12 вещей, без которых дом станет намного уютнее

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Некоторые вещи способны напрямую каждый день портить нам настроение, а мы и не подозреваем. И восточные, и западные исследования уже согласились, что обстановка в доме сказывается на качестве жизни живущих в нем людей. В преддверии лета самое время сбросить с дома лишнее и избавиться от вещей, которые нам давно не нужны.

AdMe.ru разобрался в вопросах быта и выяснил, какие именно предметы портят нам жизнь.

1. Подарочные сервизы

Еще со времен дефицита в стране у многих появлялись «парадные» сервизы, которые большую часть времени хранились в шкафу и собирали пыль. Сегодня такой сервиз может быть разве что семейной реликвией, да и то зачастую только занимает место, потому что «выкидывать жалко». А стоит, ведь без них места станет больше, а комнату можно оформить так, как хотите вы, а не как ее представляла прабабушка.

2. Сувениры

Коллега привез статуэтку из Турции, дальний родственник подарил деревянное пресс-папье — постепенно полки переполняются ненужными вещами, которые вроде и выбросить неудобно, и хранить незачем. Множество сувениров только занимает пространство — оставьте то, что действительно важно для вас, а остальному самое место в мусорном контейнере.

3. Ароматические свечи

Ароматические свечи и другие подобные вещи имеют свойство накапливаться и ждать своего часа, чтобы быть использованными когда-нибудь. Таким образом мы одновременно откладываем и саму жизнь на потом, приберегая вещи на черный или белый день. Жгите свечи, используйте подаренные чашки или заварите привезенный издалека чай — жизнь идет здесь и сейчас.

4. Сломанные вещи

Треснувшие кружки, нож с отломанной рукояткой, пресловутый чемодан без ручки — как часто в наших шкафах хранятся вещи, которые уже отслужили свое и готовы выйти на пенсию. Использование предметов, которые уже не в полной мере выполняют свои функции, может быть опасно или как минимум вызывать раздражение. Оно вам надо?

5. Телевизор

Здесь дело даже не в технике самой по себе, а скорее в привычке держать его постоянно включенным. Шумовой фон может нормально восприниматься человеком, но, когда яркие картинки и сменяющиеся звуки окружают нас постоянно, мозг устает. А от усталости появляется все то же раздражение, может испортиться сон и снижаются когнитивные способности.

6. Предметы, оставшиеся после забытых хобби

Недовязанный шарф, недоплетенный браслет или недоделанный коллаж — какое бы дело вы ни забросили, в любом случае стоит выбросить и то, что от него осталось. Во-первых, потому что, признаемся честно, если вот к этому альбому не прикасались 3 года, то вряд ли скрапбукинг внезапно снова вас захватит. Во-вторых, такие недоделки вызывают подсознательное чувство вины и портят настроение.

7. Тяжелые предметы интерьера

Массивные кресла или бархатные портьеры вполне уместны в дворянских усадьбах или сказочных замках. В обычной городской квартире такая мебель будет визуально сокращать свободное пространство и оттягивать на себя свет, делая комнату более мрачной. Это позитива в жизнь точно не добавит, а загроможденное пространство угнетает человека.

8. Заначки вредных вкусняшек

Согласно исследованиям, продукты с кофеином, сахаром и различными усилителями вкуса способствуют развитию стресса буквально на ровном месте. Наши нервы спокойнее, когда дома на каждом углу не прячется банка с печеньем, а пакетик с чипсами не выглядывает призывно из шкафчика.

9. Финансовые документы

Кредитные договоры, счета — выбрасывать их, конечно, не стоит, но и хранить чек от техники, которая сломалась 3 года назад, будет лишним. Все финансовые документы лучше держать в одном месте и периодически перебирать, оставляя только актуальные.

10. Зеркала

Лондонские психиатры исследовали 50 человек и сделали вывод, что, если слишком часто смотреть в зеркало, появляются новые комплексы и растут старые. Зацикленность на внешности и избыток зеркал испортят настроение даже женщине с самыми крепкими нервами, так что не стоит рисковать — пары зеркал в доме вполне достаточно.

11. Спрятанный в ящиках хлам

Скопление хлама даже не на виду способно вызывать раздражение, так что от старых сотовых, зарядников, проводов и прочего лучше избавляться сразу, как только они перестают быть вам нужными. Признаемся честно: вряд ли кто-то сейчас откажется от своего смартфона в пользу его устаревшей модели или пейджера. Одна запасная трубка не повредит, но хранить всю коллекцию нет смысла: телефоны можно продать, передарить или просто утилизировать.

12. Великолепная неудобная одежда и обувь

Наверное, в шкафу каждой женщины стоят они, те самые потрясающие шпильки, в которых можно красиво стоять или превосходно сидеть. Если вы не носите вещь, ей нет места в доме, пусть освободит его для не менее прекрасных туфель, в которых можно будет еще и красиво ходить, а старая блузка сменится новой яркой майкой — лето уже скоро.

Часто мы слишком привязываемся к вещам и не спешим с ними расставаться. И зря. А какие вещи только занимают место у вас дома?