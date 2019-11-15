12 темных секретов прошлого, которые сорвут с него покров романтики

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У истории на редкость оригинальное чувство юмора. Например, при слове «пират» в голове всплывает образ крупногабаритного бородача с острой саблей. Однако одним из наиболее успешных пиратов в истории была китайская женщина легкого поведения по имени Чжэн Ши, в подчинении которой было более 50 тыс. морских разбойников.

А еще в истории, в отличие от художественной литературы, не всегда было место романтике. AdMe.ru решил показать неприукрашенный быт прошлых веков. Узнав эти 12 фактов, вы взглянете на мир другими глазами.

1. Туалет и гардероб были одним и тем же местом

Средневековый туалет назывался «гардеробом» и представлял собой выступ в стене, с которого отходы жизнедеятельности стекали в ров прямо по стене или спускались по желобу. Наименее чувствительные захватчики могли подняться прямо по этому желобу и через отверстие проникнуть в замок. Им оставалось только надеяться, что туалет не будет занят, и наслаждаться боевой славой. В этот же гардероб средневековые прелестницы вешали свои роскошные платья. Считалось, что исходящий оттуда мощный аромат убивает блох и других паразитов в одежде. Традиция «проветривать» свои платья в гардеробе сохранялась вплоть до XIX века. Правда, в это время для деликатных дел предназначалась отдельная комната, в которой стоял закрывающийся крышкой стул или таз, отходы из которого уносили в уличную канаву слуги.

2. Нос корабля, где устанавливались гальюнные фигуры, служил отхожим местом

На выступающей передней части судна — гальюне, — где устанавливались фигуры божеств, русалки, головы драконов и прочие украшения, находился туалет для матросов. Отходы оттуда смывались прямо в открытое море. Совсем неромантично звучит тот факт, что нередко капитаны и судовладельцы использовали в качестве гальюнных фигур своих жен и возлюбленных. Но, по крайней мере, те висели снаружи корабля, а не внутри. Некоторые матросы, опасаясь, что морская волна попадет на борт и смоет их с гальюна в открытое море, использовали в своих целях борт судна. За что подвергались жестоким дисциплинарным мерам. Лишь у капитана был отдельный закрытый туалет на корме рядом с его каютой, который можно было посещать, не опасаясь за свою жизнь.

3. Некоторые женщины ничего не предпринимали во время менструации, а следы протекания скрывали под одеждой красного оттенка

Менструация у женщин до начала XX века было делом редким: скудное питание, регулярные посты и постоянные беременности делали ее почти из ряда вон выходящим явлением. Менопауза у женщин тоже начиналась намного раньше: в Средние века это обычно происходило к 40 годам. Но в те редкие случаи, когда «эти дни» все-таки случались, о серьезной гигиене речи не шло: в лучшем случае женщины пользовались тряпочками, которые держались на завязках вокруг талии, или болотным мхом, а в худшем — ничем вовсе. Предполагается, что в этом был один из секретов популярности в эпоху Средневековья красновато-коричневых платьев — на них следы протеканий были менее заметны. Хотя при этом они еще и были признаком состоятельности: позволить себе одежды, окрашенные дорогой краской этого цвета, могли лишь немногие.

Окрашивание ткани в красный цвет.

4. Рыцари могли за всю жизнь ни разу не побывать на поле боя

Многие средневековые воины вели далеко не достойный образ жизни. Даже Эдвард Вудсток, известный как Черный Рыцарь, которого считали одним из величайших рыцарей своего времени, совершал безжалостные и, по сути, бессмысленные поступки. После того как его предал один из его близких друзей — епископ, — он взял штурмом город Лимож, где находился изменник. Несмотря на мольбу о милости, 3 тыс. человек, включая женщин и детей, были преданы мечу по его приказу, а город сожжен. Когда же дело дошло до епископа, из-за которого, собственно, оно было начато, принц неожиданно уступил просьбам о помиловании и пощадил его. Если вы еще видите немного романтики в сверкании доспехов и обнаженных мечей, то вынуждены вас расстроить: реальность была еще скучнее. Рыцарями могли быть люди, которые никогда не видели поля боя: мелкие судьи, политические советники, телохранители синьора и даже успешные землевладельцы.

5. Балдахин был нужен, чтобы укрыться от чужих глаз во время исполнения супружеского долга

В одном зале вместе с лордом и его женой размещались его слуги и охрана. Поэтому назначение балдахина было чисто практическим: он защищал от сквозняков и любопытных глаз. Слуги в это время могли спать на лавках или простых тюфяках на полу.

6. Роскошные платья никогда не стирали, а вместо мытья часто меняли белье

Платья не стирались даже в прогрессивную викторианскую эпоху. Нежные ткани, использовавшиеся для их изготовления, просто не выдержали бы грубой обработки щелоком, с выкручиванием и трением, а краски могли поблекнуть. Вместо того чтобы часто мыться и стирать платье, дамы носили много белья. Зато панталоны и сорочки леди сверкали белизной, правда, стоило это немалых трудов: горничной приходилось по часу стирать их в кипятке и щелочи, а потом еще крахмалить и гладить. От такой работы ее руки горели огнем, трескались, а кожа быстро теряла вид.

