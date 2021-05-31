12 товаров в магазинах фиксированных цен, за которые мы платим втридорога. Хотя думаем, что экономим

Давайте признаемся честно: лишних денег ни у кого нет. А если и есть, то отложены они на цели более фундаментальные, чем покупка канцтоваров, лишней пары носков или домашних тапочек. За такими мелочами принято отправляться в ближайший магазин фиксированных цен, попутно прихватывая там же новую сковородку, шампунь, копеечное белье, машинку для ребенка и носки.

Ничего в этом нет плохого, и мы в AdMe.ru тоже так делаем. Однако давайте все же соблюдать правила игры. Есть вещи, на которых просто нельзя экономить: в лучшем случае это бесполезно, в худшем — просто опасно для здоровья. Мы составили свой антирейтинг дешевых покупок.

1. Моющие средства и туалетная бумага

Это безусловные лидеры нашего антирейтинга: сэкономить на них точно не получится. Жидкость для мытья посуды и полов в дешевом варианте гораздо менее концентрированная, а туалетная бумага — более тонкая. Что в результате? И бумага, и мыло слишком быстро заканчиваются, и мы снова бежим за ними в магазин. В общем, фактически здесь мы не только не экономим, но даже переплачиваем.

2. Продукты, которые неизвестно где и как хранились

Здесь возможны 2 варианта. Либо производитель неизвестен вообще, либо известен, но никто не может гарантировать вам ни безопасность состава продуктов, ни соблюдение условий их хранения. Магазин фиксированных цен — не супермаркет с его холодильниками и контролем качества. Есть только два продукта, которые могут храниться практически вечно и в любых условиях: это уксус и морская соль. Их покупаем где угодно. Со всем остальным лучше не рисковать.

3. Инструменты, краски и другие штуки для ремонта

В этой категории сэкономить тоже не получится. Низкая цена банки с краской — иллюзия. Дешевая краска более жидкая, соответственно, потребуется нанести гораздо больше слоев, чтобы наша стена обрела желаемый вид. И сумма, которую мы в результате потратим, будет примерно одинаковой. Спрашивается, где здесь экономия? Что до инструментов, то, увы, они изготовлены из дешевых ломких материалов и подходят разве что для срочного ремонта. Собрать один икеевский шкаф — да. Пользоваться затем долгие годы — точно нет.

4. Одежда для дома и обувь на один сезон

Чем лучше сшита одежда, тем дольше она прослужит. То же касается и обуви. Возможно, мы готовы мириться с кривыми швами, вытянутым воротом или неудобной колодкой, которая калечит ноги. Но «сезонность» всего этого реально настораживает. Чем чаще мы покупаем, тем больше мы выбрасываем. А сегодня в тренде разумное потребление.

5. Белье из полиэстера с кружевами и рюшками

Гипюровые бюстгальтеры в кружевах и рюшах — это не так мило, как кажется. Они тесные, сшиты по дешевым лекалам, и это стопроцентная синтетика. Согласитесь, трудно чувствовать себя неотразимой, когда в самые нежные части тела впиваются кружева и резинки. Вывод: любите себя, не экономьте на своем комфорте и здоровье.

6. Косметика неизвестного происхождения

Дешевая тушь для ресниц, лак для ногтей, а также кремы, дезодоранты, гели для душа плохо мылятся, осыпаются, трескаются и скатываются комочками. Главная причина здесь — формула, которую используют производители. В состав дорогой косметики входит много натуральных ингредиентов и всевозможных экзотических добавок вроде масла манго или экстракта киви. Дешевая косметика производится в основном из синтетических ингредиентов. С краской для волос тоже надо быть осторожнее. Две ее главные характеристики — насыщенность тона и стойкость — в дешевом варианте отсутствуют, так что уже через пару недель краска тускнеет. Формула дешевой краски редко включает качественные ухаживающие компоненты. Результат: волосы повреждаются сильнее, приобретают пористую структуру, и краска на них держится плохо.

7. Ножи и «веселенькие» лопаточки из силикона

Высококачественный нож переживет своего дешевого собрата лет на 10. Он сделан из более качественной стали и выдерживает большее количество заточек. Его лезвие прочнее, а рукоятка более эргономична. Дешевый китайский нож с тонким лезвием — это вещь «на сезон». Всевозможные коврики, формы для выпечки, лопатки и прочая мелкая утварь должны быть изготовлены из термостойкого пищевого силикона, который выдерживает нагревание до 200 градусов, не деформируется и не прилипает к сковородке. Но такие вещи редко стоят 3 копейки.

8. «Тефлоновые» сковородки и формы для выпечки

Дно у дешевых сковородок очень тонкое, а антипригарное покрытие очень скоро начинает трескаться и деформироваться, после чего сковородка становится опасной для здоровья. С разъемными формами для выпечки тоже вместо радости одни проблемы: они сделаны из такого тонкого металла, что гнутся и разваливаются после первого же торта. Покрытие стирается очень быстро, а ржавчина по углам остается навсегда.

9. Дешевый корм для животных и консервы

Даже если в состав дешевого корма входит мясо, это еще не означает, что он подходит для вашего питомца. Потому что помимо мяса такой корм содержит также пшеничный глютен, красители, топленый жир и другие малоприятные добавки. Будьте осторожны, изучайте состав кормов, а еще лучше — покупайте их в проверенных магазинах.

10. Игрушки и другие случайные радости

Самый распространенный и один из наиболее опасных материалов, который чаще всего используется при производстве дешевых игрушек, — поливинилхлорид. Входящие в его состав токсичные добавки опасны для здоровья ребенка. Пожалуйста, внимательно смотрите на этикетку, обращайте внимание на химический состав и предупреждающую маркировку.

11. Чемоданы на колесах и дорожные сумки

Чемодан — это вещь, главным предназначением которой является доставка вашего багажа из пункта А в пункт В. И не все дороги на этом пути такие же гладкие, как пол в аэропорту. К тому же большую часть времени чемодан будет лететь отдельно от вас. Не исключено даже, что его будут бросать. Поэтому, если уж покупаете чемодан подешевле, обратите внимание на колесики (они должны быть не пластиковыми, а полиуретановыми), молнию (лучше, чтобы она была металлической и с двумя застежками) и сам корпус (как ни странно, мягкий корпус практичнее и долговечнее).

12. Солнцезащитные очки просто для разнообразия

Дешевые солнечные очки приносят больше вреда, чем пользы. Мы прекрасно об этом знаем, но все равно прикупаем еще парочку — просто для разнообразия. Оправа у них, может, и правда прикольная, и линзы красивых цветов, нет только специального напыления, защищающего наши глаза от ультрафиолета. Знаете простой способ проверки линз на наличие УФ-фильтра? Отнесите их в магазин оптики и попросите протестировать с помощью фотометра. Обычно это занимает 30 секунд.