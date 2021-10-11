12 типов людей, которые можно встретить на любой вечеринке

Экстраверты и интроверты, «совы» и «жаворонки», холерики и сангвиники — мы любим делить людей на типы. Возможно, так проще понять различия между нами. А их и правда немало. Ведь даже в гостях и на праздниках все ведут себя по-разному.

Мы в AdMe.ru пофантазировали и создали разные типы людей в зависимости от того, кто из нас как любит проводить время на торжествах.

Друг-видеосвязь

Торопыга

Занятой

Загадочный молчун

Кухонный философ

Меломан

Репортер

Золушка

Друг-смартфон

Обжора

Последний герой

Идейный