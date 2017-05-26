12 трендов в женской моде, от которых мужчины просто без ума

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Мы привыкли думать, что мужчины не следят за модой, и недооцениваем их способности к пониманию тонкостей модных тенденций. Но, как оказалось, есть 12 элементов женского образа, которые мужчины просто обожают. AdMe.ru узнал мнение мужчин о женских трендах и выяснил, что им нравится.

Топ без бретелей

Мужской взгляд: Плечи и ключицы выглядят не менее чувственно, чем спина или щиколотки. Невозможно не обратить внимание на такую девушку.

Толстовка

Мужской взгляд: Этот элемент гардероба говорит о том, что у девушки есть чувство юмора и она уверена в себе, а значит, с такой девушкой будет интересно и легко общаться.

Неоновые платья

Мужской взгляд: Неоновые цвета, особенно на загорелом теле, ассоциируются с экзотическими фруктами, и именно такую девушку замечаешь в толпе.

Рубашка в мужском стиле

Мужской взгляд: Всегда поражало то, что на женщинах мужские рубашки смотрятся гораздо лучше, чем на мужчинах. Но это факт — мужские рубашки на девушках вызывают трепет.

Джинсы белого цвета

Мужской взгляд: Нет определенной причины любви к белым джинсам, но они очень нравятся нам на девушках. А самое любимое сочетание — джинсы и простая майка. Простой и очень расслабленный образ, который подчеркивает формы.

Спортивная одежда

Мужской взгляд: Обтягивающая ткань тренировочных брюк и маек не может не привлекать внимание. В таком виде девушка выглядит целеустремленной.

Конский хвост

Мужской взгляд: То, что так притягивает в этой прическе, — гипнотизирующее покачивание хвостика при ходьбе. С такой прической есть возможность рассмотреть черты лица, а еще девушка кажется элегантной.

Кружево

Мужской взгляд: Кружево — это все, что нужно, чтобы привлечь внимание, и самый женственный элемент в гардеробе. Нет ничего более притягательного, чем кожа, которую видно сквозь кружева.

Бейсболка

Мужской взгляд: Когда девушка носит бейсболку, она выглядит непринужденной, расслабленной и спортивной. И первая мысль — к такой девушке намного проще подойти.

Голая спина

Мужской взгляд: когда девушка носит одежду с большим вырезом на спине, то невозможно отвести взгляд. Очень хитрый прием — «обнажение без обнажения», демонстрирующий одновременно царственную осанку, беззащитность и чувственность.

Легкое платье с высоким разрезом

Мужской взгляд: Романтично, при этом не пошло и не слишком откровенно. Такие платья показывают нужное количество обнаженного тела и говорят о том, что девушка обладает чувством собственного достоинства. Юбка с разрезом, в котором мелькает красивая ножка, выглядит гораздо привлекательнее, чем мини.

Бонус: Локоны

Мужской взгляд: Нет ничего более сексуального, чем локоны, которые выглядят максимально естественно и немного небрежно.