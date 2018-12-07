12 странных вещей, которые делают жители разных стран в свой день рождения

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День рождения — самый важный личный, по-настоящему сакральный праздник, к которому мы привыкли с детства. И если в нашей культуре привычно отмечать его с праздничным тортом, в кругу семьи и друзей, то традиции и способы поздравления именинников из других стран могут нас сильно удивить и показаться довольно необычными.

Мы в AdMe.ru собрали обычаи из 12 стран, которые ярко демонстрируют различия, а иногда и схожесть культур со всех континентов нашей планеты.

1. Вьетнам

В этой азиатской стране не принято отмечать индивидуальные праздники. Вьетнамцы даже не запоминают день, в который появились на свет. День рождения всего населения отмечается разом в праздник Тет — местный Новый год. В этот же день жители Вьетнама прибавляют один год к своему возрасту.

2. Германия

У немцев для мужчин, не женившихся к своему 30-летнему юбилею, заготовлено целое испытание: в свой праздник они подметают главные городские улицы. По традиции, пока именинник метет, друзья добавляют ему работы, постоянно подбрасывая мусор. Действо не закончится, пока холостяка-юбиляра не поцелует какая-нибудь проходящая мимо девушка.

3. Ирландия

В Ирландии в свой день рождения ребенка ждет встряска в прямом смысле слова. Поздравляя маленького именинника, родители переворачивают его вниз головой и, едва касаясь пола, легонько бьют — по одному удару за каждый год жизни плюс один, согласно поверью, — на счастье.

4. Мексика

Яркие мексиканские дни рождения не обходятся без обязательного атрибута — пиньяты, которая представляет собой игрушку из бумаги или папье-маше в форме животного или мультперсонажа, наполненную конфетами и серпантином. Согласно обычаям, именинник с завязанными глазами и под подсказки гостей должен специальной битой ее разбить и получить награду — выпавшие из нее сладости.

5. Канада

Суеверные канадцы в день рождения ребенка мажут его нос маслом. Обычно родители так поздравляют ребенка с утра, пока он спит. Традиция гарантирует: благодаря масляному носу именинник становится слишком скользким, а значит, неуязвимым для любых неприятностей в грядущем году.

6. Австралия

На детском дне рождения в Австралии обязательно присутствие на столе любимого национального лакомства — эльфийского хлеба. Несмотря на загадочное название, рецепт сладости прост: ломтики хлеба треугольной формы мажут сливочным маслом и посыпают разноцветными драже.

7. Ямайка

Ямайским именинникам не позавидуешь. Там в праздничный день виновника торжества с ног до головы забрасывают мукой. В условиях влажного климата обычай сомнительный. Однако в качестве компенсации за неприятную процедуру имениннику всегда полагается денежный подарок или сладости, если день рождения детский.

8. Дания

Жители Дании в свой день рождения, как настоящие патриоты, прежде всего демонстрируют свою принадлежность к Датскому королевству. Датский флаг — обязательный атрибут ‎на торжестве. Его вывешивают в окне именинника и закрепляют мини-версии на праздничном торте.

9. Бразилия

В Бразилии, поздравляя именинника, нужно подергать его за мочку уха. Количество раз равняется прожитым годам. Вытягивая мочку маленькому виновнику торжества, поздравители желают ему вырасти большим. Вторая традиция связана с праздничным тортом, первый кусочек которого достается не имениннику, как можно подумать. Он отдает десерт своему самому близкому человеку, обычно одному из родителей.

10. Китай

Китайцы традиционно желают имениннику долгих лет жизни. И на день рождения вместо праздничного торта ребенку подают очень длинную лапшу, которая как раз выступает символом традиции. Ее нельзя откусывать и разрывать палочками. Чем длиннее будет съеденная лапша, тем действенней окажется пожелание долголетия.

11. Испания

Испанцы, как и бразильцы, не церемонятся с именинником и тоже любят подшутить над ним в знаменательный день. В качестве поздравления они бьют ему в лоб щелбаны. По одному на каждый год жизни и, как водится, плюс один — на удачу.

12. Аргентина

В Аргентине особое внимание уделяется дате 15-летия для девочек. Она называется кинсеаньера и символизирует переход от подросткового возраста к взрослой жизни. Девушка надевает пышное бальное платье, диадему. В праздничный день отец вводит именинницу под руку в зал празднования, где гости — парни и мужчины поочередно приглашают ее на танец. Всего 15 танцевальных партнеров символизируют каждый прожитый девушкой год.

Обычай какой страны вас удивил и показался самым необычным? Поделитесь в комментариях!