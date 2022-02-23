12 вещей, которые еще недавно были популярны, но нынешняя молодежь грозит похоронить их под плинтусом

Каждое поколение по-своему влияет на культуру, развитие технологий и прочие аспекты жизни. Какие-то тренды современная молодежь вводит со своей легкой руки, а от других некогда популярных вещей принципиально отказывается, неосознанно отправляя их в небытие. Порой мы просто проводим переоценку ценностей и находим старым тенденциям достойную альтернативу.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие вещи и явления совсем не пользуются популярностью у миллениалов и зумеров, а также чем это обусловлено.

1. Ювелирные украшения и другие предметы роскоши

Не так давно изысканные браслеты, кольца и кулончики были едва ли не одними из самых желанных подарков для женщин всех возрастов. А вот миллениалы и поколение Z гораздо менее увлечены этими предметами роскоши, что приводит к падению продаж ювелирных домов, даже такого гиганта, как Tiffany & Co. В наши дни молодежь предпочитает получать и дарить в подарок электронику, товары для дома, одежду и прочее, а «побрякушки» из драгоценных металлов им успешно заменяет оригинальная бижутерия.

2. Медовый месяц

Удивительно, но первые недели своей семейной жизни нынешнее поколение все чаще предпочитает проводить порознь. Тенденция, когда молодожены отправляются в свадебное путешествие в одиночку, наблюдается последние пару лет. Чаще всего причиной тому оказывается трудоголизм и рабочие графики, которые у влюбленных не получается согласовать и подогнать даже под такое важное событие.

3. Фастфуд

Любовь нынешних подростков и молодых людей к экологичным и полезным продуктам привела к тому, что даже такой фастфуд-гигант, как McDonald’s, не обошелся без потерь. Чтобы выдержать конкуренцию и удержать миллениалов и зумеров, сеть ресторанов быстрого питания даже добавила в меню питательный и низкокалорийный (по сравнению с другими блюдами) сэндвич McWrap, но фокус не удался: молодежь не проявляла к нему интереса, поэтому со временем McDonald’s убрал эту позицию.

4. Кондиционеры для белья

По данным компании Procter & Gamble, продажи кондиционеров для белья неумолимо падают на протяжении нескольких лет. Современная молодежь не видит в них необходимости, все чаще отдавая предпочтение спортивной и повседневной одежде из ткани, которая не требует смягчения при стирке. Кроме того, молодые люди стремятся использовать максимально натуральные средства, не содержащие химикаты.

5. Туфли на шпильке

Минули те времена, когда женщины, уподобляясь Кэрри Брэдшоу, грезили о новой паре обуви на высоком каблуке и активно носили ее в повседневной жизни. За последнее десятилетие продажи туфель на шпильке сильно сократились, их упорно продолжают вытеснять громоздкие кроссовки, лоферы и модели на низком устойчивом каблуке. Современные женщины в первую очередь беспокоятся о своем комфорте и здоровье, а не о гламуре.

6. Торговые центры

Хотя культура посещения торговых центров относительно молодая, а их открытие в небольших городах некогда было целым событием, в наши дни они постепенно теряют популярность. Нынешнее поколение все чаще предпочитает походу по магазинам заказ товаров через интернет, а дорогим бутикам — комиссионки и секонд-хенды.

7. Наличные деньги

Времена, когда мобильный телефон был всего лишь средством связи, давно остались в прошлом. Сегодня в нем сосредоточена вся жизнь. Смартфоны облегчают нам многие ее аспекты, в том числе оплату товаров, коммунальных услуг и других вещей. Миллениалы и зумеры все активнее переходят на безналичный расчет, причем уже не банковской картой, а при помощи мобильных приложений.

8. Первые свидания в ресторанах

Молодые пары все реже выбирают рестораны местом для первой личной встречи. Причины тому разные: кому-то некомфортно есть в компании незнакомого человека, другие не хотят просиживать несколько часов в заведении, даже если со спутником не пробежала искра. Некоторые попросту не хотят тратить лишние деньги, ведь с появлением приложений для знакомств люди стали чаще ходить на первые свидания, у кого-то их может быть и по 5 в неделю, а ужин в фешенебельном ресторане грозит влететь в копеечку.

9. Джем

В последние годы продажи джема (который в англоязычных странах чаще называют мармеладом) продолжают неуклонно падать. Только 1 % людей моложе 28 лет остается верным этому лакомству, а большая часть покупателей относятся к пожилому поколению. Что касается начинки для тостов, авокадо в этом вопросе все еще удерживает лидерство.

10. Мотоциклы

Молодые люди куда реже стали покупать байки и мотоциклы, считая эти недешевые средства передвижения пустой тратой денег. Легендарным «харлеям» они скорее предпочтут электросамокаты, которые, хоть и не намного безопаснее, но все же менее громоздкие и более компактные.

11. Будильники

Если верить статистике, более 80 % людей в возрасте от 18 до 29 лет перед сном кладут свои смартфоны в пределах досягаемости. Заводить будильник на часах уже нет необходимости, эту функцию сегодня прекрасно выполняют мобильные телефоны, да и мелодию можно установить какую душе угодно.

12. Столовое серебро и фарфор

Из-за меньшего дохода в сравнении со старшим поколением современная молодежь предпочитает не тратиться на серебряные столовые приборы, посуду из фарфора и другие дорогие вещи для дома, которые у наших мам и бабушек считались предметом роскоши и показателем достатка. Кроме того, миллениалам и зумерам попросту лень их чистить и полировать. Время и деньги они скорее потратят на впечатления, чем на «безделушки».