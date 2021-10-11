12 типов людей, которые можно встретить на любой вечеринке
Экстраверты и интроверты, «совы» и «жаворонки», холерики и сангвиники — мы любим делить людей на типы. Возможно, так проще понять различия между нами. А их и правда немало. Ведь даже в гостях и на праздниках все ведут себя по-разному.
Мы в AdMe.ru пофантазировали и создали разные типы людей в зависимости от того, кто из нас как любит проводить время на торжествах.
Друг-видеосвязь
Торопыга
Занятой
Загадочный молчун
Кухонный философ
Меломан
Репортер
Золушка
Друг-смартфон
Обжора
Последний герой
Идейный
А вы как ведете себя в гостях? К какому бы типу себя причислили?
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