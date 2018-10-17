12 удивительных вещей, которые можно увидеть только под рентгеном

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С тех пор как человек открыл рентгеновское излучение, мы «просканировали» все, что только можно, и увидели привычные нам вещи с непривычной стороны. Мы узнали секреты природных явлений, процессов в организме человека и законов, по которым живут животные и функционирует этот мир.

AdMe.ru покажет вам несколько удивительных вещей, которые можно увидеть под рентгеном.

1. Подкова лошади, которая содержит 49 гвоздей

Такими подковами снабжали лошадей, выступавших в спортивной ходьбе. К копыту крепилась многослойная подкова, из-за чего лошадь была как бы на платформе и постоянно высоко поднимала копыта. Такой вид спорта посчитали жестоким, поэтому запретили во многих странах, так как это причиняет животному не только физические неудобства, но и психические.

2. Во время разговора

В среднем при произношении одного слова человек задействует 72 мышцы. Тут изображен этот сложный процесс под рентгеном. Сможете прочитать по губам, что она говорит?

3. Так выглядит ступня в обуви на высоком каблуке

Британские ученые выяснили, что регулярная ходьба на каблуках приводит к искривлению стопы, повреждению сухожилий и суставов, защемлению нервов и даже к уменьшению умственных способностей. Конечно, красота требует жертв, но иногда эта жертва слишком велика.

4. Игра на скрипке

Скрипка стимулирует работу мозга — этот факт был не раз подтвержден многими известными учеными, которые и сами были не прочь поиграть. Например, Эйнштейн с 6 лет виртуозно играл на скрипке.

5. Так выглядит поцелуй

Самый долгий поцелуй длился более 58 часов. Эккачай Тиранарат и Лаксана Тиранарат из Таиланда в 2013 году целовались на протяжении 58 часов, 35 минут и 58 секунд. Этот поцелуй стал рекордом попал в Книгу рекордов Гиннесса и до сих пор не побит.

6. Рыбка кардинал

Когда рыбка проглатывает планктон, то он выделяет особые химические вещества, от которых рыба начинает светиться. Свечение может привлечь врагов, поэтому, как только рыбка кардинал понимает, кого именно проглотила, она тут же его выплевывает, от чего возникает эффект извержения пламени.

7. Собака пьет воду

Собаки пьют не так, как другие животные. Погружая язык в воду, они его загибают вниз в направлении нижней челюсти, образуя форму ложечки. В результате поднимается водяной столб, который и попадает собаке в рот.

8. Так выглядит беременная кошка

Это кошка по имени Грейс с 5 котятами, которые родились здоровыми и с не менее красивым окрасом, чем у их мамы. Сколько максимально может родить кошка — неизвестно, но были зафиксированы случаи рождения 12 котят.

9. А это снимок беременной черепахи

Возможно, вы не знали, но в панцире черепах есть фосфор. Если черепаха достаточно долго пролежит на солнце, то ночью ее панцирь будет фосфоресцировать.

10. Процесс глотания жидкости

Глотание происходит проталкивающими движениями. Благодаря перистальтике пищевода, где сокращение мышц способствует продвижению пищи, мы можем глотать еду даже при отсутствии гравитации.

11. Электрический скат под рентгеном

Крупнейшими среди скатов считаются манты, часто называемые морскими дьяволами. Их вес может достигать 3 тонн, а длина — 8 метров.

12. Женщина залезла в рентгеновский аппарат в Китае

В феврале 2018 года в одном из китайских вокзалов округа Дунгуань женщина так переживала за свои вещи, что полезла за ними в сканер. Результатом стала эта фотография. Почему женщина так волновалась за свою сумку — неизвестно. Ведь ничего запрещенного у нее найдено не было.