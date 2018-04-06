12 удивительных событий, произошедших лишь раз за всю историю

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Стоит присмотреться внимательнее к нашему привычному миру, и окажется, что в нем очень много удивительного и странного. А есть и просто уникальные события, которые, произойдя однажды, поражают воображение до сих пор. Таким стала, например, эпидемия смеха в 1962 году, когда больше 1 000 человек не могли сдерживать истерический смех.

AdMe.ru собрал самые яркие примеры таких событий, чтобы показать вам.

Тимоти Браун, излечившийся от СПИДа

Американец Тимоти Рей Браун, известный также как «Берлинский пациент», считается первым человеком, которому удалось излечиться от СПИДа. В 2007 году Брауну провели трансплантацию стволовых клеток крови в рамках лечения лейкемии. Здоровый донор, как утверждают врачи, обладал редкой генетической мутацией, которая обеспечивала устойчивость к вирусу иммунодефицита и передалась Брауну. Спустя 3 года, несмотря на то что Браун прекратил терапию против ВИЧ, вирус не был обнаружен в его крови или в тканях, взятых для биопсии.

В 1969 году высушили Ниагарский водопад

В 1969 году правительства Соединенных Штатов и Канады вынуждены были принять меры для того, чтобы остановить эрозию, вызванную водопадом. Когда увеличение оттока воды оказалось недостаточно эффективным, в июне 1969 года Ниагару пустили по новому искусственному руслу, что позволило создать дамбу и укрепить откосы на вершине. Главным событием стал, конечно же, высохший Ниагарский водопад — на время работ туда хлынули толпы туристов, каждому хотелось увидеть его сухим воочию.

Эпидемия смеха в Танганьике (нынешняя Танзания) в 1962 году

Этот случай массовой истерии был не единственным в истории, но определенно единственной эпидемией смеха, когда-либо задокументированной. Эпидемия смеха началась 30 января 1962 года, когда три девушки-ученицы христианской школы начали бесконтрольно смеяться. В результате школу пришлось на какое-то время закрыть, а эпидемия смеха «поползла» дальше. В общей сложности больше 1 000 человек попали под действие этой странной истерии. Из-за нее пришлось закрыть 14 школ, а эпидемия продлилась 18 месяцев. Ученые предполагают, что истерия была вызвана строгими учителями и сложными условиями обучения в школе, а для детей припадок смеха стал способом своеобразного бунта.

Катастрофа на озере Ньос

Озеро Ньос после лимнологической катастрофы.

21 августа 1986 года озеро Ньос стало убийцей: произошел выброс колоссального количества диоксида углерода, который в виде тумана быстро распространился по горному склону. В результате погибло больше 1 700 человек, множество животных и птиц. Газ распространился на расстояние до 27 км, не оставив шансов ничему живому. Ученые выяснили, что причиной выброса стал либо газ, скопившийся на дне Ньоса, либо действие подводных вулканов. В любом случае с тех пор на озере регулярно проводят работы по дегазации, то есть создают небольшие искусственные выбросы газа во избежание еще одной катастрофы.

Исчезновение Норфолкского полка

Старший офицер пропавшей без вести роты капитан Фрэнк Реджинальд Бек.

В августе 1915 года батальоны Норфолкского полка принимали участие в наступлении на деревню Анафарта (Турция). По пути солдаты вошли в «странное облако тумана», а когда оно рассеялось, 267 человек просто исчезли. В 1918 году, после поражения Турции Великобритания потребовала вернуть полк, который считался плененным. Турция ответила, что их солдаты не только не брали в плен Норфолкский полк, но даже не участвовали в битвах с ним. Солдаты-очевидцы описывают облако, в котором пропали солдаты, как «похожее по форме на буханку хлеба, не меняющее формы, несмотря на ветер». Свидетели описывали несколько таких облаков, которые рассеялись после того, как в них попал Норфолкский полк.

Следы дьявола в Девоне

«Следы Дьявола». Рисунок, опубликованный в The Illustrated London News, 1855 год.

Это инцидент, возможно, произошедший в феврале 1855 года в Девоне, а название «следы Дьявола» он получил потому, что многие верили, будто их оставляет сам Сатана, когда шагает по земле своими раздвоенными копытами. Ночью с 7 на 8 февраля в Девоне на снегу появились странные следы, оставленные копытами. Они были одинакового размера и располагались в 20–40 см друг от друга. При этом маршрут, которым прошел неизвестный, был очень странным: следы находили даже на крышах домов, на стенах и на входах в сточные трубы. При этом жители не заметили никого, кто ходил бы по крышам, не слышали характерного шума. Впрочем, серьезные специалисты просто не успели проверить странную теорию из-за растаявшего снега. Считается, что следы могли оставить животные — например, некоторые виды мышей передвигаются прыжками, оставляя копытоподобные следы. А уже народные молва и фантазия объединили совершенно разные следы со всего города в одну цепочку и приписали их дьяволу.

