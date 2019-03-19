12 трюков, которые помогают звездам удачно получаться на фотографиях (Повторит любая!)

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У каждой актрисы, модели или просто публичной персоны есть свои хитрости, помогающие удачно получаться на фотографиях. Речь не только о рабочей стороне, которой они поворачиваются к камере, или выигрышном ракурсе. Существуют куда менее очевидные фишки, которые подчас дают неожиданный эффект.

Мы в AdMe.ru подглядели у звезд трюки фотопозирования, которые легко можно взять на вооружение.

1. Блейк Лайвли поднимает язык к небу, чтобы не было второго подбородка

Чтобы не переживать по поводу второго подбородка, Блейк использует такую простую хитрость. За счет этого мышцы шеи непроизвольно сокращаются и линия подбородка становится более ярко очерченной.

2. Николь Кидман напрягает шею, чтобы овал лица выглядел лучше

Горделивая осанка актрисы — еще один способ подчеркнуть линию подбородка. Николь опускает плечи и тянется макушкой вверх, тем самым напрягая шею, — и вот уже от возможных несовершенств кожи не остается и следа.

3. Моника Беллуччи поднимает голову

Итальянская актриса использует распространенный трюк для фотопозирования — поднимает голову и вытягивает шею, тем самым подтягивая овал лица. Чтобы поза выглядела более естественно, Моника немного наклоняется в сторону. С этим приемом нужно быть осторожнее: при неудачном ракурсе он может сделать позу излишне надменной.

4. Тейлор Свифт слегка прикусывает щеки, чтобы подчеркнуть скулы

У американской певицы своеобразный прикус, которым она умело пользуется. Позируя для фото, она чаще всего демонстрирует зубы и одновременно слегка прикусывает щеки, чтобы подчеркнуть скулы. Этот прием можно распознать по характерным складочкам вокруг подбородка.

5. Меган Фокс показывает язык, чтобы выглядеть более сексуально

Фирменное выражение лица американской актрисы — приоткрытый рот и немного высунутый язык. С помощью этого нехитрого приема Меган подчеркивает свою сексуальность. Иногда актриса выглядит странновато, но это не лишает ее харизмы и привлекательности.

6. Джулия Робертс распахивает глаза

Знаменитая голливудская улыбка актрисы таит в себе небольшую хитрость. Широко улыбаясь, Джулия не щурится, например смотрит вверх. За счет этого вокруг глаз собирается меньше морщин, а взгляд остается распахнутым и немного наивным.

7. Дженнифер Лоуренс приподнимает бровь и не фокусирует взгляд

Фирменное выражение лица актрисы — приподнятая бровь и расфокусированный взгляд. Чтобы добиться такого эффекта, Дженнифер смотрит в направлении камеры, но визуально размывает ее, как бы смотрит внутрь себя. За счет этого и получается томный взгляд с загадочной поволокой.

8. Мила Кунис опускает верхние веки, чтобы сделать взгляд томным

Большие распахнутые глаза — фишка актрисы (к тому же у нее неярко выраженная гетерохромия — правый и левый глаза немного разных оттенков). Чтобы сделать взгляд более томным, Мила опускает и расслабляет веки. Этой хитростью могут пользоваться только девушки с от природы большими глазами, иначе есть риск оставить малопривлекательные щелки.

9. Шарлиз Терон выдыхает через рот

Чтобы добиться эффекта живого и дышащего фото, актриса использует простую хитрость — выдыхает через рот. Это делает губы визуально объемнее, но без вульгарного эффекта уточки.

10. Меган Маркл наклоняет голову, чтобы сократить дистанцию со зрителем

Чтобы всегда выглядеть на фото доброжелательно, как и полагается принцессе, Меган использует простую хитрость: наклоняет голову вперед и вбок, как бы подаваясь к зрителю. Вместе с доброй улыбкой, распахнутым взглядом и взмахом руки это делает позу очень притягательной.

11. Сандра Буллок приподнимает плечи, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры

Немного приподнимая плечи, актриса напрягает ключицы, тем самым акцентируя внимание на точеной фигуре. Главное, опять же, не переборщить, чтобы не сделать шею визуально слишком короткой.

12. Кирстен Данст улыбается половинкой рта

Полуулыбка — фишка актрисы, которую можно заметить почти на всех ее фотографиях. Найти фирменный трюк в фотопозировании для себя может каждый. Главное — не зацикливаться на чем-то одном и не забывать о разнообразии.

А у вас есть трюки, помогающие хорошо получаться на фото? Поделитесь с нами в комментариях.