рубежом, а у нас встречаются редко.

Пуровер для кофе (Бразилия)

Бразилия — страна кофеманов, и растворимого кофе там почти не найдешь. У нас утро принято начинать с кофе из турки, а у них кофе заваривают в основном с помощью пуровера. Кипяченая вода заливается в специальную лейку с уже установленным бумажным одноразовым фильтром. Обычно бразильцы таким образом делают напиток на весь день. Во многих кафе и ресторанах кофе так заваривают прямо перед посетителями. В России пуровер используют немногие, а туркой пользовался почти каждый.

Термомикс (Германия)

Термомикс изначально придумали во Франции. Этот многофункциональный прибор, который заменяет сразу несколько кухонных приспособлений и может использоваться для приготовления множества блюд, быстро завоевал Францию и Германию. За пределами Европы он распространен не так сильно. И зря: закидываешь в прибор нужные ингредиенты — и блюдо готово.

Измельчитель пищевых отходов (США)

Измельчитель пищевых отходов на наших кухнях встречается нечасто. Хозяева по старинке счищают с тарелок оставшуюся еду и только потом ставят посуду в раковину. В США же, наоборот, измельчители распространены. По состоянию на 2009 год в Соединенных Штатах около 50 % домов имели диспоузер. В Швеции некоторые муниципалитеты поощряют установку измельчителей, чтобы увеличить производство биогаза. Некоторые местные власти в Великобритании субсидируют покупку диспоузеров, чтобы уменьшить количество отходов, отправляемых на свалки.

Нож для пиццы (Италия)

У каждой итальянской хозяйки на кухне есть нож для пиццы, который сильно облегчает жизнь. Хотя забавно, что его придумал американец Дэвид Морган, да и то не для этого блюда, а чтобы обрезать обои. При этом помимо круглого ножа для пиццы в моду входят специальные ножницы, которыми можно отрезать кусочек.

Вок (Китай)

Глубокая сковорода-кастрюля с толстым дном появилась в Древнем Китае и по сей день очень популярна как в Китае, так и других азиатских странах. Классический вок имеет закругленное дно, сделан из чугуна или стали. До появления западной посуды вок использовали для всех способов приготовления еды: варки, жарки, тушения и копчения. Китайцы считают, что готовить в воке пищу лучше, чем в обычной сковороде, и, конечно, используют его повсеместно.

Двухъярусный чайник (Турция)

В Турции распространены двухъярусные чайники, которые удивляют гостей из других стран. В нижний чайник заливается вода, а в верхний — вода и непосредственно заварка. Таким образом вы всегда можете регулировать крепость напитка, он не станет слишком насыщенным. Для чаепития же у нас обычно используется заварочный чайник и кипяток.

Татарская шапка (Швейцария)

Татарская шапка — приспособление для приготовления фондю. Изготавливается из жаропрочной стали в виде конуса с шипами. В нижней части шапки, в ее «полях», находится желоб для бульона. Распространена в Швейцарии, Австрии и Саксонии.

Террин (Франция)

Террин — традиционное блюдо французской кухни, готовится из овощей, мяса или рыбы, нечто среднее между запеканкой и паштетом. В отличие от паштета, который готовят везде, во Франции подают и готовят блюдо в одноименной посуде — прямоугольном керамическом или стальном блюде с крышкой.

Катаплана (Португалия)

Катаплана — кулинарная «визитная карточка» юга Португалии. Блюдо из морепродуктов готовится в одноименной посуде, традиционно медной. Катаплана представляет собой две глубокие чаши, которые можно закрыть на зажим.

Набор мерных ложек (Япония)

Хотя в России мерные ложки тоже встречаются, за границей они распространены больше. Обычно такие ложечки продаются сетом, но в Японии набор состоит только из 2 штук — на 15 и 5 мл.

Урли (Индия)

Урли — традиционная посуда, широко используемая в южноиндийском штате Керала. Обычно изготавливается из меди, глины, бронзы. В каждом доме есть такая посуда нескольких размеров. Маленькие имеют больше декоративную функцию, а в больших урли готовят сразу много еды. Этот неглубокий круглый сосуд также используется для новогоднего Вишу — индуистского фестиваля.

Джебена (Эфиопия)

Джебена — традиционный керамический сосуд, используемый для приготовления кофе в Эфиопии, Эритрее и других регионах в ходе кофейной церемонии, которая здесь носит название буна. Обычно джебена имеет сферическое основание и узкое горлышко. Кофе, приготовленный в ней, разливается одним движением тонкой струйкой, чтобы осадок не попал в чашки. Заваривание кофе повторяется трижды, при этом насыщенность его меняется. При первой заварке напиток напоминает густой эспрессо.