12 трендов в женской моде, от которых мужчины просто без ума
Мы привыкли думать, что мужчины не следят за модой, и недооцениваем их способности к пониманию тонкостей модных тенденций. Но, как оказалось, есть 12 элементов женского образа, которые мужчины просто обожают.
AdMe.ru узнал мнение мужчин о женских трендах и выяснил, что им нравится.
Топ без бретелей
Мужской взгляд: Плечи и ключицы выглядят не менее чувственно, чем спина или щиколотки. Невозможно не обратить внимание на такую девушку.
Толстовка
Мужской взгляд: Этот элемент гардероба говорит о том, что у девушки есть чувство юмора и она уверена в себе, а значит, с такой девушкой будет интересно и легко общаться.
Неоновые платья
Мужской взгляд: Неоновые цвета, особенно на загорелом теле, ассоциируются с экзотическими фруктами, и именно такую девушку замечаешь в толпе.
Рубашка в мужском стиле
Мужской взгляд: Всегда поражало то, что на женщинах мужские рубашки смотрятся гораздо лучше, чем на мужчинах. Но это факт — мужские рубашки на девушках вызывают трепет.
Джинсы белого цвета
Мужской взгляд: Нет определенной причины любви к белым джинсам, но они очень нравятся нам на девушках. А самое любимое сочетание — джинсы и простая майка. Простой и очень расслабленный образ, который подчеркивает формы.
Спортивная одежда
Мужской взгляд: Обтягивающая ткань тренировочных брюк и маек не может не привлекать внимание. В таком виде девушка выглядит целеустремленной.
Конский хвост
Мужской взгляд: То, что так притягивает в этой прическе, — гипнотизирующее покачивание хвостика при ходьбе. С такой прической есть возможность рассмотреть черты лица, а еще девушка кажется элегантной.
Кружево
Мужской взгляд: Кружево — это все, что нужно, чтобы привлечь внимание, и самый женственный элемент в гардеробе. Нет ничего более притягательного, чем кожа, которую видно сквозь кружева.
Бейсболка
Мужской взгляд: Когда девушка носит бейсболку, она выглядит непринужденной, расслабленной и спортивной. И первая мысль — к такой девушке намного проще подойти.
Голая спина
Мужской взгляд: когда девушка носит одежду с большим вырезом на спине, то невозможно отвести взгляд. Очень хитрый прием — «обнажение без обнажения», демонстрирующий одновременно царственную осанку, беззащитность и чувственность.
Легкое платье с высоким разрезом
Мужской взгляд: Романтично, при этом не пошло и не слишком откровенно. Такие платья показывают нужное количество обнаженного тела и говорят о том, что девушка обладает чувством собственного достоинства. Юбка с разрезом, в котором мелькает красивая ножка, выглядит гораздо привлекательнее, чем мини.
Бонус: Локоны
Мужской взгляд: Нет ничего более сексуального, чем локоны, которые выглядят максимально естественно и немного небрежно.
Фото на превью rexfeatures