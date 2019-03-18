12 старинных рецептов красоты, которые действуют не хуже современных процедур

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У женщин, которые жили тысячи лет назад, не было ботокса и пилингов. И уж тем более пластических хирургов. Однако из-за знаменитых красавиц в глубокой древности нередко начинались войны — вспомните хотя бы Елену Троянскую. Во все времена женщины ухаживали за собой, и некоторые секреты их красоты стали известны сейчас.

Мы в AdMe.ru изучили древние трактаты и выбрали лучшие рецепты сохранения молодости, которыми вы можете воспользоваться уже сегодня.

1. Аромарасчесывание (Индия)

Аюрведа — традиционная система индийской медицины. Лекари древности исцеляли больных с помощью трав и масел. Один аюрведический трюк по уходу за волосами вы можете использовать уже сегодня. Аромарасчесывание — это способ интенсивного ухода за волосами с помощью эфирных масел. Возьмите расческу из натуральных материалов (дерево, кость), нанесите на нее несколько капель эфирного масла и расчесывайте сухие волосы в течение 10 минут. Для жирных волос подойдет масло розы или лаванды.

подойдет масло розы или лаванды. От выпадения волос помогают черный перец и герань.

помогают черный перец и герань. С перхотью борются сандал и мята.

2. Маска из зеленого чая матча (Япония)

Этот зеленый порошок — традиционный чай матча. Японки давно заметили его положительное воздействие на кожу. А все потому, что матча обрабатывают специальным образом: перед сбором кусты затеняют, и в листьях образуется много полезных аминокислот. Матча стоит дороже обычного зеленого листового чая, ведь кроме аминокислот здесь есть антиоксиданты, которые борются со старением. Чай можно смешать с белой глиной и водой — тогда получится очищающая маска. Матча в сочетании с медом и куркумой снимает воспаление и убирает прыщи. Добавьте к порошку банан и сливки, нанесите на 10–15 минут — и морщины начнут разглаживаться.

3. Африканское черное мыло (ЮАР)

Жительницы жаркой Африки умеют заботиться о своей коже. С давних времен вместо крема они пользуются черным мылом. Его состав не менялся веками: кокосовое и пальмовое масла, растительный глицерин, мед, витамины, сок лайма и растительная зола. В африканском черном мыле нет животных жиров — оно не забивает поры, лечит прыщи и подходит для любого типа кожи. А современные ученые говорят, что африканское мыло убирает мелкие растяжки и защищает от вредного воздействия солнца. Чтобы мыло работало, пользоваться им нужно 2 раза в день.

4. Обертывание майя (Центральная Америка)

Женщины из долины озера Атитлан уже почти тысячу лет знают секрет красивых и блестящих волос. Все дело в обертывании головы по технологии майя. Вот ингредиенты, которые сегодня можно купить в любом супермаркете: 1/2 авокадо,

1 ст. л. оливкового масла,

1/2 банана,

яичный желток. Компоненты нужно перемешать и нанести на волосы. Укутайте голову полотенцем, подождите час и смойте шампунем.

5. Мирра (Персия)

Библейская красавица Есфирь, прежде чем выйти замуж за персидского царя, целых 12 месяцев протирала кожу маслом мирры. Смола и соки этого растения увлажняют, тонизируют и подтягивают кожу. Сегодня мирру используют в производстве лекарств: она заживляет мелкие раны и снимает спазмы. Масло растения добавляют в кремы и сыворотки: такой состав помогает бороться с прыщами и регулировать жировой обмен.

6. Куркума (Китай)

Люди знали о целебных свойствах куркумы задолго до появления кремов и сывороток. Это растение — природный антибиотик и иммуномодулятор. В нем содержится множество полезных компонентов: витамины, холин и эфирные масла. Маски с куркумой заживляют мелкие раны, отбеливают веснушки и разглаживают морщины. Смешайте порошок куркумы с молоком, медом и нанесите на лицо. Смойте через 20 минут. Важно: перед применением проведите на сгибе локтя тест на аллергическую реакцию. И будьте осторожны: куркума может окрасить одежду.

7. Яичный белок (Китай)

Когда современной женщине требуется подтяжка, она идет к косметологу или пластическому хирургу. Стоит это дорого, да и побочных эффектов много. Китаянки изобрели рецепт подтягивающей маски много лет назад: на лицо и зону декольте они наносили яичный белок. Белок яйца стягивает поры и убирает черные точки. А еще увлажняет и подтягивает кожу лица: нанесите белок на лицо, сверху накройте бумажным полотенцем и подождите 10–15 минут, а потом смойте прохладной водой. В маску можно добавить сок лимона, тогда вы получите еще и осветляющий эффект.

8. Ройбуш (горы Кейптауна)

Жители Южной Африки знают о целебных свойствах ройбуша уже давно, а в XVIII веке его распробовали голландские поселенцы. В листьях растения есть медь и фтор, а еще антиоксиданты и витамин С. Африканские красавицы умываются отваром ройбуша и делают отшелушивающие маски. Попробуйте компресс из напитка: намочите полотенце в заварке и положите на лицо. В отвар можно добавить пару капель лавандового масла. Такой компресс борется с воспалениями и экземой, увлажняет и разглаживает кожу. А ватные диски, пропитанные отваром из ройбуша, снимают отеки и убирают синяки под глазами.

9. Шиповник, василек, огурец (Россия)

У русских бабушек тоже есть секреты красоты. Женщины на Руси уделяли много внимания своей внешности: мылись в бане с ароматными бальзамами, заботились о здоровье волос. А для ухода за кожей использовали простые, но действенные средства: Василек снимет отечность и сузит поры. Сегодня масло соцветий василька можно купить в аптеке.

снимет отечность и сузит поры. Сегодня масло соцветий василька можно купить в аптеке. Отвар шиповника поможет в борьбе с прыщами и снимет воспаление.

поможет в борьбе с прыщами и снимет воспаление. Огуречный сок отбелит пигментные пятна и веснушки.

10. Нефритовый ролик (Китай)

Китаянки верят в чудесные свойства нефрита, а раньше он и вовсе ценился больше золота и алмазов. Из этого камня делали ритуальные статуэтки, украшения и предметы быта. А с помощью нефритового ролика жительницы Китая ухаживают за лицом уже несколько тысяч лет. Купить массажный ролик можно и в современных магазинах. Перед тем как начать массаж, кожу лица нужно тщательно очистить. Процедура проходит так: водите роликом по направлению от центра лица и вверх. Так вы улучшите кровообращение и лимфоток. Через месяц-другой цвет лица станет лучше, исчезнут мелкие прыщи и разгладятся небольшие морщины.

11. Бобы мунг (Япония и Китай)

Китайские императрицы делали маски для лица из бобов мунг (или маша). Молодую фасоль размалывали и накладывали на лицо. Такая маска снимает отечность и борется с прыщами. Если вы не в восторге от того, что на лицо придется класть фасолевое пюре, купите порошковый маш. Бобы продаются в размолотом и высушенном виде. Смешайте порошок с греческим йогуртом, и получите подтягивающую и отбеливающую маску.

12. Гриб тремелла (Корея)

На Востоке любят снежный гриб (тремеллу) — из него готовят сотню разных блюд. Тремелла содержит много витамина D и других антиоксидантов. Жительницы Кореи и Китая давно поняли, что этот гриб можно использовать еще и как косметическое средство. Сегодня снежный гриб добавляют в маски и сыворотки для кожи. Он борется с последствиями пагубного воздействия окружающей среды и выводит из организма вредные вещества.