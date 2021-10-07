12 великих людей, чьи псевдонимы известны каждому, а настоящие имена знают немногие

Представители творческих профессий — писатели, художники, композиторы — с давних пор использовали псевдонимы. С их помощью они скрывали свои настоящие имена, подчеркивали происхождение или увековечивали память о близких людях и дорогих сердцу местах.

AdMe.ru познакомит вас с настоящими именами творческих людей и расскажет, откуда взялись и что значат их псевдонимы, под которыми они известны миру.

Джордж Оруэлл

Настоящее имя: Эрик Артур Блэр. Автор антиутопии «1984» позаимствовал свой литературный псевдоним у реки Оруэлл, что в Восточной Англии. По мнению писателя, сочетание «Джордж Оруэлл» звучало очень по-английски. Со временем литературное прозвище настолько прилипло к Эрику, что его настоящее имя осталось известным лишь самым близким людям.

Караваджо

Портрет Караваджо (слева) и его картина «Юноша с корзиной фруктов».

Настоящее имя: Микеланджело Меризи. Итальянский художник конца XVI — начала XVII века вырос в Караваджо — небольшом городке на севере Италии. Ему он и обязан своим творческим псевдонимом.

Эрих Мария Ремарк

Настоящее имя: Эрих Пауль Ремарк. Родители Ремарка дали сыну имя Эрих Пауль. Но, став писателем, он начал подписывать свои работы, используя женское имя Мария. А все потому, что смерть матери стала настоящим горем для молодого человека, и он решил увековечить память о ней в своем имени. Так Эрих Пауль стал Эрихом Марией.

Стендаль

Настоящее имя: Мари-Анри Бейль. Основоположник психологического романа подписывался названием немецкого города Стендаль, близ которого он однажды останавливался. Писатель говорил, что высшим счастьем для него было бы превратиться в долговязого светловолосого немца и так расхаживать по Парижу. Что ж, стать белокурым немцем темноволосому французу не удалось, но мировую известность он получил именно под немецким именем.

Корней Чуковский

Настоящее имя: Николай Корнейчуков. В 19 лет Николай стал печататься в «Одесских новостях» под псевдонимом Корней Чуковский. Позже к имени и фамилии он добавил выдуманное отчество — Иванович. Со временем писатель, подаривший детям Айболита, Мойдодыра и Бармалея, сменил паспорт и узаконил свой творческий псевдоним. Дети литератора, соответственно, были записаны Чуковскими по фамилии и Корнеевичами по отчеству.

Анн и Серж Голон

Настоящие имена: Симона Шанжё и Всеволод Сергеевич Голубинов. Анн и Серж Голон — это литературный псевдоним семейной пары, познакомившей мир с красавицей-авантюристкой Анжеликой. Всеволод был французским геохимиком и художником русского происхождения. Свою длинную русскую фамилию Голубинов превратил в краткую французскую Голон. Его жена Симона на протяжении многих лет использовала разные творческие псевдонимы, прежде чем остановилась на Анн Голон. Так появился всемирно известный тандем.

Жорж Бизе

Портрет композитора (слева) и сцена из оперы «Кармен».

Настоящее имя: Александр Сезар Леопольд Бизе. В семействе Бизе родился мальчик, которого записали Александром Сезаром Леопольдом, а при крещении дали имя Жорж. Именно под своим церковным именем и творил композитор и автор множества опер, среди которых самая знаменитая — «Кармен».

Орест Кипренский

Автопортрет художника (слева) и портрет А. С. Пушкина его авторства.

Настоящее имя: Орест Копорский. Будущий художник и мастер портретов был внебрачным сыном крестьянки и помещика Дьяконова. Поэтому мальчика записали под вымышленной фамилией Копорский, данной по месту рождения (Копорье). Когда повзрослевший Орест поступал в училище, фамилию изменили на более благозвучную — Кипренский.

Донателло

Портрет скульптора (слева) и его статуя «Давид».

Настоящее имя: Донато ди Никколо ди Бетто Барди. Итальянский скульптор эпохи Возрождения вошел в историю искусств как Донателло. Этот творческий псевдоним не что иное, как уменьшительная форма имени Донато.

Ибн Сина, или Авиценна

Настоящее имя: Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн аль-Хасан ибн Али ибн Сина. Гениального средневекового врача и философа мир знает по последней части имени — ибн Сина, что в переводе с арабского означает «сын Сины». На Западе же «князь врачей» получил известность под латинизированной формой имени — Авиценна.

Джек Лондон

Настоящее имя: Джон Гриффит Чейни. Джон носил фамилию Чейни, пока его мама не вышла замуж за Джона Лондона. Под фамилией отчима создатель «Белого клыка» и писал свои труды. А Джек — один из вариантов уменьшительной формы имени Джон.

Анна Ахматова

Настоящее имя: Анна Горенко. Фамилию Ахматова поэтесса «одолжила» у своей родственницы по деду. С ее помощью Анне удалось создать образ бабушки-татарки, происходящей из рода хана Ахмата. Отец девушки, узнав о литературных экспериментах дочери, опасался, что она навлечет позор на фамилию Горенко. Поэтому, когда Анна стала подписываться как Ахматова, он вздохнул с облегчением.