12 трендовых вещей, которые надоели даже тем, кто их никогда не носил. Наконец-то их время ушло

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Не все тренды одинаково полезны. Некоторые популярные вещи выглядят очень странно, и непонятно, как они вообще смогли завоевать сердца модниц. Ведь порой их просто невозможно сочетать с повседневными вещами и не выглядеть при этом безумцем. Поэтому можно только порадоваться, когда подобные стильные штучки исчезают с полок магазинов.

Мы в AdMe.ru жадно следим за модными тенденциями и хотим поделиться списком вещей, время которых уже вышло. Это всего лишь рекомендации, поэтому ни в коем случае не отказывайтесь и не выбрасывайте вещи, если они вам действительно идут.

1. Одежда с вышивкой

Несколько лет подряд от вышивки буквально рябило в глазах, она была повсюду: на футболках, платьях, джинсах, кедах, косухах, рубашках и т. д. Пора остановиться и не искать ей никакую альтернативу. В моде простота — правильно подобранные джинсы и белая футболка будут смотреться более выигрышно и без такого декоративного элемента.

2. Платье-комбинация

Еще недавно считалось, что одежда в бельевом стиле помогает в два счета создать женственный, элегантный и романтичный образ. Шелковые топы и платья-комбинации вскружили голову миллионам девушек во всем мире. Но в последнее время одежды в бельевом стиле стало так много, что тренд просто исчерпал себя. В 2020 году сорочки должны вернуться туда, где им место, — в спальню. Если хочется легкости и комфорта, то можно приобрести платье изо льна.

3. Ugly sneakers — «уродливые» кроссовки

Кроссовки, которые визуально делают ногу на несколько размеров больше, стремительно вошли в моду и так же быстро устарели. Нарочито большие, на массивной подошве, с толстыми разноцветными шнурками, яркими вставками, специально состаренные и испачканные краской — производители в попытке изобрести что-то новое довели дизайн «уродливой» обуви до абсурда. Хотя девушки и носили такие кроссовки повсеместно — с джинсами, деловыми костюмами и платьями, — пришлось признать, что они не так уж универсальны и в них не очень удобно ходить.

В этом году можно присмотреться к более лаконичной спортивной обуви или слипонам, которые не сдают своих позиций. А те, кому сложно отказаться от ugly sneakers, могут обратить внимание на кроссовки-носки.

4. Кроксы

Для кого-то такая обувь всего лишь дань моде, а кто-то действительно нежно любит и уважает кроксы. Удобная, простая и грубая обувь пришлась по душе как детям, так и взрослым. Отличительный ее плюс — удобство и практичность. Однако, как показывает практика, кроксы на ногах убивают любой модный образ. Не зря их не раз называли самой уродливой обувью. Кроме того, некоторые ортопеды считают, что кроксы нельзя носить долго в течение дня — они ненадежно закрепляют пятку, а это может привести к травмам.

5. Легинсы с джинсовым принтом

Еще недавно многие девушки считали своим долгом иметь в гардеробе эластичные штаны, отдаленно напоминающие джинсы. Однако быстро стало понятно, что эта вещь выглядит дешево и вульгарно, так как слишком сильно облегает и в большинстве случаев выставляет все недостатки фигуры напоказ. Поэтому лучше помнить, что джинсы (из плотной ткани, что важно) — это одно, а легинсы — другое.

6. Одежда кислотных цветов

Одеваться исключительно в наряды неоновых оттенков не стоит. Яркие и насыщенные цвета в одежде очень эффектно раскрывают образ, но только в том случае, если они приближены к естественным. Однако можно использовать неоновую деталь для создания образа. Например, яркий топ сочетать с одеждой спокойных цветов для баланса. Только лучше подбирать классический покрой, чтобы выглядеть молодежно и элегантно одновременно.

7. Вычурный дизайн ногтей

В сфере дизайна ногтей тоже есть свои тенденции. И на сегодняшний день здесь главенствует натуральность и естественность. Наращённые и натуральные длинные острые ногти цвета «вырви глаз», необычные рисунки, сияющие стразы разных размеров, наклейки и прочие «модные штучки» давно изжили себя. На пике популярности геометрия, минимализм и классические оттенки. Что до длины ногтей — они должны лишь чуть-чуть выходить за подушечки пальцев.

8. Меховые тапочки

Когда шлепанцы с мехом вошли в моду, знаменитости начали носить их и в пир и в мир: с повседневной одеждой, деловыми костюмами, коктейльными платьями. Мнения о такой обуви разделились: одни считают шлепанцы универсальными, демократичными и подходящими под любой наряд, а другие — некрасивыми и весьма странными. И все же сегодня всем, кто старается шагать в ногу с модой, рекомендуется положить такую обувь в коробку и спрятать подальше.

9. Пояс-корсет

В какой-то момент этот изначально смелый и небанальный аксессуар стало настолько распространенным, что растерял все свое очарование: пояс-корсет украшал любую одежду — от рубашек до пуховиков. Такое сочетание хоть и смотрелось необычно, но вряд ли его можно назвать действительно удачным. В будущем сезоне лучше обратить внимание на другие разновидности ремней.

10. Вязаное платье

Эта довольно-таки удобная вещь уже не выглядит современно. А кроме того, если у платья рельефная вязка, то это добавляет несколько килограммов фигуре. Причем лучше забыть и о приталенных, и об оверсайз-моделях. На их место приходят платья из плотного трикотажа, которые смогут восполнить модные потери.

11. Прозрачная обувь

Тренд, за которым интересно наблюдать, но который некомфортно примерять на себя. Новое веяние моды пришлось по душе эпатажным и экстравагантным звездам, которые хотели выделиться из толпы, но оказалось неприменимо в реальной жизни. Ведь ходить в не пропускающем воздух материале даже несколько часов крайне некомфортно.

Журналистка провела эксперимент и рассказала о своем опыте носки прозрачных ботинок: «Меня ждал отвратительный сюрприз: я не смогла их надеть с первой попытки. Ни со второй, ни с третьей. Я же не могла надеть носки, потому что „мода“, и жесткий пластик прилип к моей коже. Поэтому мне пришлось смазать ноги жирным маслом для тела, и только после этого я смогла натянуть обувь».

12. Укороченный свитер

Подобный вариант свитера могут позволить себе только девушки с идеальными фигурами. Стоит только порадоваться, что эта вещь перестала быть в тренде, ведь польза от нее сомнительная. Вроде бы теплая кофта ориентирована на осенне-зимний сезон, но живот при этом открыт (что, кстати, не всегда уместно) — в холодную погоду в таком свитере замерзнешь, а летом в нем будет жарко.

От каких предметов в своем гардеробе вы не готовы отказаться ни за что на свете?