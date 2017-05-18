12 стран, где вместо «алло» можно услышать варианты покруче

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«Алло», «у телефона», «слушаю» — что только не раздается в телефонной трубке. AdMe.ru стало интересно, как отвечают на звонок в других странах. И мы нашли самые интересные и непривычные варианты ответов.

Италия

Именно так отвечают итальянцы. В переводе означает «готов».

Германия

Здесь принято представляться собеседнику по имени. Например, так, как это делала героиня фильма «Тариф на лунный свет» Кора Хюбш.

Япония

Этот милый вариант — сокращенное «мосимасу-мосимасу», что означает «говорю-говорю».

Греция

Это переводится как «пожалуйста». Большинство греков отвечает на звонок именно так.

Китай

Китайцы используют короткое словечко, которое переводится как «говорите».

Корея

Забавное восклицание — сокращение от «еги посэе», что значит «посмотрите сюда».

Израиль

Знаменитое слово-приветствие переводится как «мир».

Испания

Наравне с «diga»/ «digame» («говори»/ «говорите») испанцы активно используют простое «sí» («да»).

Сербия и Черногория

Переводится как «прошу»/ «пожалуйста», хотя и звучит как попытка уговорить собеседника сделать что-то в первую же секунду разговора.

Мексика

Слово в переводе означает «хорошо». А привычка использовать его пошла со времен постоянных перебоев со связью.

Турция

Это приветствие переводится как «сударь, господин» и используется в качестве вежливого обращения в разговоре. Его частенько можно услышать наравне с более привычным «алло».

Индия

Это слово настолько древнее, что сложно сказать, произошло оно от имени полубога Рама или существовало до него. Индусы используют это приветствие очень часто, потому что верят, что оно защищает от негативной энергии.