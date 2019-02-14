12 уловок таксистов, из-за которых поездка обойдется вам дороже

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Сегодня большой популярностью пользуются мобильные приложения для вызова такси, и это неудивительно. Пассажир заранее видит стоимость, а в некоторых приложениях даже фото водителя. Но даже в таких условиях таксисты могут применять уловки, чтобы увеличить стоимость поездки.

AdMe.ru выяснил, какие хитрости водителей нужно знать пассажирам, чтобы сберечь свои деньги и нервы.

12. Ожидание пассажира в другом месте

В стоимость поездки не входит время ожидания пассажира, если оно не превышает 5 минут. Зная это, водитель намеренно может проехать немного дальше назначенного места — например к другому концу дома, в соседний двор, к торцу здания. Вы потратите время на то, чтобы объяснить, где именно вы находитесь, дождаться машину и сесть в нее. Скорее всего, водитель будет ссылаться на неточность GPS-координат в приложении. А меж тем к итоговой стоимости прибавится еще 5–10 минут платного ожидания. Помните, что в таком случае вы вправе не оплачивать дополнительное время, поскольку приехать вовремя в назначенное место — это ответственность водителя.

11. За перекрестком дешевле

В приложениях для таксистов весь город разделен на зоны с различным коэффициентом, повышающим тариф. Может случиться так, что там, где вы ожидаете, стоимость одна, а через дорогу уже на 100 рублей меньше. Конечно, сообщать эту информацию никто вам не станет и повезут вас по более выгодному тарифу. Перед тем как вызвать машину, попробуйте переставить точку на карте на 100–200 метров в различных направлениях — это может помочь сэкономить на поездке.

10. Подделка GPS-координат

Существует не менее десятка приложений для смартфонов, с помощью которых можно подделать свои координаты. Чаще всего водители используют этот трюк для получения более выгодного заказа из аэропорта. Находясь на значительном расстоянии от здания, таксист в качестве своих координат указывает платную парковку непосредственно у выхода из терминала. Пассажиру вместо 1–2 минут, указанных в приложении, приходится ждать 10–15. Помните, что, если вы ожидали машину намного дольше обещанного, вы можете оставить соответствующий комментарий в приложении. При систематических жалобах от пассажиров водитель такси потеряет рейтинг, а то и вовсе получит бан.

9. Использование двух смартфонов

Актуально при оплате заказа наличными. Среди приложений-таксометров есть те, которые позволяют водителю брать заказ прямо «на улице» и самостоятельно выбирать тариф. В таком случае он может держать в поле зрения пассажира смартфон, на котором выбран более дорогой тариф, а реальные заказы принимать на другом устройстве, где стоимость существенно ниже. Если вы будете сомневаться, водитель заверит вас, что верную сумму показывает именно его смартфон, сославшись на сбой приложения. Всегда оплачивайте только ту стоимость, которая отображается на экране вашего смартфона. Если таксист стоит на своем, позвоните диспетчеру. Еще до того, как вы наберете нужный номер, с вас прекратят требовать завышенную сумму.

8. Хитрости с отменой заказов

Во многих приложениях водитель не знает, куда он должен ехать и за какую стоимость, пока не приедет на указанное место. Если таксисту по приезде к вам условия не понравились (слишком далеко, слишком близко, слишком дешево), он может попросить вас отменить заказ, мотивируя тем, что для водителей в приложении такой функции нет. Если вы поддадитесь уговорам и сделаете отмену без указания объективной причины, рейтинг водителя не пострадает, а вот ваш — безусловно. Пассажиры даже могут лишиться возможности вызывать такси из-за низкого рейтинга в приложении. Если вы решили отменить заказ самостоятельно, обязательно указывайте реальную причину отмены. Если в самом приложении это не предусмотрено, позвоните диспетчеру и объясните ситуацию. Скорее всего, за вами пришлют другое авто и даже сделают вам скидку.

7. Намеки на чаевые

Особенно актуально в небольших поездках, если вы платите наличными. Иногда просьба оставить на чай подается в виде жалоб на низкую зарплату и тяжелую жизнь, которые вы будете слушать всю дорогу. Особенно хорошо намек на дороговизну бензина «слышен», когда водитель не спеша отсчитывает сдачу в надежде, что вы от нее откажетесь. А некоторые таксисты и вовсе прямым текстом просят пассажира накинуть сверху. При этом водители умалчивают, что за короткие поездки они получают доплату. Службы такси распределяют часть прибыли от дорогих заказов в качестве компенсации за дешевые. В любом случае не забывайте, что стоимость поездки покрывает и траты на бензин, и отчисления диспетчеру. Оставлять чаевые или нет — ваше личное дело.

