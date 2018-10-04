12 странных фактов обо всем на свете

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Чего только не бывает на свете: радуга появляется ночью, койоты дружат с барсуками, люди зарабатывают себе на жизнь хулиганством, а мошенники попадают в ловушку других мошенников. Иными словами, и природе, и людям, и животным всегда найдется чем нас удивить, а мы стараемся удивить и порадовать наших читателей.

AdMe.ru приготовил очередную порцию занимательных фактов о нашем мире и жизни его обитателей.

Самцов орангутана могут привлекать женщины с рыжими волосами

У орангутанов была выявлена забавная особенность: самцы этого вида иногда проявляют внимание не только к самкам орангутана, но и к женщинам, если их волосы рыжего цвета (как и у самих древесных обезьян). Например, орангутан Син-Син из зоопарка города Перт в Австралии как-то раз вырвал из оказавшегося с ним рядом журнала фотографию Николь Кидман и унес к себе в логово — настолько она ему приглянулась.

Мошенникам, которые продали фальшивую картину за $ 1,7 млн, заплатили за нее поддельными купюрами

Если бы проводился конкурс на звание самой неудачливой пары мошенников в истории, то, пожалуй, у двух мужчин из Испании были бы все шансы одержать в нем победу. В 2003 году они договорились о продаже поддельной картины, которая якобы принадлежала кисти Гойи, но на самом деле была лишь копией портрета испанского живописца Антонио Марии Эскивеля. Покупатель, «богатый арабский шейх», действовал через посредника, который, в свою очередь, запросил у незадачливых продавцов комиссию в размере € 300 тыс. Как ни странно, мошенники не заподозрили ничего необычного, заняли эту сумму у знакомого и отправились проворачивать «сделку века». Изначально испанцы пытались продать картину за 4 млн швейцарских франков, но в итоге получили за нее лишь 1,7 млн в этой валюте (что примерно равно $ 1,7 млн), да и те оказались фальшивыми, как и их товар. Мужчин задержали, когда те пытались положить фальшивые купюры на банковский счет в Женеве, а посредника, который скрылся с «комиссией», так и не нашли.

В Австралии запретили к просмотру эпизод мультсериала «Свинка Пеппа» из-за того, что в нем учили детей не бояться пауков

Вполне безобидный эпизод детского мультсериала был запрещен к показу в Австралии после многочисленных жалоб родителей на то, что он дезинформирует их детей, убеждая их не бояться пауков. Дело в том, что в Австралии водятся не только знакомые всем европейцам относительно безвредные и небольшие пауки, но и ядовитые виды этих членистоногих, к которым нужно относиться с большой осторожностью.

В США было принято решение сжечь дом дотла, после того как его оккупировали тараканы

Обычно пожарные тушат пожары, а не устраивают их, но порой бывает и наоборот. В октябре 2010 года в американском городке Пана пожарная команда сожгла дотла дом, где поселилась огромная семья тараканов. Такое решение было принято местной администрацией после того, как попытки вывести насекомых оказались бесполезными, а риск заражения соседних домов был слишком велик. Вы можете посмотреть, как все происходило, но предупреждаем: это видео не для слабонервных.

Офицер исправительного учреждения в Луизиане был настолько популярен у заключенных, что они устроили для него вечеринку

Смотритель государственной тюрьмы штата Луизиана Джон Уитли был настолько доброжелателен и справедлив к заключенным, что они искренне к нему привязались. За годы своей работы Джону удалось снизить частоту агрессивных проявлений в исправительном учреждении, он ввел систему поощрений за хорошее поведение, помогал своим подопечным получить образование и провел ряд тюремных реформ. Например, с его подачи самые благонадежные из заключенных могли покидать тюрьму для участия в спортивных состязаниях (пример подобного события вы могли видеть в фильме «Все или ничего») и других мероприятиях. Поэтому неудивительно, что, когда Уитли решил выйти в отставку, его подопечные на свои сбережения устроили прощальную вечеринку, на которой присутствовали сотрудники и администрация тюрьмы.

