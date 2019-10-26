12 важных прав на основе законов РФ, которые есть у родителей школьника (А они часто не знают об этом)

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Приводя своего ребенка в класс, родители готовы к тому, что со стороны школы будут выдвигаться требования и просьбы. И мы выполняем их — с удовольствием или внутренним сопротивлением. Покупать учебники в указанном месте, участвовать в уборках, сдавать деньги и многое другое. Но стоит знать, что многие действия — это добрая воля родителя, а не его обязанность.

Какие основные права есть у родителей в повседневной школьной жизни, мы в AdMe.ru решили разобрать подробнее, опираясь на федеральный «Закон об образовании в Российской Федерации».

1. Выбрать школу и программу преподавания

Родитель имеет право выбрать государственную или частную школу для своего ребенка, но важно то, что делать это он может, опираясь не только на отзывы об учебном заведении, но и на конкретную программу обучения.



При этом у родителей есть право подробно ознакомиться с этой программой, а также с уставом школы и всеми дополнительными занятиями. Это позволяет избежать недоразумений в будущем, потому как программы с одинаковыми названиями в каждом учебном заведении могут иметь свои нюансы. Лучше, если вы узнаете об этом до записи ребенка в школу.



Если директор или завуч отказывается предоставлять информацию и документы, можно ссылаться на статью 29 «Закона об образовании в РФ».

2. Покупать форму и учебные пособия там, где считаете нужным

Если в школе предусмотрена специальная форма, то согласно закону руководство может регламентировать ее цвет, примерный фасон, состав и наличие дополнительных элементов (медалей, шевронов). Это выносится на обсуждение, в том числе с общешкольным советом родителей. Но навязывать родителям, в какой именно фирме покупать форму, школа не имеет права. В некоторых случаях форма может оплачиваться из государственного бюджета. Централизованный заказ формы, особенно если это какие-либо типовые предметы одежды, например жилеты, может быть удобнее самостоятельного поиска. Но если родитель считает нужным сам купить одежду, то это его право. То же касается всех дополнительных приобретений для школы: формы для физкультуры, учебных пособий, письменных принадлежностей. Где покупать их — личное дело каждой семьи.

3. Присутствовать на уроках при необходимости

Желание присутствовать на конкретном уроке может возникнуть по разным причинам: ребенок не успевает по предмету, родитель видит, что возникли сложные отношения с учителем, или хочет быть уверен, что уроки соответствуют программе. Мотивы могут быть разные, но в большинстве случаев учителя воспринимают такое желание как вторжение на свою территорию. Родитель имеет полное право присутствовать на уроке, но нужно учитывать правила, которые прописаны в школьных документах, режим работы и, конечно же, максимально корректно договариваться с учителем. Он должен быть обязательно предупрежден заранее, что на уроке будут присутствовать посторонние. Помните, что все устные ссылки администрации на правила школы должны быть подкреплены документацией, вы имеете право попросить ее показать.

4. Получить разъяснения, по каким критериям ребенку выставлена оценка

Обычно на родительских собраниях, особенно в начальных классах, родители могут ознакомиться с документом, где прописаны критерии оценивания: сколько допускается ошибок, помарок и неточностей. Но если в ходе учебного процесса у родителя возникают сомнения в справедливости выставления оценок, то эту проблему можно обсудить с учителем. Если же и после этого разговора вы понимаете, что учитель необъективен, нужно обратиться к завучу. В средних и старших классах критерии оценивания более расплывчаты, могут возникать спорные ситуации, которые также решаются на уровне администрации школы, если взаимопонимание с учителем не найдено.

5. Самостоятельно выбрать программу коррекции для ребенка при проблемах с учебой

Неприятная ситуация, когда у ребенка возникают проблемы с учебой или поведением, может обернуться быстрым решением школьной администрации. Например, родитель ставится перед фактом: ребенок переводится в более слабый класс, остается на второй год или ему настоятельно рекомендуется перейти в другую школу. Такие решения принимаются только с вашего согласия, и родитель имеет право переговорить со всеми учителями лично и сделать собственный вывод, насколько ребенок отстает от программы и как вы будете это корректировать. Также любые дополнительные выравнивающие занятия могут проводиться с ребенком только с вашего письменного согласия.

