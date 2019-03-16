12 странных привычек знаменитых людей, о которых вы не догадывались

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У каждого из нас есть свои причуды: один верит в приметы, а другой всегда надевает свой счастливый костюм на важную деловую встречу. Известные люди не являются исключением и тоже имеют свой набор чудны́х привычек. Например, Эмиль Золя привязывал себя к стулу, потому что в таком положении ему лучше работалось. А его современный коллега писатель Дэн Браун и вовсе висит вниз головой, перед тем как приступить к созданию очередного шедевра.

AdMe.ru удивляется странностям знаменитых личностей и спешит поделиться с вами самыми любопытными эпизодами их биографии.

1. Шарлотта Бронте

У английской поэтессы и романистки Шарлотты Бронте был свой уникальный способ побороть творческий кризис. Когда она не могла придумать рифму, то шла на кухню и там чистила картошку. После такой монотонной работы Шарлотта могла вернуться за стол с новыми силами и идеями.

2. Вирджиния Вулф

Знаменитая британская писательница придерживалась правил тайм-менеджмента еще до того, как это стало мейнстримом: она должна была сочинять свои рассказы ежедневно по 2,5 часа. У Вирджинии даже был специальный высокий стол, и писала она за ним стоя. Странная привычка появилась из-за ее сестры Ванессы Белл, которая писала картины стоя. Вирджиния не хотела быть в чем-то слабее, поэтому решила для себя, что писать романы тоже будет стоя.

3. Александр Дюма — отец

Каждое утро Александр Дюма вставал в 6 часов, шел к Триумфальной арке и съедал там одно яблоко. Странная привычка у французского писателя появилась по предписанию лечащего врача. Дюма вел весьма бурную жизнь, поэтому по ночам часто не мог уснуть. Для того чтобы вынудить своего пациента ложиться спать раньше, доктор придумал такую хитрость с ранними подъемами и пешими прогулками.

4. Эмиль Золя

Эмиль Золя знал, что ему тяжело усидеть на одном месте, ни на что не отвлекаясь. Поэтому, когда ему нужно было придумать и написать текст, французский писатель самостоятельно привязывал себя к стулу. Если, несмотря на странный лайфхак, муза покидала его, то Золя так и записывал: «Не пишется... Не пишется... Не пишется...» Однако своих друзей он уверял, что рано или поздно оно все равно возьмет и напишется.

5. Микеланджело

Кто бы мог подумать, что автор статуи Давида и шедевральных фресок на своде Сикстинской капеллы совершенно не придерживался правил гигиены. Известный скульптор и художник мог по несколько дней ходить в одной и той же одежде, при этом даже спать в ней. Микеланджело боялся душа, считая его очень вредным для здоровья.

6. Уинстон Черчилль

Британский премьер-министр был просто кладезем странных привычек. Например, он очень любил работать голым. Именно по этой причине одна за одной увольнялись его секретарши. Как-то раз в кабинет Черчилля зашел Теодор Рузвельт и застал политика в полностью обнаженном виде. Но Черчилль не постеснялся и просто ответил: «Мне нечего скрывать от президента США». Еще одной своеобразной чертой Уинстона было то, что он каждую ночь менял постельное белье. Если же премьер останавливался в гостинице и в номере было 2 кровати, то он мог полночи спать в одной постели, а потом проснуться и перейти спать на другую.

7. Наполеон Бонапарт

Наполеон Бонапарт просто обожал принимать горячие ванны, и иногда делал это по несколько раз в день. Процедура длилась не меньше часа, а специальный человек постоянно подливал горячую воду, чтобы поддерживать необходимую температуру. Однако во время купаний французский полководец еще и принимал гостей и сочинял ответы на полученные письма. Наполеон считал, что ванны обладают целебным свойством и способны излечить его от геморроя. Поэтому даже во время военных походов он никогда не забывал о любимой традиции.

8. Колетт

Французская писательница Колетт очень любила животных: у нее в доме всегда жили кошки и собаки. Питомцы действовали на нее успокаивающе и помогали побороть творческий кризис. Так, например, когда Колетт чувствовала, что не знает, о чем писать, она начинала искать блох в шерсти своих домашних любимцев. Иногда она также ходила по дому в поисках мошек, комаров или мух. Избавляясь от мелких насекомых, Колетт таким образом восстанавливалась и вновь могла творить.

9. Дэн Браун

Для написания своих романов Дэн Браун пользуется странным лайфхаком: на протяжении нескольких минут он висит головой вниз. По мнению писателя, это упражнение помогает расслабиться и пробудить музу: «Чем больше ты это делаешь, тем больше ты пишешь». В доме Дэна даже оборудована для этих целей специальная стена с гравитационными ботинками.

10. Папа Франциск

Нынешний папа римский весьма прогрессивен в своих предпочтениях. Он любит есть пиццу и мороженое, болеет за футбольный клуб «Сан-Лоренсо де Альмагро», а еще просто обожает танго. Именно поэтому в честь 78-го дня рождения папы Франциска на площади Святого Петра в Риме устроили танцевальный флешмоб: сотни людей станцевали аргентинское танго, поздравив таким образом первого аргентинского понтифика в истории церкви.

11. Стивен Кинг

Автор многочисленных книг ужасов имеет свой секрет написания успешных романов. Перед тем как сесть за стол и сотворить новый шедевр, Стивен Кинг обязательно лакомится своим любимым десертом — чизкейком.

12. Джонни Депп

У известного актера есть необычное увлечение: он коллекционирует кукол Барби. Началось с того, что Депп просто играл в куклы со своей дочерью Лили-Роуз, но потом так втянулся, что начал покупать их для себя. Особенно Депп любит собирать уникальные экземпляры, такие как кукольные копии Бейонсе или Линдси Лохан. Кроме самих Барби, капитан Джек Воробей также покупает им разнообразные аксессуары, наряды и мебель.

А какие странные привычки есть у вас?