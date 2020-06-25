12 новых навязанных трендов, которые внезапно ворвались в нашу жизнь

Современное общество уже давно называют обществом потребления, так что с каждым годом у нас появляется все больше возможностей потратить деньги. И здесь в игру уже вступают рекламщики и маркетологи, которые стремятся к тому, чтобы у людей вырабатывались новые потребности. В таких условиях выясняется, что современному человеку для комфортной жизни требуется все больше и больше. Причем речь идет не только о вещах.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие новшества привнесли в нашу жизнь предприимчивые производители и инфлюэнсеры, то есть люди, которые влияют на моду.

1. «Инстаграмное» лицо

Еще совсем недавно пластические операции были доступны немногим — это была скорее эксклюзивная услуга, чем массовое явление. Однако сейчас, листая ленту в Instagram, нас не покидает чувство, что мы просматриваем один и тот же аккаунт, настолько похоже выглядят топовые блогеры: идеальный нос, пухлые губы, острые скулы, большие глаза с пышными ресницами. Это и есть «инстаграмное» лицо, которое с недавних пор стало столь желанным для многих девушек. В погоне за ним кто-то ложится под нож хирурга, а менее отчаянные просто используют грамотный макияж. Так что благодаря инфлюэнсерам теперь у нас появился новый образ «ухоженной женщины».

2. Безглютеновые продукты

Несколько лет назад в нашу жизнь пришло понятие «безглютеновой диеты» и полки магазинов заполнили продукты без глютена. До этого мы спокойно ели обычные макароны, но внезапно выяснилось, что глютен может навредить здоровью. Вообще, под этим коварным словом скрывается обычная клейковина, которая содержится в продуктах из пшеницы, ржи и ячменя. Да, есть люди, у которых врожденная непереносимость глютена, или по-научному целиакия. Это генетическое аутоиммунное заболевание, которое может вызвать повреждение кишечника. Конечно, в таком случае нужно покупать специальные продукты. А вот всем остальным людям можно спокойно есть обычную пищу и не тратить лишние деньги на специальные продукты, которые, кстати, стоят намного дороже.

3. Наращённые ресницы

Конечно, длинные ресницы были в моде давным-давно. Однако если раньше модницы предпочитали обходиться удлиняющей тушью, то сейчас вся бьюти-индустрия убеждает нас в том, что оптимальный выход из ситуации — это наращивание. Сегодня эта процедура стала такой же обыденной, как эпиляция или маникюр, и многие девушки уже не представляют свою жизнь без наращённых ресниц. Это удобно, доступно, а благодаря современным технологиям и материалам еще и безопасно. Правда, если вы решитесь на эту процедуру, вам придется часто видеться с вашим мастером, чтобы он проводил коррекцию. К тому же многие девушки опасаются, что искусственное удлинение может испортить свои ресницы.

4. Вещи и продукты с приставками «эко» и «органик»

Мы стали более осознанными потребителями, поэтому хитрые маркетологи решили сыграть на нашем желании заботиться об окружающем мире. Как только выяснилось, что люди действительно готовы платить больше за экологичные товары, появился такой термин, как гринвошинг. То есть производители заставляют нас поверить в экологичность их продукции, хотя зачастую это совсем не так. В ход идут любые уловки: зеленый цвет упаковки, надписи типа Natural, «органик», «био» и т. д. Кончено, все это увеличивает стоимость товара. На самом деле при покупке стоит обращать внимание только на состав и маркировку. На этом сайте можно проверить, какие из экомаркировок признаны международными ассоциациями. Что касается продуктов, то ученые отмечают, что у обычных и у органических продуктов, как правило, одинаковая пищевая ценность и нет особой разницы во вкусе.

5. Кофе навынос

Пить кофе на улице по пути на работу или во время прогулки, несомненно, очень удобно. Сегодня стаканчик ароматного напитка в руке — это не просто способ взбодриться, а некий модный атрибут городского жителя. В какой-то момент кофейни стали своего рода культовым местом, где люди собираются для деловых встреч и решают важные вопросы. К тому же, чтобы поднять спрос на кофе «с собой», грамотные маркетологи посоветовали кофейням делать скидки, если клиент не пьет свой напиток в помещении. Иногда она достигает 20 %.

6. Суперфуды и детокс

Под модным словом «суперфуды» скрываются растительные продукты, в которых содержится высокая концентрация полезных веществ. Если верить рекламщикам, то эти продукты — настоящая панацея от разных проблем со здоровьем и лишнего веса. Причем, как правило, все популярные суперфуды довольно экзотические, поэтому стоят дорого. Конечно, чтобы увеличить продажи этих продуктов, в ход идут различные легенды об их невероятных полезных свойствах. Однако, если оценить пищевые качества многих суперфудов, можно обнаружить, что им легко можно найти аналог в нашем привычном рационе. Скажем, крупа киноа преподносится нам как уникальный источник белка — ее добавляют в салаты и даже жарят из нее котлеты. Да, в ней действительно много протеина, но гречка может стать отличной альтернативой. Что касается детокса, то его можно проводить только в клинике под присмотром врача и строго по показаниям, иначе можно лишь навредить здоровью. А то, что предлагается под видом детокс-коктейлей и различных программ по очищению организма на дому, скорее всего, просто удачный маркетинговый ход.