6. Неместным и опаздывающим дороже

Недалеко от вокзалов и аэропортов всегда можно увидеть места скопления таксистов. Водители рассчитывают на то, что вы обратитесь к ним напрямую, не желая вызывать машину через приложение и ждать. При этом вам назовут цену значительно выше той, что предусмотрена местными операторами. Если вы приехали из другого города или страны, вы, скорее всего, не ориентируетесь в тарифах и даже не поймете, что переплатили. Может быть и обратная ситуация. Вы, опаздывая на самолет или поезд, ловите первого попавшегося таксиста. Надеясь на то, что в такой спешке торговаться вы не станете, водитель называет цену, в 3–5 раз превышающую реальную. Всегда заказывайте такси через приложение или по телефону через диспетчера. Как правило, в места повышенного спроса и на выгодные заказы машины приезжают быстро и вам не придется ни ждать, ни переплачивать.

5. Отсутствие сдачи

Это классическая уловка, которая не перестанет работать до тех пор, пока существуют поездки за наличные. К счастью, во многих приложениях есть возможность указать, с купюры какого номинала вам потребуется сдача. Но, даже если вы не смогли заранее предупредить об этом, вас не имеют права отправлять на поиски размена. Присваивать себе сдачу, даже небольшую, незаконно. Вежливо и уверенно попросите таксиста найти нужную сумму, даже если он пытается убедить вас, что 30 рублей — это мелочь.

4. Дополнительные услуги

Будьте внимательны, если с вас требуют деньги за некий сервис: за большой багажник, за помощь в погрузке чемодана или за простой в пробке. Вместительность автомобиля никак не может влиять на тариф, а помощь водителя вам — дело добровольное. Что касается пробок, ожидание в них может изменить стоимость только при использовании поминутного тарифа. И водитель обязан сообщить вам еще до начала поездки, что конечная сумма будет зависеть от времени в пути.

3. Изменение маршрута

Согласно правилам перевозки пассажиров, вы самостоятельно выбираете маршрут. Но, если вы не знаете, как проехать до конечного пункта, водитель обязан везти вас по кратчайшему пути. Как правило, приложения-навигаторы сами предлагают короткий путь. Ехать в объезд водитель может только в случае серьезных пробок. Но таксисты могут лукавить, желая удлинить поездку без веских причин. Вы услышите, что «так ехать удобнее», «по той дороге светофоров меньше соберем». При этом вместо 5 км ваш путь может занять все 15. Садясь в машину, сразу уточните маршрут и его возможные варианты. Самостоятельно выясните уровень пробок через такие приложения, как «Яндекс.Карты» или 2GIS и в случае необходимости настаивайте на более коротком маршруте.

2. Доплата за провоз ребенка

Тот, кто хоть раз вызывал такси для поездки с ребенком, наверняка сталкивался с определенными трудностями. Во-первых, водители намеренно не желают брать заказы с маленькими детьми. Причины могут быть разные: отсутствие детского кресла в пользу пустого багажника;

нежелание использовать личное кресло для провоза других детей;

опасения, что ребенок будет шуметь или испачкает салон. Таких водителей можно понять. Невоспитанное поведение детей в салоне такси, которое их родители никак не пытаются пресечь, не редкость. Мало кто захочет после каждой такой поездки чистить сиденья автомобиля и само кресло, поскольку чаще всего таксист ездит на личном авто. Во-вторых, в некоторых приложениях, например в «Яндекс.Такси», водитель не видит, что пассажиру необходимо детское кресло, пока не примет заказ. В таком случае таксист либо попросит вас отменить заказ, либо предложит ехать без кресла, но с доплатой, ведь за это ему грозит крупный штраф ГИБДД. Из-за всего вышеперечисленного пассажиры с маленькими детьми могут ожидать машину часами. Используйте комментарии к заказу: их водитель увидит сразу. Напишите, что вы едете с ребенком и можете поручиться за тишину и чистоту в салоне. Это может спасти положение.

1. Досрочное закрытие заказа

Есть еще одна хитрость, на которую водитель может пойти на длинных поездках. Он предложит вам закрыть заказ заранее, получив при этом скидку. Свою выгоду таксист объясняет тем, что диспетчеру он заплатит меньше и почти вся сумма достанется ему. Скидка в 100–200 рублей покажется вам привлекательной, но не спешите соглашаться. В конце такой поездки водитель назовет вам сумму куда больше той, что была рассчитана приложением в самом начале. Объяснять это он может по-разному: долго простояли на светофорах, приложение изначально не учло полное время в пути и тому подобное. Спорить вам будет трудно, потому что заказ уже закрыт. Никогда не соглашайтесь на досрочное завершение поездки. Экономия в этом случае весьма сомнительна, а из-за спора с водителем вы потратите кучу времени и нервов. Если такая ситуация все-таки произошла, позвоните диспетчеру — вопрос с оплатой будет быстро улажен.

Бонус: а бывает и такое

Один и тот же адрес вбит в заказ на разных устройствах с разницей в несколько минут. Спрос высокий и там и там, а цены совершенно разные. Некоторые нюансы работы приложения «Яндекс.Такси» так и останутся для нас загадкой.