6. Выбрать учителя

При зачислении в школу родитель может высказать пожелание о выборе класса и учителя, особенно это актуально для начальной школы. Но окончательное решение остается за администрацией школы. Если же речь идет о старшей школе и родитель по какой-то причине недоволен учителем-предметником, можно написать заявление на имя директора, изложив свои претензии. Но что-то изменить один родитель вряд ли сможет, такие претензии рассматриваются как частные случаи. Чтобы учителя заменили по объективным причинам, большая часть класса должна быть также недовольна методами преподавания. По закону родители не могут выбирать учителя, но, с другой стороны, в рамках 44-й и 45-й статьи, в случае возникновения у родителей претензий к качеству преподавания, они должны защищать права своего ребенка и обращаться с заявлением к директору и в вышестоящие инстанции.

7. Перевести ребенка на домашнее обучение

Мнение о том, что семейное обучение доступно только детям с проблемами здоровья, ошибочно. Согласно законодательству, такая форма обучения предусмотрена для всех детей. Это решение родителя, но обучение не может происходить полностью вне школы. То есть ребенок прикреплен к конкретной школе, может получать от нее все учебные материалы и регулярно проходить аттестацию, чтобы подтвердить качественное проведение домашнего обучения. Если что-то не в порядке, то администрация школы может рекомендовать возвращение на очную форму обучения или давать испытательный срок для вывода знаний ребенка на должный уровень. Ведь на домашнем обучении тоже можно остаться на второй год. Право ребенка на домашнее обучение не должно противоречить другому праву — на получение качественного образования, а не все родители могут справиться со всеми нюансами обучения на дому.

8. Защищать права своего ребенка

Крупные проблемы в школе — травмы, буллинг, оскорбления или драки — должны решаться с привлечением классного руководителя, а также администрации школы. Но важно помнить, что в неоднозначных ситуациях школа будет защищать свои интересы, поэтому все действия и обещания должны фиксироваться письменно. Устные заявления, разговоры с директором, согласно закону, не обязывают его принимать меры. В случае травм или нанесения крупного материального ущерба, вреда родители имеют право подать иск к администрации школы о возмещении. Но в этом случае они должны быть готовы доказать, что в действиях их ребенка не содержится прямой вины.

9. Разрешить или запретить обследования ребенка и медицинские манипуляции

Ни одна запланированная медицинская манипуляция не может быть проведена без предварительного письменного согласия родителя. При желании родитель может присутствовать при их проведении: прививках, обследованиях, беседах с психологом. И все результаты должны быть доступны родителю. Исключение составляет скорая медицинская помощь при несчастном случае в школе. Тогда руководство школы несет ответственность за ребенка и в ситуациях, угрожающих жизни, обязано вызвать помощь. Но в медицинской карте ребенка обязательно должны быть прописаны все нюансы здоровья, чтобы врач мог учесть их. Все основные действия по охране здоровья учеников указаны в «Законе об образовании в РФ», но в каждой школе есть свой внутренний документ, который родители имеют право изучить.

10. Принять или отказаться от дополнительных занятий

Родители имеют право сами корректировать внешкольное время своего ребенка, и если в школе есть занятия, которые не входят в число обязательных, то ребенок не обязан их посещать. Педагоги могут рекомендовать эти занятия, как платные, так и бесплатные, но навязывать их не имеют права. «Весь класс ходит» не аргумент. Если же родители согласны на внешкольные занятия, то факт их посещения ребенком должен быть подтвержден письменно.

11. Право не сообщать личные сведения о своей семье

По закону вся информация об ученике и сведения о родителях, которые отмечены в личном деле, являются конфиденциальными. Однако какие-либо сведения могут выявляться при помощи различного анкетирования, например при занятиях с психологом. Стоит предупредить ребенка и самому обсудить это с педагогами, что на вопросы касательно отношений в семье, материального положения и других личных сведений он имеет право не отвечать.

12. Возможность не платить денежные взносы

Излюбленная тема родителей — сбор денег «на шторы». Этот момент довольно щекотливый. Многие родители недовольны положением вещей, когда за их счет делается, например, ремонт, но не решаются открыто отказываться от оплаты, чтобы не испортить отношения с учителем и родительским комитетом. Все денежные отношения между школой и родителями, которые не касаются дополнительных занятий, по закону оформляются как добровольные взносы, и личное дело родителя — помогать или не помогать школе.

Пусть отношения со школой всегда остаются доброжелательными, но знать свои права и чувствовать себя уверенно никогда не помешает. А у вас были спорные вопросы в школе, когда приходилось прибегать к букве закона?