Канадец, который потерялся в лесу, повредил линию электропередач, чтобы ремонтная бригада нашла и спасла его

Житель канадской провинции Саскачеван рыбачил на своей лодке, когда над озером внезапно разразилась буря. Лодку отнесло в совершенно незнакомое рыбаку место, где она застряла в кустах. Мужчина не смог выбраться из лесной глуши самостоятельно, он обессилел и не имел никакого понятия о том, где находится. В отчаянии он принял необычное решение: подрубить при помощи оказавшегося у него топора опоры линии электропередач и ждать, когда прибудет вертолет с ремонтной бригадой. Расчет оправдался: вертолет на самом деле прибыл и мужчина был спасен. Правда, ему пришлось впоследствии заплатить штраф за порчу опор и за то, что жители нескольких населенных пунктов на 30 часов остались без электричества. Но ведь жизнь дороже, чем какой-то там штраф, правда?

Койоты и барсуки охотятся вместе

Сказки народов мира нередко рассказывают о дружбе различных видов животных. Например, в сказках североамериканских индейцев упоминается дружба койотов и барсуков, что вполне соответствует действительности. Койоты и барсуки устраивают совместную охоту, ведь у каждого из них есть те преимущества, которых нет у другого. Барсуки умеют ловить добычу в норах, что не под силу койотам, а те, в свою очередь, способны эффективно преследовать животных на земле. Кроме того, у койотов лучше развито зрение, а у барсуков — обоняние. Поэтому барсук может откапывать мелких зверьков из-под земли, заставляя их выбегать наружу, прямо в лапы к ожидающему койоту.

Старейший в Европе паб был открыт в 900 году нашей эры в Ирландии

Самый старый паб в Европе находится в Ирландии и известен как Sean’s Bar («Бар Шона»). Он был построен примерно в 900 году в городе Атлон на западном берегу реки Шаннон. Изначально здание представляло собой постройку-мазанку из веток и глины, но в 1970 году его перестроили. Во время перестройки было найдено множество старинных монет, часть из которых отправили в музей, а остальные оставили в пабе в качестве украшения.

Существует сорт винограда, который по вкусу не отличается от сахарной ваты

Группа селекционеров из Калифорнии вывела сорт винограда, в котором на 12 % больше сахара, чем в обычном винограде, и практически отсутствует терпкость. На это им потребовалось 12 лет, и в 2013 году новый сорт поступил в продажу. Выглядит и пахнет этот виноград так же, как обычный, но по вкусу почти не отличается от всем знакомой сахарной ваты. Селекционер Дэвид Кейн считает, что такой фрукт будет прекрасной альтернативой привычным сладостям.

Круизный лайнер The World является постоянным жилищем для людей, которые приобрели каюты в собственность

The World (рус. «Мир» в значении «планета») — морское пассажирское судно, построенное в качестве частного жилища. Его обитатели — владельцы просторных и комфортабельных кают-квартир. Эти люди постоянно живут на борту (либо появляются, когда захотят), в то время как судно совершает круиз вокруг земного шара, делая 2—3-дневные остановки в различных портах.

Стоимость апартаментов на лайнере высока: от $ 2,7 до 9,1 млн. Но похоже, что цена не стала препятствием для тех, кто всегда мечтал о такой жизни: большая часть кают была куплена еще до завершения строительства судна. На борт можно брать своих друзей и родных, а также сдавать каюты в аренду. Средний возраст обитателей лайнера — 64 года.

Радуга может появляться и ночью

Ночная или лунная радуга, как нетрудно догадаться из названия, порождается Луной. От обычной солнечной радуги она отличается меньшей яркостью и человеческому глазу обычно видится белой, хотя цвета можно получить на фото с длительной экспозицией. Лунную радугу можно наблюдать в тех местах, где есть водопады или часто идут дожди при определенных условиях: полная или близкая к полной Луна должна находиться в небе невысоко, а само небо должно быть темным. Появляется такая радуга на противоположной от Луны стороне неба и по размерам сопоставима с солнечной.

Стрикер Марк Робертс получил $ 1 млн за то, что пробежался голым по полю во время Супербоула

Стрикеры — это те странные (если не сказать больше) люди, которые устраивают забеги без одежды во время спортивных или других публичных мероприятий. Делается это из хулиганства, в качестве протеста, ради привлечения к себе внимания или же для того, чтобы заработать. Один из таких стрикеров, Марк Робертс, начал свою «карьеру», проспорив друзьям во время матча по регби в 1993 году. Теперь на счету у Робертса более 300 подобных выходок, за которые ему неплохо платят. Так, в 2003 году он разделся и выбежал на поле во время Супербоула XXXVIII, за что получил от своего спонсора онлайн-казино Golden Palace $ 1 млн и билеты в первом ряду. Эта же компания оплатила хулигану одного из лучших адвокатов в США, и в итоге он отделался лишь штрафом в $ 1 000.