12 спорных теорий заговора, которые вызвали переполох в общественности

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В мире со стремительной скоростью меняется мода, каждый день совершаются новые открытия, нас постоянно снабжают все новыми благами цивилизации. Но какой бы динамичной ни была жизнь, одно остается неизменным во все времена: страсть ко всему загадочному и неоднозначному, а еще коллективное бессознательное, породившее уйму предположений из области конспирологии.

AdMe.ru считает, что не нужно поддаваться на уловки, ведь сенсации часто раздуваются искусственно. Важно всегда доходить до сути, сталкиваясь с информацией, по поводу правдивости которой изначально одолевают сомнения. Сегодня попробуем разобраться, откуда взялись самые распространенные теории заговора, вера в которые не только жива, но и крепнет день ото дня.

1. Пол Уокер погиб из-за правительства

Звезда кинофраншизы «Форсаж» погиб в 2013 году в автомобильной аварии. В том же году на одном из новостных сайтов появилась статья, в которой упоминался любопытный факт. Оказывается, Пол знал, что правительство Америки под видом гуманитарной помощи поставляет филиппинцам, пострадавшим от тайфуна, лекарства с противозачаточной сывороткой, которые запрещены в этом государстве. США пошли на такой обман, желая развязать военный конфликт с Филиппинами. Таким образом, родилась теория, что власти устранили Уокера, чтобы он не смог поведать миру правду.

2. #10yearschallenge — это не просто ностальгический флешмоб

Даже в таком невинном сетевом развлечении усмотрели теорию заговора. Бытует мнение, что #10yearschallenge — проект, который призван сформировать базу данных для прогнозирования искусственным интеллектом возрастных изменений лиц. Считается, что проект запустил фейсбук. Согласитесь, что может быть удобнее, чем собрать данные, которые люди добровольно выложили в сеть, да еще и в таких количествах.

3. Автокатастрофа, в которой погибла принцесса Диана, была подстроена

Принцесса хотела выйти замуж за мусульманина Доди Аль-Файеда и была готова принять веру будущего супруга. Также по показаниям отца Доди, Мохаммеда, Диана ждала ребенка, и автомобильную аварию подстроили, чтобы не дать родиться бастарду. По другой версии, в которой также фигурирует мусульманин, избранником принцессы должен был стать пакистанский врач Хаснат Хан. Кстати, о беременности Мохаммед сообщил спустя аж 3 года. Есть мнение, что утаивание такой важной информации похоже на очередную уловку, чтобы возобновить расследование.

4. Стив Джобс инсценировал свою смерть

На сайте Reddit недавно появилось фото, на котором запечатлен человек, напоминающий основателя Apple. Подпись гласит: «Стив Джобс скрывается в Египте после инсценировки своей смерти». Многие пользователи поверили в теорию и прокомментировали снимок, опираясь на факты: любовь Джобса к Египту и местному простому образу жизни, типичная для Джобса поза. Кто-то также напомнил, что отец Стива — сириец, что позволило бы владельцу «яблочной» империи с характерной внешностью без труда затеряться среди местных жителей. Но дотошным «конспирологам» парировали пользователи, обратившие внимание на то, что на руке человека на фото механические часы, а не Apple Watch. Впрочем, сам снимок не очень удачный: в профиль и в полутьме.

5. ЦРУ способствовало развитию онкологии Боба Марли

Согласно этой теории, ЦРУ преследовало Боба Марли из-за идеологических взглядов певца. В правоохранительных органах опасались, что, когда всеми любимый Боб станет президентом Ямайки, список врагов США пополнится еще одним коммунистическим островом. Предположительно, Карл Колби, сын директора ЦРУ Уильяма Колби, подарил Марли ковбойские сапоги с радиоактивной медной проволокой, которая вызвала рак, уколов его.

6. Мадонна — мать Леди Гага

Сходство двух эстрадных див неоспоримо, и последнюю часто обвиняют в подражании первой во всем — от манеры исполнения до нарядов, а иногда и подозревают в плагиате. Нашумевшая история о том, что Мадонна родила и оставила ребенка на попечение своего бойфренда, оказалась первоапрельской шуткой. Правда, покопавшись в архивах, специалист по генеалогии Крис Чайлд пришел к выводу, что Мадонна и Леди Гага действительно родственницы, но очень дальние — в 9-м колене.

