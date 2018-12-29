12 удивительных вещей из разных стран, которых нет больше нигде на всей планете

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Что, если бы каждая страна могла назвать по одному самому интересному факту о себе? Например, это может быть какое-то уникальное место, инновационный способ решения проблемы, нелепый закон или милая традиция. Что бы это было?

Мы решили поразмышлять на эту тему и выбрали 12 фактов о разных странах, которыми они могут по праву гордиться.

1. В Южной Корее работники офиса могут по своему желанию сесть в тюрьму

Если вы устали, не нравятся коллеги, достает босс или просто испытываете стресс, то все эти проблемы легко решить, сев в тюрьму. По крайней мере такой способ популярен в Южной Корее. Услуга называется «Тюрьма внутри меня». После оплаты 150 тыс. вон (около $ 146) человека увозят в здание на отшибе и сажают на 24 часа в небольшую, но теплую одиночную камеру с окном. Никаких телефонов и часов, «заключенные» надевают синюю форму и спят на полу. Из вещей тут есть лишь набор для чая, ручка и блокнот, чтобы записывать свои мысли. Такая тюрьма дает возможность отдохнуть от внешнего мира, определить свои дальнейшие перспективы и принять решения. Правда, после «отсидки» все посетители утверждают одно: «Это не тюрьма; вот то место, куда мы потом возвращаемся, и есть настоящая тюрьма».

2. В городе Титибу в Японии есть музей под названием Chinsekikan («Зал любопытных лиц») с камнями, похожими на лица

Все началось с увлечения Шозо Хаямы (Shozo Hayama), который 50 лет собирал камни, напоминающие лица. Он отбирал лишь те, что создала сама природа, и в результате его коллекция включает больше 1 700 «лиц», похожих на актеров, музыкантов и просто на забавных чудиков. А уже после его смерти был открыт музей, ставший одним из популярных мест Японии. Кто-то может сказать: «Ну и что, подумаешь, камешки!» Но ни один из посетителей музея так не считает. Каждый из камешков можно разглядывать очень долго, они будто выражают определенную эмоцию и рассказывает историю. Но какую историю? Решать вам.

3. Существует гигантский ярко-розовый слизняк, которого можно найти только в одном месте на Земле

Его можно увидеть только в изолированном лесу у подножья горы Капутар (Kaputar) в Австралии. Размеры таких слизняков — в среднем 20 см, по ночам они часто приползают на сельскохозяйственные угодья неподалеку и поедают зелень. А с наступлением дня прячутся под корнями или опавшей листвой. Кстати, в этих же местах обитают гигантские улитки-каннибалы. Ну а чего вы хотели, это же Австралия.

4. Бутан — единственная страна с отрицательным уровнем выбросов углерода

Бутан — это небольшое королевство между Индией и Китаем. Территория Бутана на 60 % покрыта лесом, вырубать который на экспорт запретили еще в 1999 году. А потребности государства в электроэнергии покрывают только ГЭС. В стране нет промышленных предприятий, а транспорт на бензине представлен в минимальном количестве. Интересно, смогут ли большие страны хотя бы приблизиться к показателям маленького Бутана?

5. В парикмахерских Великобритании есть «тихий стул» для людей, которые не хотят, чтобы с ними разговаривали во время стрижки

Не все хотят вести светскую беседу во время посещения парикмахерской. Поэтому в нескольких салонах Великобритании ввели «тихий стул» для тех, кто хочет расслабиться, послушать музыку и даже вздремнуть во время процедур с волосами. Причем если вы придете в парикмахерскую и сядете на такой стул, то никто на вас не обидится и не посчитает вас неприветливым. Все знают, что иногда хочется тишины и покоя.

6. В Швейцарии народ сам может изменить любой закон

Люди поднимают карточки, означающие голос «за» или «против».

Швейцарец ходит голосовать не раз в 4 года, а 4 раза в год, а то и чаще. Дело в том, что в этой стране предусмотрена система «прямой демократии». То есть последнее слово при принятии решений всегда за народом. Граждане имеют право игнорировать правительство, менять законы, создавать новые и поменять правительство, если того захочет большинство. Звучит замечательно, однако такая система складывалась постепенно на протяжении почти 800 лет.

7. Во Франции есть парк, где вместо уборщиков работают вороны

Вороны — одни из самых умных птиц. Чтобы в этом убедиться, посетите парк Пюи дю Фу в регионе Вандея (Франция). Там птиц обучили летать по парку, поднимать с газонов мусор и складывать его в специальные урны. А за проделанную работу пернатые получают вкусности. «Цель проекта состоит не только в том, чтобы сделать парк более чистым. Мы хотим показать людям, что научить нас заботиться об окружающей среде может сама природа», — сказал Николас де Вильерс, смотритель парка.

8. В Китае есть город-базар

Китайский город Иу (Yiwu) — это место, которое называют «город товаров». Дело в том, что на местном оптовом рынке Yiwu International Trade City можно найти буквально все. Тут с 70 тыс. прилавков покупателям предлагают самые разные товары, общее число которых не поддается подсчету. Первая же мягкая игрушка, которую вы увидите в магазине, сделана именно тут. Это настолько большой рынок, что поделен на секции, каждая из которых напоминает отдельный мир. Например, секция игрушек, вязаных шапок, домашних растений или гаджетов. Обычно сюда приезжают, чтобы проверить товар перед тем, как сделать заказ, но в последнее время рынок стал популярен как одна из достопримечательностей Китая.

9. В Хорватии есть Музей разорванных отношений, куда можно отдать вещи, которые остались от бывших

Музей разорванных отношений (Museum of broken relationships) позволяет анонимно оставлять предметы, которые напоминают о вашем бывшем. А затем превращает вашу личную историю в отдельный экспонат. В 2006 году он был лишь арт-проектом, а сегодня помимо основного музея в Хорватии можно обнаружить 45 его временных экспозиций по всему миру. Он постоянно перемещается и в каждом городе собирает экспонаты. Может, он есть и в вашем городе?

10. Амстердамская компания по уборке мусора нанимает алкоголиков и бездомных и платит им пивом

Можно подумать: как же так, этим людям нужно помогать, а не усугублять их пристрастие! Но основатели компании думают иначе. В амстердамских парках, где обосновались бомжи и алкоголики, утром выдают уборочный инвентарь, 2 банки пива и сигареты. А в конце дня, если уборщики не прохлаждались, то каждый из них получает по € 10. Считается, что такой подход не только помогает избавиться от мусора, но и приучает людей к труду. А впоследствии некоторым даже помогают найти постоянную работу.

11. Финские папы проводят с детьми больше времени, чем мамы

Как правило, папы более занятые, из-за чего они проводят с детьми меньше времени. Но в Финляндии есть ряд законов, которые поощряют более активное участие отца в жизни детей. Например, отпуск отца по уходу за ребенком может длиться 9 недель, при этом выплачивают 70 % зарплаты. Это превратило Финляндию в первую страну, где отцы играют большую роль (по сравнению с другими странами) в уходе за детьми.

12. В Исландии есть традиция: в канун Рождества все обмениваются книгами, а потом остаток ночи читают их, лежа в постели и поедая шоколад

Обычай дарить книги настолько популярен, что является причиной jolabokaflod, или «рождественского наводнения» в книжных магазинах страны. По статистике, Исландия издает больше книг на душу населения, чем любая другая страна, и продает их именно в период подготовки к праздникам. Кроме того, это одна из самых читающих стран в мире.