Австралийская девочка поменяла группу крови

Деми-Ли Бреннан, 9-летняя австралийка, стала первым зафиксированным случаем изменения группы крови. Это произошло после того, как ей пересадили печень от мужчины-донора. Спустя несколько месяцев медики с удивлением обнаружили, что резус-фактор девочки изменился и стал положительным, хотя был отрицательным. По мнению медиков, это произошло потому, что содержащиеся в печени стволовые клетки вытеснили клетки костного мозга самой девочки. Это, возможно, произошло из-за того, что иммунитет самой пациентки был ослаблен вирусом.

Дело о свинцовых масках

Этот странный случай произошел 20 августа 1966 года. Двоих мужчин, 32-летнего Мануэла Перейру да Круса и 34-летнего Мигеля Жозе Виана, обнаружили мертвыми возле холма Винтен. Оба были одеты в деловые костюмы и непромокаемые плащи, на их лицах были железные маски, а на телах не было найдено никаких следов насилия. Рядом обнаружили бутылку из-под воды, носовой платок и короткую записку, которая гласила: «16:30 — быть в условленном месте. 18:30 — проглотить капсулу. После эффекта...». Далее следует не совсем понятный набор слов, который означает «защита металла/ ждать сигнала/ маска». Есть предположение, что фраза гласила: «Защитите лицо металлической маской и ждите сигнала». Вскрытие показало только отсутствие следов насильственной смерти. Более того, не найдено ни признаков радиационного заражения, ни признаков отравления, что могло бы стать причиной их гибели. Из показаний родственников стало известно, что оба увлекались спиритизмом и околонаучными исследованиями, а также состояли в некоем тайном обществе, посвященном этим интересам. Представители этого общества хотели установить связь с инопланетными расами или другими мирами, что, по-видимому, и пытались сделать друзья. Оба они говорили родственникам о том, что собираются сделать нечто, что прольет свет на существование потустороннего мира.

Записки Рикки Маккормика

Рикки Маккормик был 41-летним американцем с неоконченным средним образованием. Его тело нашли 30 июня 1999 года на кукурузном поле, в 24 км от его места жительства. Это было крайне странно, учитывая, что у Рикки не было своего автомобиля и точно не было никаких дел на далеком кукурузном поле. Причину смерти установить так и не удалось, однако полицейские посчитали серьезной потенциальной зацепкой записки, найденные в кармане погибшего. Они содержат непонятный текст, который является шифром. Отчаявшись расшифровать записки, ФБР обратилась к гражданам за помощью. Если у вас есть желание, свои силы в дешифровке можете попробовать и вы, конечно, при условии, что хорошо знаете английский язык. Считается, что причиной смерти могли стать как хронические заболевания мужчины, так и удар тяжелым предметом по голове. Установить это точно не удалось, так как тело к моменту приезда полиции успело сильно разложиться.

Ди Би Купер

Фоторобот Дэна Купера.

Дэн Купер — один из самых известных преступников в истории. В 1971 году он угнал лайнер Boeing 727 и потребовал выкуп в размере $ 200 000. В самолете Купер передал стюардессе записку, в которой было написано, что у него в портфеле бомба и он готов ее использовать. Он потребовал $ 200 000 и 2 набора парашютов. Больше всего ФБР озадачила просьба дать ему 4 парашюта: возникал вопрос, есть ли на борту сообщник? Купер дал команду самолету взлететь, открыл хвостовую дверь и выпрыгнул из самолета. Больше этого мужчину никто не видел. ФБР предполагает, что прыжок был совершен в 20:13, в тот момент, когда самолет пролетал в зоне грозы, так что самого прыжка никто не увидел, хотя за самолетом следовали истребители ВВС США. Купер бесследно исчез, несмотря на тщательные поиски.

Тайный поклонник Эдгара По

Тайный поклонник Эдгара По — загадочная личность, человек, который каждый год посещал могилу писателя в день рождения По. Он не просто приходил на могилу: был разработан целый ритуал. Ранним утром фигура в черной одежде (вероятнее всего, мужчина), с лицом, скрытым шарфом, с тростью с серебряным набалдашником, появлялась на кладбище. У могилы По незнакомец произносил тост, а затем оставлял 3 красные розы и начатую бутылку коньяка «Мартель». В 2010 году впервые за 50 лет тайный поклонник не появился. Предположительно, традиция была прекращена в дату 200-летия со дня рождения писателя.

Железная Маска

Железная Маска — загадочный узник, которого несколько раз переводили в разные тюрьмы в XVII веке. Он стал известен благодаря Вольтеру и его сочинению «Век Людовика XIV». В нем освещалась теория о том, что узник был братом-близнецом короля и именно поэтому обязан был носить маску. Впрочем, эта маска была бархатной, а популярная теория о железной возникла на основе слухов и домыслов. Есть еще одна версия, согласно которой под маской был настоящий Петр I, а вместо него в Россию вернулся самозванец.