12 устойчивых выражений, на вопрос о происхождении которых почти все отвечают: «Я ни в зуб ногой!»

«Халатное отношение», «нести ахинею», «водить за нос» — порой мы и сами не замечаем, как часто употребляем в речи эти и многие другие устойчивые выражения. А между тем у каждого фразеологизма есть занимательная история возникновения. Какие-то из крылатых фраз пришли в наш язык лишь несколько десятилетий назад, а какие-то родом из глубокой древности.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, откуда взялись речевые обороты, которые сегодня у всех на слуху.

Газетная утка

Одна из версий происхождения этого фразеологизма связана с именем бельгийского журналиста Роберта Корнелиссена, жившего около 200 лет назад. Ему пришла в голову мысль проверить легковерность публики. Он напечатал заметку о вопиющей прожорливости уток. Мол, один ученый, купив 20 уток, тотчас приказал разделать одну из птиц и накормил ею остальных уток. Точно так же он поступил со второй птицей, потом с третьей и т. д., пока не осталась всего одна утка, которая чудовищным образом съела 19 своих «подруг». Читатели были поражены утиными нравами и несколько дней только и делали, что обсуждали сенсационное заявление, пока журналист не раскрыл секрет своего эксперимента. С тех пор ненасытная «газетная утка» и стала синонимом недостоверных новостей.

Большая шишка

Когда-то шишкой называли не влиятельного и высокопоставленного человека, а бурлака, который первым тянул лямку. Такая «должность» требовала особой выносливости и физической силы.

В печенках сидеть

На Руси печень считалась не менее важным органом, чем сердце, ведь в ней, согласно поверьям, скапливалась вся жизненная сила. То, что «сидело в печенках», высасывало из человека энергию, мешало его существованию.

Дело в шляпе

Существует несколько версий происхождения фразы «дело в шляпе». Согласно одной из них, в старину почту доставляли гонцы. Чтобы не потерять особо важные документы и уберечь их от похищения, они зашивали бумаги под подкладку шапки или шляпы. Другая версия восходит к традиции решать некоторые дела и споры жеребьевкой. У того, кому повезло, «дело было в шляпе», ведь сама судьба решила вопрос в его пользу. Согласно третьей версии, выражение имеет непосредственное отношение мздоимству. Нередко чиновники, бравшие взятки, складывали их в головной убор. А на вопрос интересующихся граждан «Ну как там мое дело?» многозначительно отвечали: «Дело в шляпе».

Явился не запылился

Этот фразеологизм исконно русский. Когда слугу отправляли куда-то с поручением, это предполагало, что добираться до места он будет пешком, как говорится, на своих двоих. Если же посыльный возвращался в незапыленной одежде и обуви, то это свидетельствовало о том, что поручение он не выполнил, а, скорее всего, где-то схитрил. Ведь проделать путь по пыльной дороге и остаться чистым было просто нереально.

Дело пахнет керосином

У этого выражения есть автор — советский журналист Михаил Кольцов. В апреле 1924 года в газете «Правда» он опубликовал заметку, в которой говорилось о нечистых на руку американских нефтяных магнатах, афера которых была раскрыта. Фельетон о «пахнущих керосином» взятках впечатлил читателей, а остроумная фраза ушла в народ.

Ни в зуб ногой

Существует несколько версий происхождения этого выражения. Согласно одной из них, фраза берет начало из школьного жаргона и была популярна еще в XIX веке. Балуясь, дети подносили большой палец ноги ко рту, а над тем, кто этого не умел, подсмеивались и говорили, что он «ни в зуб ногой».

Халатное отношение

Халат — это домашняя одежда. А человек в таком наряде, как правило, расслаблен и не расположен к тому, чтобы серьезно и качественно выполнять ответственную работу. И пусть эта логика может не понравиться фрилансерам и сотрудникам, работающим на удаленке, но выражение «халатное отношение» произошло именно так.

Галиматья

Слово «галиматья» пришло в русский язык из французского. Поговаривают, что когда-то в Париже жил врач Галли Матье, который считал, что лучшее лекарство — это смех. На обратной стороне рецептов он обычно писал анекдоты и каламбуры, ставил подпись и отправлял такие листки пациентам. Доктор увековечил свое имя как один из приверженцев смехотерапии, а его целительные шутки прозвали «галиматьей». Правда, сегодня у этого слова совсем иной смысл.

Водить за нос

Смысл этого выражения когда-то был буквальным. Непокорным зверям, будь то верблюд, медведь или бык, вставляли в нос железное кольцо и привязывали к нему веревку, с помощью которой животными можно было легко управлять. Дело в том, что нос — это чувствительное место, а потому даже легкое подергивание веревки может заставить зверя покориться и идти туда, куда ему велят.

Лыка не вяжет

Лыко, или липовая кора, было одним из самых востребованных на Руси материалов — из него плели лапти. И конечно, каждый крестьянин должен был уметь если не плести, то хотя бы подлатывать, чинить лапти. Это повседневное занятие считалось повсеместным и несложным. Сказать про человека, что он лыка не вяжет, означало, что он либо выжил из ума, либо находится в ужасном состоянии, раз не может справиться с таким простым делом.

Нести ахинею

Происхождение этого выражения до сих пор не определено. Единодушно ученые сошлись лишь на том, что слово «ахинея» пришло к нам из греческого языка. Согласно одной из версий, много веков назад в Афинах было место, где ученые, поэты и философы читали свои произведения, делились мудрыми мыслями и проводили дискуссии. Заумные речи были непонятны простому люду, и потому они прозвали невнятные выступления мыслителей афинейской мудростью. Предполагается, что позже это словосочетание преобразовалась в «ахинею».