7. Международный аэропорт Денвер стоит над подземным городом, где сидит мировое правительство

Это место окутано тайнами и загадками с самого начала своего существования. В 1995 году, когда он был построен, закрыли крупный аэропорт Стэплтон, причем закрыли практически принудительно. Среди доводов в пользу создания нового аэропорта была большая пропускная способность и лучшая техническая оснащенность. Однако Денверу удалось опередить Стэплтон только в плане дороговизны и масштаба. Бытует мнение, что создателям нужно было разместить взлетно-посадочные полосы в виде нацистской свастики, отсюда и нескромные размеры. Строитель бункеров Брайан Кэдмен утверждает, что последние 10 лет в США активно строятся подземные убежища. И при строительстве большого аэропорта создать бункер не составит особого труда. А штаб командования воздушно-космической обороны Северной Америки и военно-воздушная станция Шайенн Маунтин в Колорадо соединены с денверским аэропортом подземным тоннелем.

8. В XIX веке была ядерная война

Самый распространенный факт, свидетельствующий об этом — так называемый «год без лета» — 1816-й. Также он известен под названием «малый ледниковый период». Этот год вошел в историю как самый холодный с тех пор, как погодные явления начали документировать. Произошло извержение вулкана Тамбора на полуострове Сумбава. Массивный выброс пепла в атмосферу спровоцировал эффект вулканической зимы в Северном полушарии. Похожий эффект, который называют ядерной зимой, мог быть вызван гипотетической ядерной войной. И эта версия кажется более жизнеспособной, поскольку тот взрыв вулкана южнее экватора повлиял на климат только Северного полушария и никак не отразился на Южном. Значит, мог быть нанесен точечный удар.

9. Круглые озера в России появились в результате ядерных взрывов

Еще одна теория о ядерной войне связана с большим количеством идеально круглых озер на территории России, появившихся в конце XVIII — начале XIX века. Такие правильные формы могли образоваться из-за выброса грунта из воронки ядерного взрыва. А уровень воды в Мертвом озере, находящемся недалеко от Пензы, значительно выше, чем у соседних рек, что также свидетельствует в пользу этой версии. Также конспирологи упоминают нынешние лесные массивы страны, в которых нет ни одного дерева старше 200 лет. Считается, что леса выгорели в результате ядерных ударов. Кроме того, в качестве доказательства той же теории приводят в пример фотографии русских городов середины XIX века. На этих уличных снимках практически нет людей, что наводит на мысль о массовой гибели населения в атомных пожарах.

10. Джона Кеннеди убили по заказу ЦРУ

Одну из версий убийства Кеннеди связывают с военной операцией США 1961 года в бухте Кочинос, направленной на свержение правительства Фиделя Кастро на Кубе. Считается, что на самом деле эта операция была заказом ЦРУ. После того как кубинские войска успешно отразили атаку, разведывательное управление вместе с военными оказывали на американского президента давление, требуя ввести на Кубу войска США и свергнуть Кастро. Но Джон признал поражение, тем самым получив от ЦРУ «черную метку».

11. Сионские мудрецы вынашивали план по захвату мира

«Протоколы сионских мудрецов», которые считаются явной подделкой, — сборник речей, которые произносили участники тайного собрания лидеров еврейства. Из содержания становится понятно, что они вынашивали планы по захвату мира, стремясь подорвать экономику и общественные устои. Личность ни одного из мудрецов установить не удалось, но в тексте без труда угадываются реалии конца XIX — начала XX века. «Протоколы» много раз переиздавались и передавались из рук в руки, в свое время они даже оказали влияние на Гитлера.

12. Вакцинация не что иное, как скрытая биологическая атака

Сторонники этой теории считают, что против нас ведутся биологические атаки под видом вакцинации, которую приравнивают к циничным опытам над людьми. Таким образом эксплуатируется высокий уровень здравоохранения в стране. И если в Советском Союзе врачи активно выступали против прививок, то сегодня вектор сместился в противоположную сторону и уже на «антипрививочников» смотрят косо.