7. Новая одежда каждый сезон

Иногда складывается ощущение, что, если следовать всем модным тенденциям, которые меняются каждый сезон, можно просто разориться. Судите сами: еще вчера в моде были джинсы с низкой посадкой, и все, начиная со звезд, носили именно их. Сегодня дизайнеры хором кричат, что это моветон и нам непременно нужны штаны с высокой посадкой. Причем зачастую мы покупаем вещи не потому что они нам идут или нравятся, а просто для того, чтобы выглядеть актуально и стильно. Конечно, если постоянно натыкаться на статьи о самых горячих трендах и об обязательных покупках сезона, то руки невольно потянутся к очередной новинке. Правда, проблема заключается в том, что срок жизни большинства ультрамодных вещей — максимум 2 сезона, а потом мы снова бежим за новой одеждой.

8. Коррекция и окрашивание бровей

Раньше мы даже не знали слова «бровист», не пользовались его услугами и сами справлялись со своими бровями. Как правило, их либо просто выщипывали, либо оставляли в естественном виде. Но внезапно мастер по коррекции бровей стал важным человеком в жизни многих девушек. Сегодня мы не только записываемся к нему на различные процедуры, но также разбираемся в том, какая форма бровей нынче в моде. Причем, если у девушки недостаточно густые свои брови, мастер подскажет, как их отрастить, или предложит сделать наращивание. При этом сами мастера рекомендуют ходить к ним каждые 3–4 недели, но на самом деле это необходимо далеко не всегда. Если вам не нужно отращивать брови под наблюдением специалиста, то легкую коррекцию и окрашивание можно делать самостоятельно, а посещать мастера примерно раз в 3–4 месяца.

9. Абонементы в фитнес-центр

Популярность фитнес-клубов сегодня довольно высока. Многие хотят следить за своим здоровьем и стать лучше, и это прекрасно. При этом зачастую тренеры и бодибилдеры говорят, что достичь хороших результатов возможно, лишь посещая спортзал. На самом деле это лукавство, поскольку если вы не будете лениться и злоупотреблять вредной едой и алкоголем, то вполне реально «построить» красивую фигуру самостоятельно. Например, вы можете ходить быстрым шагом, бегать в парке и заниматься дома, придерживаясь плана. Главное — это регулярные тренировки и правильный рацион питания. Вспомните, ведь раньше вообще не было фитнес-клубов, а люди не были толще.

10. Острые скулы и моделирование овала лица

В ХХ веке никто и понятия не имел, что существует «модное» или «немодное» лицо. «Модное » - это лицо с высокими скулами, как у Анджелины Джоли. Тогда же девушки узнали загадочное словосочетание «комки Биша» и поняли, что для того, чтобы быть в тренде, надо их убирать. Сегодня операция по удалению жировой ткани в области щек входит в число наиболее популярных. Конечно, моду на нее ввели звезды, которые в какой-то момент стали массово избавляться от пухлых щечек. Хотя для того, чтобы лицо стало более угловатым, а скулы — более выраженными, совсем не обязательно обращаться в клинику. Иногда бывает достаточно сбросить вес или просто подождать: часто щеки уходят сами, с возрастом.

11. Наращённые ногти и гель-лак

Не так давно при слове «маникюр» в голове возникала картинка обычных ногтей, окрашенных лаком. Сегодня, когда женщина идет на маникюр, скорее всего, подразумевается, что она пойдет наращивать ногти или наносить на них гель-лак. Считается, что такое покрытие должно упростить жизнь девушке, поскольку оно держится довольно долго. Вот только такой маникюр нуждается в постоянной коррекции, и в итоге мы вынуждены бегать в салон через каждые 2–3 недели, иначе руки начинают выглядеть неопрятно. Кроме того, если вам не повезет с мастером, ваш гель может отвалиться уже через неделю.

12. Корректирующее белье

Мода на женские фигуры довольно изменчива. Сначала в тренде были тростиночки вроде Твигги, потом был провозглашен «золотой» стандарт 90-60-90, а в середине 2010-х акцент с груди сместился на бедра и в моду вошли пышные ягодицы в комплекте с тонкой талией. Когда фигура как у Ким Кардашьян и Карди Би стала примером для подражания, многие производители решили «помочь» девушкам, которым от природы не достались пышные бедра. Кто-то предложил модницам утягивающее белье, чтобы получить желанные формы, а кто-то пошел еще дальше и изобрел специальное белье с силиконовыми накладками, которые визуально увеличивают пятую точку.