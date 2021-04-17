12 устаревших бытовых привычек, от которых пора избавиться раз и навсегда

Преемственность поколений — важная связь между прошлым и настоящим. Наши бабушки и мамы, руководствуясь лишь благими намерениями, желали упростить нам жизнь и делились своими бытовыми лайфхаками. Советовать и помогать — дело хорошее, но быт за последние десятки лет изменился настолько, что некоторые привычки того времени закономерно устарели и теперь воспринимаются совершенно иначе.

Мы в AdMe.ru напрягли память и вспомнили житейские приемы старшего поколения, которые тогда считались полезными и правильными, а сегодня иначе как сомнительными или вредными не назовешь.

1. Разбавлять водой остатки средства для мытья посуды, мыла, шампуня

Для экстренных случаев такой способ вполне сгодится, но брать его за привычку все же не следует. Бытовая химия, взаимодействуя с жесткой водопроводной водой, теряет свои полезные очищающие свойства и хуже пенится. От этого удалить загрязнения с поверхности тела и предметов становится значительно сложнее.

2. Складировать «на всякий пожарный» хлам на балконе

Копить на балконе старые вещи, сломанную технику, ненужную мебель и коробки — глубоко укоренившаяся привычка, которая не несет за собой ничего, кроме беспорядка и пыли. Не стоит превращать лоджию в филиал кладовки, ведь для лишних мелочей можно придумать специальную систему хранения в виде стеллажей, полок или закрытого шкафа, а остальное полезное пространство задействовать для иных целей.

3. Мыть пол руками

Раньше считалось, что ничто, кроме собственных рук, хозяйственного ведра и половой тряпки, как следует не отмоет пол в жилище. Но на самом деле нагрузка такого рода вредна для позвоночника и опорно-двигательного аппарата в целом. На сегодняшний день существует куча девайсов для полноценной и тщательной уборки помещений. На крайний случай всегда можно пройтись мокрой тряпкой по углам комнат, а вот мыть всю квартиру все же лучше шваброй или моющим пылесосом. Сэкономленное время можно посвятить своей семье или хобби.

4. Покупать детям вещи на вырост

Зачастую в погоне за экономией родители пренебрегают комфортом своих чад. Какая же тут радость от прогулки, если шапка съезжает, объемная куртка затрудняет движения, а ножки утопают в ботинках. К тому же с возрастом это может влиять на самооценку ребенка, ведь слишком большая одежда выглядит мешковато и нелепо. Еще один риск: дети могут резко «перерасти» даже вещи с запасом. Старательно подворачивая рукава и штанины в этом сезоне, в следующем можно с удивлением обнаружить, что одежда стала мала или потеряла свой первоначальный вид — например, протерлась или порвалась.

5. Заправлять постель сразу после пробуждения

Нас с детства приучали заправлять кровать сразу после сна. А вот ученые утверждают, что эта привычка может привести к проблемам со здоровьем. Постельное белье после долгого контакта с влажным и потным телом — идеальная среда для размножения пылевых клещей. Мы сами создаем им все условия для жизни, когда накрываем простынь тяжелым одеялом, а сверху еще и пледом. Чтобы избежать таких последствий, возьмите за привычку после пробуждения откидывать одеяло в сторону и проветривать комнату. Постель можно заправить чуть позже, а пока займитесь своими утренними делами, например примите душ или выпейте чашечку кофе.

6. Насухо вытирать полотенцем помытую посуду

У этого способа есть несколько существенных недостатков. Полотенце оставляет на посуде ворсинки и микробы, а если оно несвежее, то толку от такой уборки будет очень мало — разводы гарантированы. Так тратится большое количество времени, а кому как не современному человеку известно, что это самый ценный ресурс, которого и без протирания тарелок всегда не хватает. Помимо всего прочего, кухонное полотенце рекомендуется менять ежедневно. При повторном использовании и недостаточной сушке ткань начинает издавать неприятный запах сырости и может стать причиной пищевого отравления.

7. Размораживать продукты на кухонном столе или в раковине

Знакомая многим ситуация: достать с утра замороженное мясо или рыбу, оставить таять при комнатной температуре и уйти по своим делам или на работу. Делать так крайне нежелательно: в тепле с большой скоростью начинают размножаться микробы, а на продукты оседает пыль. Правильнее и безопаснее будет оставить их в целлофановом пакете на самой нижней полке холодильника. Хоть способ и не самый быстрый, зато пища сохранит все свои вкусовые качества.

8. Мыть разделочную доску обычным средством для посуды

Мыть разделочную доску бытовой химией важно и нужно, но существует один нюанс: моющие средства недостаточно глубоко проникают в поверхность доски, отчего бактерии оседают в царапинах и трещинах, копятся, а затем попадают к нам в пищу. Рекомендуется регулярно дезинфицировать разделочную доску, а помочь в этом могут обычная сода, перекись водорода или уксус.

9. Смывать унитаз с откинутым стульчаком

После смыва воды в унитазе, вредные бактерии остаются на всех близлежащих поверхностях санузла. Они могут оседать на кафеле, туалетной бумаге, полотенцах, зубных щетках и других вещах. Согласно исследованиям, сильный напор воды поднимает в воздух аэрозольный столб из микрочастиц воды и болезнетворных микробов высотой до 2 метров. Старайтесь всегда опускать стульчак перед нажатием на кнопку слива. А также храните средства личной гигиены подальше от него.

10. Подметать пол сухим веником

Убрать мелкий мусор с помощью сухого веника — почему бы и нет, но мести всю им квартиру — бессмысленно и даже опасно для здоровья. Он лишь поднимает в воздух пыль, которая, в свою очередь, оседает на мебели, пище, вашей коже и органах дыхания. Некоторые предпочитают мочить метлу перед использованием, но на деле толк от такой влажной помощницы небольшой, ведь она лишь размазывает грязь по полу.

11. Разрезать тюбик зубной пасты

Эта привычка в первую очередь обусловлена целью экономии. Но порой в чрезмерной погоне за бережливостью эстетическая сторона вопроса несправедливо забывается. Разрезанный тюбик зубной пасты, одиноко лежащий на раковине, выглядит неэстетично и удручающе. К тому же поврежденная упаковка во влажной среде ванной комнаты — благоприятная среда для размножения микробов. Сегодня магазины предлагают недорогие и симпатичные девайсы для выдавливания остатков зубной пасты, которые гармонично впишутся в любой интерьер.

12. Класть несколько блюд вперемешку в одну тарелку

Накладывать несколько блюд одновременно в одну тарелку — признак дурного тона. Ассорти из различных продуктов не только неэстетично выглядит, но и влечет за собой возможное переедание. Заложники этой привычки часто не могут осилить все блюдо и отправляют остатки в мусорное ведро, что тоже не вполне хорошо, а в гостях так вообще неприлично.

А какие из этих привычек вы за собой замечали?