7. Изначально веера в Европе использовались для того, чтобы отгонять мух от церковной пищи и священников

Прежде чем стать неотъемлемым дамским аксессуаром, веер играл чисто утилитарную роль: отпугивал мух и других назойливых насекомых от священника и разложенных на алтаре хлеба для причастия и чаши с вином. Такой веер назывался флабеллум и использовался в католических мессах до XIV века. В православных богослужениях его можно увидеть до сих пор. У светских дам наибольшей популярностью веера стали пользоваться в XVI — конце XVIII века. В это время ни одна модная леди не показалась бы без этого аксессуара. Наверняка вы слышали о существовании тайного языка любовных знаков, которые подавала дама своему кавалеру с помощью веера: Нести веер в правой руке перед лицом — «Следуйте за мной».

Прижатый к щеке — «Я люблю вас».

Открыть и закрыть веер — «Вы безжалостны». А мы будем безжалостны и раскроем вам правду: этот секретный язык просто маркетинговая уловка. После Французской революции веера как предмет роскоши и ненавистного мира дворянства стали плохо продаваться. И в 1827 году предприимчивый парижский торговец опубликовал листовку, в которой «расшифровал» тайный язык жестов. Эта выдумка вернула интерес к подзабытому аксессуару, а ушлый парижанин начал поставлять веера ко двору британской королевы Виктории.

8. Мода на парики появилась благодаря сифилису и облысевшему Людовику XIII

Вспышка сифилиса в Европе произошла в 1495 году после похода французского короля Карла VIII на Неаполь. Тогда это было еще более жуткое заболевание: больной страдал от сильных болей, по всей коже возникали язвы, которые могли буквально разрушить нос или глаза. К XVI веку последствия сифилиса стали менее жуткими, но выздоровевший человек оставался без волос и мог быть изуродован «французской оспой». Дворяне начали носить парики, чтобы спрятать последствия греховной болезни — лысину и шрамы. Некоторые сознательно сбривали волосы, чтобы избавиться от донимавших всех в XVI–XVII веках вшей. Но настоящий пик популярности париков из волнистых напудренных волос (аллонжи) пришелся на период правления Людовика XIV и его отца Людовика XIII. Преждевременно облысев, король-отец был вынужден носить парик, и вскоре его примеру и примеру его сына последовал весь французский двор.

9. Эпоха Возрождения была не таким уж и светлым временем

Многие противопоставляют «темные» времена Средневековья светлой эпохе Ренессанса, которая подарила миру знаменитых художников и ученых и возродила интерес к личности человека. Однако в этот период инквизиция начала наиболее активную деятельность (до XIII века случаи преследования ведьм были единичными, страдали только еретики). Именно в период Возрождения была сожжена Жанна Д’Арк (1431 год) и создана римская инквизиция для борьбы с протестантами.

10. Люди могли танцевать от бедности и несчастий

Танцы тоже не всегда несли на себе отпечаток веселья. В 1518 году на территории современной Франции произошла эпидемия «танцевальной чумы». Около 400 человек танцевали без отдыха несколько суток, а затем стали терять сознание или умирать от истощения или сердечного приступа. Однозначного объяснения этому феномену до сих пор нет: предполагается, что нездоровое состояние было вызвано зараженной грибком спорыньи рожью, которую бедные люди употребляли в пищу, или было массовым психозом из-за голода и несчастий.

11. Те, кто хотел получить неограниченный доступ к казне монарха, брезгливым быть не мог

Королева Великобритании Елизавета I и первая леди опочивальни Кэт Эшли.

При дворе Тюдоров не надо было обладать особыми политическими талантами или тонким умом, чтобы завоевать расположение короля и стать его личным казначеем. Достаточно было помогать монарху в отправлении его естественных потребностей, вовремя подавать полотенца и другие туалетные принадлежности. Такая должность называлась «камергер стула» и была весьма почетной: ведь особа монарха считалась практически священной. При Генрихе VIII камергеры стула даже получали рыцарское звание. Когда на престол взошла Елизавета I, была создана аналогичная должность первой леди опочивальни. Ее заняла Кэт Эшли, которая впоследствии стала близкой подругой королевы.

12. Нью-Йорк был построен на горах мусора

Побережье Манхэттена в Нью-Йорке расширилось за счет строительных отходов.

Сейчас Нью-Йорк — красивый, живописный город, но еще в XIX веке он утопал в грязи. Много мусора сбрасывали просто в океан, постепенно расширяя побережье города. Почти 20 % площади Нью-Йорка, включая значительную часть Манхэттена, было создано искусственно на насыпи из отходов строительства: камня, щебня, обломков старых зданий и земли. А размеры острова Эллис в Нью-Йорке благодаря свалке увеличились со 133 до 1 133 аров.

Бонус: средневековая игра на раздевание. Мужчины и женщины по очереди бросают друг другу мяч, а тот, кто не поймал, снимает с себя один предмет одежды

Что предпочитаете вы: романтический вымысел или правду? Какой исторический фильм или книга произвели на вас наибольшее впечатление?